USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná

Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). Vyplývá to z oznámení zveřejněného v systému CSMS, což je oficiální komunikační platforma americké celní správy. V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná.
Zpráva uvádí, že úřad od půlnoci na úterý východního času, tedy 06:01 SEČ, deaktivuje všechny celní kódy související s předchozími příkazy prezidenta Donalda Trumpa souvisejícími s IEEPA. Zastavení výběru zrušených cel se časově shoduje s uvalením nových patnáctiprocentních pro celý svět na základě jiné právní úpravy, která nahrazuje cla zrušená soudem.
CBP nevysvětlil, proč pokračoval ve výběru cel při vstupu zboží do země i několik dní po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Zpráva ani neobsahuje žádné informace o možných refundacích pro dovozce.
Podle zprávy nemá zastavení výběru vliv na žádná jiná cla uložená Trumpem, a to včetně cel podle zákona o národní bezpečnosti a zákona o nekalých obchodních praktikách.
Nezávislá výzkumná iniciativa Penn-Wharton Budget Model odhaduje, že americké ministerstvo financí na clech zavedených podle IEEPA vybralo více než 175 miliard dolarů (3,6 bilionu korun). Tyto peníze by se tak mohly případně vrátit zpět dovozcům.