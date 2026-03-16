před 14 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře týdne (15. 3. 2026)
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sněmovní schválení rozpočtu pro letošní rok. Poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se vyslovili pro schodek ve výši 310 miliard korun. V rozpočtu jsou nižší výdaje na obranu oproti závazku NATO. Debata se věnovala také rostoucím cenám pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. V diskusi zmínili také nadprůměrnou konzumaci piva v Česku. Pozvání přijali bývalý ministr financí Ivan Pilný, šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno, herec a fotograf Hynek Čermák, redaktorka Deníku N Petra Procházková a spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková. Pořadem provázela Jana Fabianová.

Výběr redakce

04:05Aktualizovánopřed 14 mminutami
před 33 mminutami
07:23Aktualizovánopřed 42 mminutami
00:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
před 3 hhodinami
00:35Aktualizovánopřed 5 hhodinami
před 6 hhodinami
před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

V týdnu bude panovat náladové počasí, tvrdí meteorologové

V nadcházejících dnech čeká Česko proměnlivé a náladové počasí. Týden začne zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 16 mminutami

Protipovodňová opatření nesplnila cíle, uvedl kontrolní úřad. Resort se ohradil

U dotačních programů na protipovodňová opatření, která měla zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit. V pondělí to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) k výsledkům kontroly peněz, které vynaložilo ministerstvo zemědělství (MZe) na podporu protipovodňové ochrany a zadržování vody v krajině. Resort se závěry nesouhlasí, projekty podle něj pomohly, v některých případech ale chyběly peníze.
před 33 mminutami

Vysílací rada chtěla evidovat influencery. Po roce splní podmínky teprve první tvůrce

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) chtěla začít evidovat české influencery, jejichž videa na sociálních sítích mají dosah srovnatelný s televizemi. Téměř rok po zavedení pravidel ale na seznam regulátora nepřibyl žádný nový tvůrce. Podle zjištění redakce Newsroomu ČT24 se má nyní na seznamu rady objevit první influencer, který stanovená kritéria splňuje.
před 1 hhodinou

VideoHasiči mají nový systém dronů s kamerou, pomáhá zvládat krize na dálku

Hasičům v řízení zásahů nově pomáhá unikátní systém dronů a kamer, díky němuž v reálném čase sdílejí záběry i informace. Ty slouží veliteli opatření, na dálku osloveným expertům, krajským či ministerským krizovým štábům nebo bezpečnostní radě státu. Systém financovaný z projektů ministerstva pro místní rozvoj je v evropském měřítku unikátní.
před 2 hhodinami

Tejc chce delší tresty pro mladistvé násilníky

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce, aby nedospělým pachatelům nejzávažnějších činů hrozilo více než současných maximálních deset let za mřížemi. Za vraždu by pak podle něho měly být děti trestně odpovědné už od třinácti let. Teď je věková hranice o dva roky vyšší. Podle části opozice i některých odborníků by ale stát měl spíš řešit příčiny dětské kriminality.
před 3 hhodinami

Pavel bude jednat se Schillerovou o návrhu rozpočtu

Prezident Petr Pavel bude v pondělí na Pražském hradě jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna, k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve avizoval, že rozpočet vetovat nebude.
před 6 hhodinami

Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

Správci silnic i železnic vyčkávali kvůli nejistému financování s podpisem desítek smluv. Se schválením rozpočtu na tento rok se spouštějí nové dopravní stavby. Letos půjde do Státního fondu dopravní infrastruktury rekordních 169 miliard korun.
před 12 hhodinami
Načítání...