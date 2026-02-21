Nová globální cla budou patnáct procent, ne deset, oznámil Trump

Prezident USA Donald Trump na sociální síti Truth Social v sobotu odpoledne SEČ oznámil, že okamžitě zvýší své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z avizovaných deseti na 15 procent.
Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Šéf Bílého domu následně oznámil, že zavádí nová desetiprocentní globální cla podle článku 122 amerického obchodního zákona rovněž ze 70. let minulého století. Opatření mělo vstoupit v platnost v úterý.
„Jako prezident Spojených států amerických s okamžitou platností zvyšuji celosvětové clo ve výši deset procent pro země, z nichž mnohé po desetiletí bez náhrady ‚okrádaly‘ USA (dokud jsem nepřišel já!), na plně povolenou a právně prověřenou úroveň 15 procent,“ napsal v sobotu Trump.
Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident USA zavádět nová cla do výše až 15 procent s maximální délkou platnosti sto padesát dní. Případné další prodloužení musí schválit Kongres. Trump nyní uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a „právně přípustných“ dovozních tarifů.
Nejvyšší soud v pátek rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, neboť při zavedení plošných cel na základě zákona, který se vztahuje na mimořádné situace, potřeboval souhlas Kongresu.