Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice


před 5 mminutami|Zdroj: VSquare, Finacial Times, Telex.hu, ČT24, Politico, Ukrajinska pravda

Rusko provádí skrytou dezinformační kampaň, jejímž cílem je pomoci maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi ke znovuzvolení v dubnových parlamentních volbách, upozorňuje list Financial Times a investigativní projekt VSquare. Podle něj Moskva vyslala za tímto účelem do Maďarska skupinu agentů. O ruské vlivové akci i operativcích vyslaných Kremlem hovoří rovněž maďarská opozice.

O tom, že tříčlenný tým napojený na ruskou vojenskou rozvědku GRU už dorazil do Maďarska, informoval investigativní projekt VSquare s odvoláním na několik evropských zdrojů z oblasti národní bezpečnosti.

Na operaci podle webu dohlíží Sergej Kirijenko, zástupce šéfa kanceláře ruského vůdce Vladimira Putina a hlavní architekt infrastruktury ruského politického vlivu doma i v zahraničí. Jeho cílem je udržet Orbána u moci, přičemž uplatňuje stejný postup, jaký Rusko použilo během vměšování do loňských parlamentních voleb v Moldavsku.

Tehdy ruští agenti provozovali sítě pro nakupování hlasů, trollí farmy či vedli kampaně zaměřené proti proevropské prezidentce Maie Sanduové. Podvratné akce v terénu koordinovali zaměstnanci ruského velvyslanectví, což vedlo moldavské úřady k tomu, že počet ruských diplomatických pracovníků snížily o více než dvě třetiny.

I nyní budou na ruském velvyslanectví v Budapešti nasazení specialisté na manipulaci se sociálními médii krytí diplomatickými či služebními pasy, píše VSquare.

Podle jednoho ze zdrojů webu je ruský tým v aktivním kontaktu s pracovníky kampaně napojenými na Orbánovu vládu.

Budapešť nevrátí Kyjevu zabavené peníze. Přiznává, že případ souvisí s Družbou
Maďarský premiér Viktor Orbán

Zaplavení sociálních sítí

Ruská ambasáda v Budapešti sice označila informace o „údajném ruském vměšování“ za „spekulace“ a nepravdy, avšak o tom, že Kreml spustil dezinformační kampaň s cílem udržet Orbána u moci, píše i list The Financial Times.

Podle jeho zdrojů schválil úřad ruského vůdce Vladimira Putina pro tento účel plán vypracovaný ruskou poradenskou společností Social Design Agency (SDA). Jde o na Kreml napojenou organizaci, která je kvůli vedení protiukrajinské dezinformační kampaně Doppelgänger pod západními sankcemi.

Cílem SDA v Maďarsku má být zaplavit sociální sítě zprávami na podporu současné vlády, které by šířili vlivní Maďaři. Agentura pro tento účel vytipovala zhruba padesát proorbánovských a třicet opozičních osobností.

Influencery hodlá kontaktovat prostřednictvím prostředníků, neboť z obav, že by se otevřené ruské vměšování mohlo obrátit proti Orbánovi, nespolupracuje přímo s maďarskou vládou, uvádějí zdroje FT.

Ruská kampaň má podle FT prezentovat Orbána jako „silného vůdce s globálními přáteli“ a jeho hlavního soupeře Pétera Magyara jako „bruselskou loutku bez vnější podpory“.

Zelenskyj jako Soros. Orbán staví kampaň na nenávisti vůči Ukrajině
Viktor Orbán a Volodymyr Zelenskyj

Magyar odkazuje na rok 1956

Rovněž Magyar, předseda opoziční strany Tisza, tvrdí, že do Maďarska dorazili agenti ruské GRU s cílem ovlivnit výsledek voleb. „Od roku 1956 je Viktor Orbán prvním, kdo pozval Rusy do naší země,“ prohlásil s narážkou na potlačené maďarské povstání, od kterého letos v říjnu uplyne osmdesát let.

Později dodal, že „pomlouvačná a dezinformační kampaň“, kterou proti kandidátům jeho strany spustí „Fidesz s pomocí ruských zpravodajských služeb“, bude probíhat především na sociální síti TikTok a že jsou pro ni připravená videa generovaná umělou inteligencí i falešné účty.

Expert: Orbánova vláda je nejcennějším ruským aktivem v EU a NATO

Stejně jako Moskva, i maďarská vláda odmítla, že by se Rusko do voleb vměšovalo. Jak ale připomínají experti, politika Budapešti je dlouhodobě proruská a současná vládní předvolební kampaň opakuje Kremlem propagované narativy.

Jde například o tvrzení, že EU fandí válce s Ruskem a že pomoc, kterou posílá Moskvou napadené Ukrajině, konflikt prodlužuje. „Ruský dezinformační stroj nemusí utrácet peníze za něco, co maďarská vláda dělá zdarma,“ podotkl pro Politico expert na dezinformace Péter Krekó.

András Rácz z Německé rady pro zahraniční vztahy nicméně dodal, že „by (Rusové) byli hloupí, kdyby neudělali vše, co je v jejich silách, aby Orbána udrželi u moci“, protože „Orbánova vláda je nejlepším aktivem, jaké kdy Rusko v EU a NATO mělo“.

Když třeba loni přišla ruská zahraniční rozvědka (SVR) s tím, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová plánuje ve spolupráci s Magyarovou stranou Tisza a ukrajinskou vládou „změnu režimu v Budapešti“, provládní média toto tvrzení nekriticky převzala.

Šlo o „velmi bezprostřední příklad ruské infiltrace“, komentoval to pro FT Ferenc Katrein, bývalý ředitel operací maďarské kontrarozvědky, pro kterou pracoval do roku 2013.

Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil
Ropovod Družba

Ruská ropa a „osvobození“ zajatců

Právě tvrzení, že Kyjev, maďarská opozice a EU spolupracují na svržení Orbánovy vlády, je jedním z narativů, které před volbami šíří Orbánova strana Fidesz. Její kampaň je založená na vyvolávání nenávisti vůči Ukrajině a strachu z války, přičemž za tímto účelem sahá i k manipulacím pomocí AI.

Vláda v kampani také využívá současný spor s Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó si na návštěvě Moskvy začátkem března stěžoval na Ukrajinu Putinovi, s nímž jednal právě o dodávkách ruské ropy a plynu. Při setkání prohlásil, že Maďarsko pokládá energetickou bezpečnost za svou prioritu, a proto si nepřeje být zavlečeno do jakékoliv konfliktu, ani energetického.

Šéf Kremlu zase na schůzce oznámil, že se „na Orbánovu žádost“ rozhodl „osvobodit“ dva Maďary zajaté ruskou armádou na Ukrajině. Jde o dva vojáky, kteří mají dvojí – maďarské i ukrajinské – občanství.

Kyjev v reakci obvinil Moskvu a Budapešť, že se dopustily další manipulace s citlivou otázkou válečných zajatců. „Cynismus ve využívání osvobození lidí pro politickou reklamu před volbami v Maďarsku a jako nástroj ve vyjednávání s Kremlem je šokující,“ uvedla ukrajinská diplomacie, která si předvolalo maďarského chargé d’affaires.

Ukrajinci, zadržení v Maďarsku, jsou na Ukrajině
Maďarský premiér Viktor Orbán

Ruská dezinformace v případu zadržených ukrajinských peněz

Se sporem o dodávky ruské ropy Družbou – jak Budapešť sama přiznala – souvisí i zadržení ukrajinského bankovního konvoje. Také tento případ využívá vláda ve volbách, neboť bez důkazů tvrdí, že zadržené peníze mohly být určeny pro Magyarovu stranu Tisza.

Jak navíc podle ukrajinských médií upozornil maďarský projekt Vastagbőr, který se zabývá ověřováním faktů, i zde lze najít ruskou stopu. Vastagbőr uvádí, že ruská propaganda šířila falešné, umělou inteligencí generované „snímky“ zadržených ukrajinských kurýrů doprovázejících konvoj.

Obrázky zveřejnil bulvární deník Ripost, který financuje strana Fidesz a jehož příspěvky obvykle zaznamenávají deset až dvě stě reakcí. V tomto případě jich ale bylo 48 tisíc, z toho 99 procent měly tvořit falešné účty. „Většina z nich má rumunská nebo moldavská jména, což znamená, že Rusové znovu používají falešné profily vytvořené k ovlivnění voleb v Moldavsku,“ uzavřel Vastagbőr.

Výběr redakce

Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice

Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice

před 5 mminutami
Novela o podpoře bydlení prošla do dalšího čtení

Novela o podpoře bydlení prošla do dalšího čtení

09:00Aktualizovánopřed 11 mminutami
Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

08:53Aktualizovánopřed 32 mminutami
USA povolily dočasně nakupovat vybranou ruskou ropu

USA povolily dočasně nakupovat vybranou ruskou ropu

01:35Aktualizovánopřed 37 mminutami
V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

11:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V případě prohry je Orbán politicky mrtvý, míní Soltész. Varga by nečekal radikální změnu

V případě prohry je Orbán politicky mrtvý, míní Soltész. Varga by nečekal radikální změnu

před 3 hhodinami
Sedmihradské chybí vládní návrhy reforem. Dle Vondráčka se kabinet snaží oživit ekonomiku

VideoSedmihradské chybí vládní návrhy reforem. Dle Vondráčka se kabinet snaží oživit ekonomiku

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice

Rusko provádí skrytou dezinformační kampaň, jejímž cílem je pomoci maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi ke znovuzvolení v dubnových parlamentních volbách, upozorňuje list Financial Times a investigativní projekt VSquare. Podle něj Moskva vyslala za tímto účelem do Maďarska skupinu agentů. O ruské vlivové akci i operativcích vyslaných Kremlem hovoří rovněž maďarská opozice.
před 5 mminutami

Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth při brífinku v Pentagonu uvedl, že íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, Zpravodajský web BBC píše, že žádné důkazy nejsou k dispozici. Podle Hegsetha bylo při americko-izraelských úderech v Íránu, zasaženo na patnáct tisíc cílů. V centru Teheránu podle íránské státní televize došlo k několika mohutným výbuchům. Izrael krátce předtím vyzval k evakuaci. Na okolní země útočil také Teherán.
08:53Aktualizovánopřed 32 mminutami

USA povolily dočasně nakupovat vybranou ruskou ropu

Spojené státy v noci na pátek dočasně povolily zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Washington tím usiluje o stabilizaci světových trhů s ropou, na nichž panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě. Na síti X to oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Cena ropy však i nadále pokračuje v růstu. CNN uvedla s odvoláním na své zdroje, že administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa nepočítala s možností, že Írán uzavře Hormuzský průliv.
01:35Aktualizovánopřed 37 mminutami

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

Při čtvrtečním dronovém útoku na kurdsko-francouzskou základnu u Machmúru na severu Iráku zemřel francouzský voják. Podle jeho velitele muže zabil íránský Šáhed. Šest zraněných je v nemocnici. Portál The New Region poznamenal, že po začátku amerických a izraelských útoků na Teherán provádějí Írán a proíránské milice v Iráku protiúdery na tamní vojenská zařízení propojená s USA a jejich spojenci.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusové zabíjeli u Kupjansku. Kvůli dronům startovaly rumunské stíhačky

U ukrajinského Kupjansku v důsledku ruského raketového útoku zemřeli tři lidé z autobusu. Rusko v noci na pátek zaútočilo také na centrum města Novhorod-Siverskyj v ukrajinské Černihivské oblasti a zasáhlo budovu knihovny, napsala s odvoláním na místní vojenskou správu Ukrajinska pravda. Ruské úřady sdělily, že ukrajinské drony útočily ve městě Něvinnomyssk ve Stavropolském kraji na jihu Ruska. Rumunsko vyslalo stíhačky kvůli dronům u hranic s Ukrajinou.
10:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami

USA v Iráku ztratily tankovací letoun, zemřeli čtyři lidé

Spojené státy během současných válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135. Zřítil se na západě Iráku, čtyři lidé zemřeli. Na síti X to oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) s tím, že událost nesouvisela s nepřátelskou ani se spojeneckou palbou.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

V případě prohry je Orbán politicky mrtvý, míní Soltész. Varga by nečekal radikální změnu

Už za měsíc čekají Maďarsko parlamentní volby. Průzkumy favorizují opoziční stranu Tisza, což bude zřejmě největší výzva pro vládnoucí stranu Fidesz současného premiéra Viktora Orbána. Kampaň přitom výrazně ovlivňují vztahy s Ukrajinou. Komentátor TV JOJ a spisovatel Arpád Soltész v 90’ ČT24 zmínil, že pokud Orbán prohraje, tak je „politicky mrtvý“. Exdiplomat a bohemista György Varga zas upozornil na to, že případná změna nebude „radikálně přes noc“. Diskusí provázel Jakub Musil.
před 3 hhodinami

Úbytek nerozhodnutých mandátů živí polarizaci americké politiky

V podzimních volbách do Kongresu je méně nerozhodnutých okrsků – takzvaných competitive seats –, než bývalo, napsala veřejnoprávní stanice NPR. Podle ní to mimo jiné způsobilo překreslování volebních obvodů v uplynulých letech. Demokratická strana se sice nyní těší podle průzkumu podpoře voličů, ale kvůli nízkému počtu competitive seats se její převaha nemusí projevit v odpovídající míře. Navíc klesající počet nerozhodnutých okrsků vede k tomu, že umírnění voliči ztrácí vliv na výsledek voleb.
před 7 hhodinami
Načítání...