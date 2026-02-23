USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). Vyplývá to z oznámení zveřejněného v systému CSMS, což je oficiální komunikační platforma americké celní správy. V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná.

Zpráva uvádí, že úřad od půlnoci na úterý východního času, tedy 06:01 SEČ, deaktivuje všechny celní kódy související s předchozími příkazy prezidenta Donalda Trumpa souvisejícími s IEEPA. Zastavení výběru zrušených cel se časově shoduje s uvalením nových patnáctiprocentních pro celý svět na základě jiné právní úpravy, která nahrazuje cla zrušená soudem.

CBP nevysvětlil, proč pokračoval ve výběru cel při vstupu zboží do země i několik dní po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Zpráva ani neobsahuje žádné informace o možných refundacích pro dovozce.

Trump po verdiktu soudu podepsal nové desetiprocentní clo
Prezident USA Donald Trump

Podle zprávy nemá zastavení výběru vliv na žádná jiná cla uložená Trumpem, a to včetně cel podle zákona o národní bezpečnosti a zákona o nekalých obchodních praktikách.

Nezávislá výzkumná iniciativa Penn-Wharton Budget Model odhaduje, že americké ministerstvo financí na clech zavedených podle IEEPA vybralo více než 175 miliard dolarů (3,6 bilionu korun). Tyto peníze by se tak mohly případně vrátit zpět dovozcům.

Nová globální cla budou patnáct procent, ne deset, oznámil Trump
Prezident USA Donald Trump

Výběr redakce

Rusko zabíjelo v Oděské oblasti a Záporoží, v Tatarstánu hoří ropná čerpací stanice

Rusko zabíjelo v Oděské oblasti a Záporoží, v Tatarstánu hoří ropná čerpací stanice

09:18Aktualizovánopřed 4 mminutami
Červený se stal ministrem životního prostředí

Červený se stal ministrem životního prostředí

04:03Aktualizovánopřed 7 mminutami
Déšť a obleva zvedly hladiny některých toků na povodňovou bdělost

Déšť a obleva zvedly hladiny některých toků na povodňovou bdělost

06:04Aktualizovánopřed 25 mminutami
USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná

USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná

před 30 mminutami
Vládnoucí strana v KLDR potvrdila Kim Čong-una v čele

Vládnoucí strana v KLDR potvrdila Kim Čong-una v čele

02:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zelenskyj: Putin už rozpoutal třetí světovou válku

Zelenskyj: Putin už rozpoutal třetí světovou válku

04:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Objednali si zapálení domu, aby získali miliony. Pojistných podvodů přibývá

Objednali si zapálení domu, aby získali miliony. Pojistných podvodů přibývá

před 4 hhodinami
Mexická armáda zabila šéfa kartelu, na nějž vypsaly USA vysokou odměnu

Mexická armáda zabila šéfa kartelu, na nějž vypsaly USA vysokou odměnu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná

Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). Vyplývá to z oznámení zveřejněného v systému CSMS, což je oficiální komunikační platforma americké celní správy. V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná.
před 30 mminutami

VideoPapajanovský rozpočtu vytýká nezákonnost, Mach ho chce vyrovnat bez vyšších daní

Vláda chce postupně vyrovnat státní rozpočet bez navyšování daní, uvedl v Duelu ČT24 náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD). Pomoci by v tom měly podle něj škrty v byrokracii státu, lepší výběr daní a hospodářský růst. „Představa, že bychom to dělali jenom seškrtáním výdajů, to by šlo proti hospodářskému růstu,“ podotkl Mach. „Rozpočet, který předložila (ministryně financí) Alena Schillerová (ANO) porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, jde proti trendu snižování schodků. Je to rozpočet, který meziročně zvýší schodek,“ varoval poslanec Jan Papajanovský (STAN). „To je za nás velká chyba a velký rozdíl proti tomu trendu, který jsme tady měli v letech předcházejících,“ dodal. Tématem Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem byla také obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a systém obchodování s emisními povolenkami ETS2.
před 1 hhodinou

VideoCeny mléka i másla spadly nejníž za několik let. I díky čínským clům

Máslo i pod dvacet korun za kostku, mléko i pod deset korun za litr. Důvodem snížení cen je výrazně vyšší nabídka na evropském trhu, než je poptávka. A tak výrobci musí snižovat ceny, aby zboží vůbec udali. Při srovnání lednových hodnot byly ceny nejnižší za posledních pět let. Přebytek mléka na trhu způsobila mimo jiné dovozní cla na mléčné výrobky z EU, která zavedla Čína. Výkyvy výkupních cen ale nejsou neobvyklé. „Myslím, že už jsme se dostali na hranici, kde průměrné ceny zůstanou,“ odhaduje majitel Němcovy selské mlékárny Radonice Tomáš Němec. Mléčné výrobky tvoří 15 procent útrat za potraviny.
před 14 hhodinami

Obnovte tranzit ropy, nebo zablokujeme protiruské sankce, hrozí Maďarsko Kyjevu

Maďarsko zablokuje dvacátý balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do země. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Budapešť z toho důvodu bude blokovat i unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Tranzit suroviny ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska byl přerušen koncem ledna.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Na dotace v Nové zelené úsporám půjdou dle Havlíčka čtyři miliardy, možná víc

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná i víc. Vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel, uvedl v Otázkách Václava Moravce. O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nastupující ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky rozebrali vládní hospodářskou strategii

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky debatovali o vládou schválené nové hospodářské strategii, podle níž má česká ekonomika v příštích letech růst díky soukromým firmám a podnikatelům. Stát se má zaměřit na vzdělávání, trh práce, inovace, infrastrukturu a podnikatelské prostředí. Téma rozebrali generální ředitel pražské burzy Petr Koblic a Pavel Neset ze Škody Auto Vysoké školy. O přípravě na krizové situace posléze hovořili ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení GŘ HSZ ČR Dušan Uhlík a předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Pořad se věnoval také investicím obcí do udržitelnosti a platformě OBEC 2030, kterou přiblížil předseda sdružení místních samospráv ČR Petr Halada. Debatou provázely Nina Ortová a Hana Vorlíčková.
včera v 08:35

Ministerstvo: Česko letos v obraně nesplní závazek vůči NATO

Ministerstvo obrany přiznává, že Česko letos nebude schopné plnit závazky vůči NATO, a to především pokud jde o vojenské schopnosti, kterými má ke společné alianční obraně přispívat. Vláda plánuje omezit výdaje resortu jak v absolutních číslech, tak v poměru k hrubému domácímu produktu.
21. 2. 2026

Firmy čelí vlně nejistoty po zrušení Trumpových cel

Firmy čelí další vlně nejistoty poté, co americký nejvyšší soud v pátek zrušil plošná cla, která dříve zavedl prezident Donald Trump. Mnoho podniků kvůli clům zvýšilo ceny, aby kompenzovalo vyšší náklady. Teď se uvidí, jakou úlevu jim a spotřebitelům rozhodnutí soudu skutečně přinese, píše agentura AP. Pro české firmy jsou nejdůležitější cla na automobily či ocel, která zůstávají v platnosti, míní hlavní ekonom platformy Portu Jan Berka.
21. 2. 2026Aktualizováno21. 2. 2026
Načítání...