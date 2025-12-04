Rusové poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku


Ruská armáda vážně poškodila tepelnou elektrárnu v Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny. Bez tepla se podle oblastní správy ocitlo více než čtyřicet tisíc odběrných míst. V tamní nemocnici podlehla zraněním ze středečního ruského útoku šestiletá dívka. Řadu zraněných hlásí po ruských útocích z noci na čtvrtek Oděsa a Slovjansk.

„V posledních dnech ruští okupanti intenzivně útočí na Chersonskou tepelnou elektrárnu, a to drony, děly a dalšími typy zbraní. Zcela civilní zařízení, které zásobovalo obyvatele města teplem, bylo vážně poškozeno,“ uvedl předseda oblastní správy Oleksandr Prokudin. „Teroristé opět vedou válku proti civilistům.“

Kvůli poškození budov a zařízení musel být zastaven provoz elektrárny, a tak bez tepla zůstalo 470 domů a více než čtyřicet a půl tisíce odběratelů, uvedl Prokudin.

Úřady podle něj zvažují možnosti alternativního zásobování teplem pro domy, které byly připojeny k elektrárně, snaží se zajistit elektrické ohřívače a další topná zařízení pro obyvatele. Ve městě také fungují místa, kde se lidé mohou ohřát a nabít si mobilní telefon.

Rusové terorizují obyvatele Chersonu, útočí na kohokoliv
Ulice v Chersonu pokrytá protidronovou sítí

Ruský teror v Chersonu

Před válkou měl Cherson více než čtvrt milionu obyvatel. Město od března do listopadu 2022 okupovala ruská armáda, než ji ukrajinská protiofenziva přiměla stáhnout se za Dněpr. Rusové město prakticky neustále ostřelují a terorizují tamní obyvatele drony.

Při středečním ruském ostřelování utrpěla zranění i šestiletá dívka, kterou se lékaři marně snažili zachránit. „Ruští teroristé bohužel připravili o život ještě jedno dítě,“ informoval ve čtvrtek Prokudin. Se zraněním byl hospitalizován také dívčin devětačtyřicetiletý otec, dodal server Ukrajinska pravda.

„Je jim jedno, jestli je to dítě, nebo senior.“ Cherson terorizují ruské drony
Cherson na snímku z března 2025

Moskva cílí na energetickou infrastrukturu

Kromě desítek tisíc domácností v Chersonu připravily ruské útoky na energetickou infrastrukturu ve čtvrtek o elektřinu dalších více než sto tisíc odběrných míst, informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky.

Bez proudu je přes šedesát tisíc odběratelů v Doněcké oblasti na východě země, více než 51 tisíc v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny a dalších šestnáct set v Dněpropetrovské oblasti.

Kvůli škodám způsobeným ruskou armádou dlouhodobě platí ve většině ukrajinských regionů harmonogramy odstávek elektřiny.

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu
Zařízení ukrajinské energetické infrastruktury poškozené ruským útokem

Útoky na Oděsu a Slovjansk

Rusko během noci na čtvrtek vyslalo proti Ukrajině dvě rakety Iskander-M a 138 dronů, z nichž se podařilo 114 zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Připustilo, že zaznamenalo zásahy raketami a 24 drony na čtrnácti místech.

Osm zraněných, včetně dvou dětí, je po ruském bombardování Slovjansku v Doněcké oblasti na východě země, informovali záchranáři.

Nejméně sedm lidí utrpělo zranění při náletu ruských dronů na Oděsu na jihu Ukrajiny, oznámil šéf oblastní správy Oleh Kiper. Drony tam podle něj a záchranářů poškodily obytné budovy a způsobily požár na objektu energetické infrastruktury. Dalších 33 lidí, včetně šesti dětí, potřebovalo pomoc psychologů.

Rusové zabili v Dnipru čtyři lidi a dalších čtyřicet zranili
Následky ruského útoku na Dnipro (1. prosince 2025)

Nálety ukrajinských dronů

O náletu ukrajinských dronů informoval gubernátor Stavropolského kraje na jihu Ruska Vladimir Vladimirov, podle kterého se útok obešel bez obětí i raněných a bez škod. Drony podle ukrajinských médií mohly znovu zaútočit na chemičku Nevinnomysskij Azot, která vyrábí látky pro výrobu výbušnin. Ale tyto informace nebyly potvrzeny, uvedla BBC.

Rusko tvrdí, že zničilo 76 ukrajinských dronů, včetně jednoho u Moskvy. O celkovém počtu útočících dronů, ani o případných škodách se ruské ministerstvo obrany jako obvykle nezmínilo.

