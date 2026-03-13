Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice

Rusko provádí skrytou dezinformační kampaň, jejímž cílem je pomoci maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi ke znovuzvolení v dubnových parlamentních volbách, upozorňuje list Financial Times a investigativní projekt VSquare. Podle něj Moskva vyslala za tímto účelem do Maďarska skupinu agentů. O ruské vlivové akci i operativcích vyslaných Kremlem hovoří rovněž maďarská opozice.
O tom, že tříčlenný tým napojený na ruskou vojenskou rozvědku GRU už dorazil do Maďarska, informoval investigativní projekt VSquare s odvoláním na několik evropských zdrojů z oblasti národní bezpečnosti.
Na operaci podle webu dohlíží Sergej Kirijenko, zástupce šéfa kanceláře ruského vůdce Vladimira Putina a hlavní architekt infrastruktury ruského politického vlivu doma i v zahraničí. Jeho cílem je udržet Orbána u moci, přičemž uplatňuje stejný postup, jaký Rusko použilo během vměšování do loňských parlamentních voleb v Moldavsku.
Tehdy ruští agenti provozovali sítě pro nakupování hlasů, trollí farmy či vedli kampaně zaměřené proti proevropské prezidentce Maie Sanduové. Podvratné akce v terénu koordinovali zaměstnanci ruského velvyslanectví, což vedlo moldavské úřady k tomu, že počet ruských diplomatických pracovníků snížily o více než dvě třetiny.
I nyní budou na ruském velvyslanectví v Budapešti nasazení specialisté na manipulaci se sociálními médii krytí diplomatickými či služebními pasy, píše VSquare.
Podle jednoho ze zdrojů webu je ruský tým v aktivním kontaktu s pracovníky kampaně napojenými na Orbánovu vládu.
Zaplavení sociálních sítí
Ruská ambasáda v Budapešti sice označila informace o „údajném ruském vměšování“ za „spekulace“ a nepravdy, avšak o tom, že Kreml spustil dezinformační kampaň s cílem udržet Orbána u moci, píše i list The Financial Times.
Podle jeho zdrojů schválil úřad ruského vůdce Vladimira Putina pro tento účel plán vypracovaný ruskou poradenskou společností Social Design Agency (SDA). Jde o na Kreml napojenou organizaci, která je kvůli vedení protiukrajinské dezinformační kampaně Doppelgänger pod západními sankcemi.
Cílem SDA v Maďarsku má být zaplavit sociální sítě zprávami na podporu současné vlády, které by šířili vlivní Maďaři. Agentura pro tento účel vytipovala zhruba padesát proorbánovských a třicet opozičních osobností.
Influencery hodlá kontaktovat prostřednictvím prostředníků, neboť z obav, že by se otevřené ruské vměšování mohlo obrátit proti Orbánovi, nespolupracuje přímo s maďarskou vládou, uvádějí zdroje FT.
Ruská kampaň má podle FT prezentovat Orbána jako „silného vůdce s globálními přáteli“ a jeho hlavního soupeře Pétera Magyara jako „bruselskou loutku bez vnější podpory“.
Magyar odkazuje na rok 1956
Rovněž Magyar, předseda opoziční strany Tisza, tvrdí, že do Maďarska dorazili agenti ruské GRU s cílem ovlivnit výsledek voleb. „Od roku 1956 je Viktor Orbán prvním, kdo pozval Rusy do naší země,“ prohlásil s narážkou na potlačené maďarské povstání, od kterého letos v říjnu uplyne osmdesát let.
Později dodal, že „pomlouvačná a dezinformační kampaň“, kterou proti kandidátům jeho strany spustí „Fidesz s pomocí ruských zpravodajských služeb“, bude probíhat především na sociální síti TikTok a že jsou pro ni připravená videa generovaná umělou inteligencí i falešné účty.
Expert: Orbánova vláda je nejcennějším ruským aktivem v EU a NATO
Stejně jako Moskva, i maďarská vláda odmítla, že by se Rusko do voleb vměšovalo. Jak ale připomínají experti, politika Budapešti je dlouhodobě proruská a současná vládní předvolební kampaň opakuje Kremlem propagované narativy.
Jde například o tvrzení, že EU fandí válce s Ruskem a že pomoc, kterou posílá Moskvou napadené Ukrajině, konflikt prodlužuje. „Ruský dezinformační stroj nemusí utrácet peníze za něco, co maďarská vláda dělá zdarma,“ podotkl pro Politico expert na dezinformace Péter Krekó.
András Rácz z Německé rady pro zahraniční vztahy nicméně dodal, že „by (Rusové) byli hloupí, kdyby neudělali vše, co je v jejich silách, aby Orbána udrželi u moci“, protože „Orbánova vláda je nejlepším aktivem, jaké kdy Rusko v EU a NATO mělo“.
Když třeba loni přišla ruská zahraniční rozvědka (SVR) s tím, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová plánuje ve spolupráci s Magyarovou stranou Tisza a ukrajinskou vládou „změnu režimu v Budapešti“, provládní média toto tvrzení nekriticky převzala.
Šlo o „velmi bezprostřední příklad ruské infiltrace“, komentoval to pro FT Ferenc Katrein, bývalý ředitel operací maďarské kontrarozvědky, pro kterou pracoval do roku 2013.
Ruská ropa a „osvobození“ zajatců
Právě tvrzení, že Kyjev, maďarská opozice a EU spolupracují na svržení Orbánovy vlády, je jedním z narativů, které před volbami šíří Orbánova strana Fidesz. Její kampaň je založená na vyvolávání nenávisti vůči Ukrajině a strachu z války, přičemž za tímto účelem sahá i k manipulacím pomocí AI.
Vláda v kampani také využívá současný spor s Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó si na návštěvě Moskvy začátkem března stěžoval na Ukrajinu Putinovi, s nímž jednal právě o dodávkách ruské ropy a plynu. Při setkání prohlásil, že Maďarsko pokládá energetickou bezpečnost za svou prioritu, a proto si nepřeje být zavlečeno do jakékoliv konfliktu, ani energetického.
Šéf Kremlu zase na schůzce oznámil, že se „na Orbánovu žádost“ rozhodl „osvobodit“ dva Maďary zajaté ruskou armádou na Ukrajině. Jde o dva vojáky, kteří mají dvojí – maďarské i ukrajinské – občanství.
Kyjev v reakci obvinil Moskvu a Budapešť, že se dopustily další manipulace s citlivou otázkou válečných zajatců. „Cynismus ve využívání osvobození lidí pro politickou reklamu před volbami v Maďarsku a jako nástroj ve vyjednávání s Kremlem je šokující,“ uvedla ukrajinská diplomacie, která si předvolalo maďarského chargé d’affaires.
Ruská dezinformace v případu zadržených ukrajinských peněz
Se sporem o dodávky ruské ropy Družbou – jak Budapešť sama přiznala – souvisí i zadržení ukrajinského bankovního konvoje. Také tento případ využívá vláda ve volbách, neboť bez důkazů tvrdí, že zadržené peníze mohly být určeny pro Magyarovu stranu Tisza.
Jak navíc podle ukrajinských médií upozornil maďarský projekt Vastagbőr, který se zabývá ověřováním faktů, i zde lze najít ruskou stopu. Vastagbőr uvádí, že ruská propaganda šířila falešné, umělou inteligencí generované „snímky“ zadržených ukrajinských kurýrů doprovázejících konvoj.
Obrázky zveřejnil bulvární deník Ripost, který financuje strana Fidesz a jehož příspěvky obvykle zaznamenávají deset až dvě stě reakcí. V tomto případě jich ale bylo 48 tisíc, z toho 99 procent měly tvořit falešné účty. „Většina z nich má rumunská nebo moldavská jména, což znamená, že Rusové znovu používají falešné profily vytvořené k ovlivnění voleb v Moldavsku,“ uzavřel Vastagbőr.