Oscar oceňuje nejlepší filmy roku 2025

V Los Angeles se udělují ceny Oscar. Do závěrečného ceremoniálu vstupoval s nejvíce šancemi na sošku snímek Hříšníci, jehož šestnáct nominací je rekordem ve stoleté historii Oscarů. V kategorii celovečerní dokument může uspět snímek Pan Nikdo proti Putinovi natočený v české koprodukci.
První ocenění večera náleželo Amy Madiganové, a to za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli v hororu Hodina zmizení. Pětasedmdesátiletá herečka v něm hraje potrhlou tetu, což označila za „vysněnou roli“. Filmovou sošku herečce přinesla čtyřicet let od první nominace, což je v historii Oscarů dosud nejdelší prodleva.
K-pop: Lovkyně démonů po vrcholech hudebních hitparád dosáhly i na prestižní filmové ocenění. Staly se totiž nejlepším animovaným filmem. Titulními hrdinkami je dívčí K-popová skupina, která vyprodává koncerty, zatímco díky tajným schopnostem bojuje s nadpřirozenými zloduchy. Snímek uspěl už i u diváků, když se po svém uvedení zapsal coby nejsledovanější titul v historii Netflixu. Může ještě vyhrát Oscara za nejlepší původní píseň.
Hlasy jen pro zhlédnuté filmy
Vítěze 98. ročníku vybíralo přibližně deset tisíc herců, producentů, režisérů a filmových tvůrců, kteří tvoří americkou Akademii filmových umění a věd. Ta letos přijala opatření, aby zajistila, že hlasující skutečně zhlédli filmy, o nichž rozhodují. Online hlasovací systém sleduje, zda dotyčný hodnocený snímek zhlédl na streamovací platformě Akademie. Akademici však mohou zaškrtnout i políčko, že film zhlédli jinde.
Předávání podruhé moderuje komik Conan O'Brien. Show má odrážet rostoucí zastoupení mezinárodních filmů na Oscarech. Letos má každá kategorie mezi nominovanými alespoň jeden titul v jiném než anglickém jazyce. V nejsledovanější kategorii „nejlepší film“ se o cenu uchází norské drama Citová hodnota a brazilský Tajný agent.
Show v Dolby Theatre provází přísná bezpečnostní opatření. Organizátoři uvedli, že úzce spolupracují s FBI a losangeleskou policií poté, co federální úřady varovaly před možnou hrozbou Kalifornii ze strany Íránu, jakkoliv neuvedly žádné konkrétní nebezpečí pro udílení Oscarů. Spojené státy s Izraelem zaútočily na Írán poslední únorový den.
Oslova filmu v nejisté době
Ceremoniál poskytuje Hollywoodu příležitost k oslavě v době, kdy panuje v celém filmovém průmyslu nejistota. Společnost Warner Bros. Discovery, studio stojící za nominovanými filmy Jedna bitva za druhou a Hříšníci, je v procesu prodeje společnosti Paramount Skydance. Naplnění dohody zúží řady hlavních filmových distributorů.
Slavnostní událost rovněž zakrývá obavy filmového průmyslu ohledně toho, kde se filmy natáčejí, jelikož studia hledají daňové pobídky a nižší náklady jinde než v Hollywoodu, ať už jsou to jiná místa v USA nebo v zahraničí, čímž oslabují vliv „továrny na sny“na produkci.
Filmoví pracovníci před i za kamerou se také obávají, že umělá inteligence omezí pracovní příležitosti a potlačí kreativitu. O'Brien zahájil předávání Oscarů vtipem, že je poctěn tím, že je „posledním lidským moderátorem“ těchto cen. Ve vážnějším tónu pak podotkl, že show přinese filmařům i optimismus. „Oslavujme ne proto, že si myslíme, že je vše v pořádku, ale proto, že pracujeme a doufáme v lepší budoucnost,“ prohlásil.
Nejhorším filmem je Válka světů
Své vítěze vybraly den před Oscary také anticeny Zlaté maliny, které ukazují pro změnu na nejhorší loňské počiny a jejich tvůrce.
Čtyřicátý šestý ročník ovládla sci-fi Válka světů. Organizátoři cen uvedli, že film „naprosto zničil klasický román H. G. Wellse“, jímž se inspiroval.
Snímek si odnesl si ocenění za nejhorší film, nejhorší scénář, nejhorší remake, nejhoršího herce a nejhoršího režiséra. „Režisér Rich Lee vsadil na trapné triky, laciné dialogy a obzvláště komické herecké výkony hlavního představitele, Ice Cubea, aby si zajistil největší počet sošek roku 2025,“ odůvodnily Maliny výběr vítěze.
Dalším velkým terčem letošního ročníku byla Sněhurka, hraný remake animované klasiky od Disneyho z roku 1937. Film získal ocenění za nejhoršího herce ve vedlejší roli – pro všech sedm trpaslíků vytvořených pomocí CGI – a za nejhorší herecké obsazení. „Stálo to majlant a prodělalo to majlant, možná prokleto samotným Waltem za to, že ignorovali jeho poslední přání, aby to nikdy nebylo natočeno znovu,“ míní anticeny.
Parodické ocenění náleží také herečkám Rebel Wilsonová a Scarlet Rose Stalloneové. Té první za nejhorší herecký výkon v hlavní roli komedie Bacha na družičku!, té druhé za ztvárnění vedlejší postavy v akčním westernu Gunslingers.
O každoročních vítězích rozhoduje více než tisíc hlasujících ze Spojených států a zhruba dvou desítek dalších zemí, kteří se registrují do „akademie“ anticen.