Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského vládce Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulé pondělí tvrdil, že Ukrajina zaútočila 91 bezpilotními letouny na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti, přičemž všechny drony byly zničeny.
„Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Trump byl k ruskému tvrzení skeptický již ve středu, kdy na své sociální síti Truth Social sdílel odkaz na úvodník listu New York Post a jeho titulek „Putinův útok ukazuje, že Rusko je tím, kdo stojí v cestě míru“.
Ukrajina nařčení z útoku považuje za lež
Moskva v souvislosti s údajným útokem uvedla, že zreviduje svou vyjednávací pozici a že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajina už dříve ruské obvinění popřela jako lež, jejímž cílem je podkopat pokrok v jednání o míru.
Trump v sobotu vyjádřil frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli pokračující ruské válce proti Ukrajině. „Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí,“ uvedl.
„Myslel jsem, že jedním z nejjednodušších bude Rusko, Ukrajina. Ale není,“ řekl podle Bloombergu s odkazem na svůj slib rychle po svém loňském návratu do Bílého domu ukončit válku, kterou rozpoutala Moskva.
