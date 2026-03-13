Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl


Zdroj: ČTK

Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zpomalil v celoročním přepočtu na 0,7 procenta z tempa 4,4 procenta ve třetím čtvrtletí. Vyplývá to ze zpřesněné zprávy, kterou zveřejnili statistici tamního ministerstva práce. Ve srovnání s prvním odhadem zveřejněným v únoru je růst hrubého domácího produktu (HDP) poloviční.

Zpřesněná hodnota zůstala také za očekáváním ekonomů, kteří v průměru předpokládali, že se proti únorovému odhadu nezmění.

Na čtvrté čtvrtletí připadlo loňských 43 dní platební neschopnosti federální vlády, takzvaného shutdownu. Kvůli zablokovanému financování v Kongresu fungoval federální aparát v nouzovém režimu.

V důsledku zablokovaného financování byly některé federální vládní agentury uzavřeny a část zaměstnanců byla od 1. října do 12. listopadu 2025 poslána na nucenou dovolenou. Úplné dopady částečného zastavení činnosti federální vlády na odhady za čtvrté čtvrtletí nelze kvantifikovat, uvedli statistici. „Jsou zahrnuty v běžných zdrojových datech, z nichž odhady vycházejí, a nelze je samostatně identifikovat,“ dodali.

Vládní Úřad pro ekonomickou analýzu (BEA) nicméně odhadl dopady snížení objemu pracovních služeb poskytovaných federálními zaměstnanci. Podle BEA snížení služeb poskytovaných vládou snížilo reálný růst HDP ve čtvrtém čtvrtletí přibližně o jeden procentní bod.

Za celý loňský rok americká ekonomika vykázala růst o 2,1 procenta. Proti předchozímu odhadu statistici celoroční růst zpřesnili o 0,1 procentního bodu dolů. Růst HDP zpomalil z 2,8 procenta v roce 2024. K růstu přispěly hlavně výdaje spotřebitelů a investice.

