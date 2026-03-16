Oscar oceňuje nejlepší filmy roku 2025


16. 3. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK, ČT24

V Los Angeles se udělují ceny Oscar. Do závěrečného ceremoniálu vstupoval s nejvíce šancemi na sošku snímek Hříšníci, jehož šestnáct nominací je rekordem ve stoleté historii Oscarů. V kategorii celovečerní dokument může uspět snímek Pan Nikdo proti Putinovi natočený v české koprodukci.

První ocenění večera náleželo Amy Madiganové, a to za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli v hororu Hodina zmizení. Pětasedmdesátiletá herečka v něm hraje potrhlou tetu, což označila za „vysněnou roli“. Filmovou sošku herečce přinesla čtyřicet let od první nominace, což je v historii Oscarů dosud nejdelší prodleva.

Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Amy Madiganová za film Hodina zmizení
K-pop: Lovkyně démonů po vrcholech hudebních hitparád dosáhly i na prestižní filmové ocenění. Staly se totiž nejlepším animovaným filmem. Titulními hrdinkami je dívčí K-popová skupina, která vyprodává koncerty, zatímco díky tajným schopnostem bojuje s nadpřirozenými zloduchy. Snímek uspěl už i u diváků, když se po svém uvedení zapsal coby nejsledovanější titul v historii Netflixu. Může ještě vyhrát Oscara za nejlepší původní píseň.

Vítěze 98. ročníku vybíralo přibližně deset tisíc herců, producentů, režisérů a filmových tvůrců, kteří tvoří americkou Akademii filmových umění a věd. Ta letos přijala opatření, aby zajistila, že hlasující skutečně zhlédli filmy, o nichž rozhodují. Online hlasovací systém sleduje, zda dotyčný hodnocený snímek zhlédl na streamovací platformě Akademie. Akademici však mohou zaškrtnout i políčko, že film zhlédli jinde.

Předávání podruhé moderuje komik Conan O'Brien. Show má odrážet rostoucí zastoupení mezinárodních filmů na Oscarech. Letos má každá kategorie mezi nominovanými alespoň jeden titul v jiném než anglickém jazyce. V nejsledovanější kategorii „nejlepší film“ se o cenu uchází norské drama Citová hodnota a brazilský Tajný agent.

Show v Dolby Theatre provází přísná bezpečnostní opatření. Organizátoři uvedli, že úzce spolupracují s FBI a losangeleskou policií poté, co federální úřady varovaly před možnou hrozbou Kalifornii ze strany Íránu, jakkoliv neuvedly žádné konkrétní nebezpečí pro udílení Oscarů. Spojené státy s Izraelem zaútočily na Írán poslední únorový den.

Oslova filmu v nejisté době

Ceremoniál poskytuje Hollywoodu příležitost k oslavě v době, kdy panuje v celém filmovém průmyslu nejistota. Společnost Warner Bros. Discovery, studio stojící za nominovanými filmy Jedna bitva za druhou a Hříšníci, je v procesu prodeje společnosti Paramount Skydance. Naplnění dohody zúží řady hlavních filmových distributorů.

Slavnostní událost rovněž zakrývá obavy filmového průmyslu ohledně toho, kde se filmy natáčejí, jelikož studia hledají daňové pobídky a nižší náklady jinde než v Hollywoodu, ať už jsou to jiná místa v USA nebo v zahraničí, čímž oslabují vliv „továrny na sny“na produkci.

Filmoví pracovníci před i za kamerou se také obávají, že umělá inteligence omezí pracovní příležitosti a potlačí kreativitu. O'Brien zahájil předávání Oscarů vtipem, že je poctěn tím, že je „posledním lidským moderátorem“ těchto cen. Ve vážnějším tónu pak podotkl, že show přinese filmařům i optimismus. „Oslavujme ne proto, že si myslíme, že je vše v pořádku, ale proto, že pracujeme a doufáme v lepší budoucnost,“ prohlásil.

Nejhorším filmem je Válka světů

Své vítěze vybraly den před Oscary také anticeny Zlaté maliny, které ukazují pro změnu na nejhorší loňské počiny a jejich tvůrce.

Čtyřicátý šestý ročník ovládla sci-fi Válka světů. Organizátoři cen uvedli, že film „naprosto zničil klasický román H. G. Wellse“, jímž se inspiroval.

Snímek si odnesl si ocenění za nejhorší film, nejhorší scénář, nejhorší remake, nejhoršího herce a nejhoršího režiséra. „Režisér Rich Lee vsadil na trapné triky, laciné dialogy a obzvláště komické herecké výkony hlavního představitele, Ice Cubea, aby si zajistil největší počet sošek roku 2025,“ odůvodnily Maliny výběr vítěze.

Dalším velkým terčem letošního ročníku byla Sněhurka, hraný remake animované klasiky od Disneyho z roku 1937. Film získal ocenění za nejhoršího herce ve vedlejší roli – pro všech sedm trpaslíků vytvořených pomocí CGI – a za nejhorší herecké obsazení. „Stálo to majlant a prodělalo to majlant, možná prokleto samotným Waltem za to, že ignorovali jeho poslední přání, aby to nikdy nebylo natočeno znovu,“ míní anticeny.

Parodické ocenění náleží také herečkám Rebel Wilsonová a Scarlet Rose Stalloneové. Té první za nejhorší herecký výkon v hlavní roli komedie Bacha na družičku!, té druhé za ztvárnění vedlejší postavy v akčním westernu Gunslingers.

O každoročních vítězích rozhoduje více než tisíc hlasujících ze Spojených států a zhruba dvou desítek dalších zemí, kteří se registrují do „akademie“ anticen.

Oscar oceňuje nejlepší filmy roku 2025

Oscar oceňuje nejlepší filmy roku 2025

00:25Aktualizovánopřed 17 mminutami
Oscar oceňuje nejlepší filmy roku 2025

V Los Angeles se udělují ceny Oscar. Do závěrečného ceremoniálu vstupoval s nejvíce šancemi na sošku snímek Hříšníci, jehož šestnáct nominací je rekordem ve stoleté historii Oscarů. V kategorii celovečerní dokument může uspět snímek Pan Nikdo proti Putinovi natočený v české koprodukci.
00:25Aktualizovánopřed 17 mminutami

VideoDílo Laichterova nakladatelství ožívá

Nakladatelství sebral jeho rodině v roce 1949 komunistický režim. Knihy označil za starý papír a nechal je spálit. Prapravnuk nakladatele Jana Laichtera Štěpán Lars Laichter teď pečuje o odkaz nejen svých předků, ale i dalších zrušených nakladatelství. V domě, který navrhnul architekt Jan Kotěra na přání nakladatele, dělá údržbáře i prohlídky pro veřejnost.
před 4 hhodinami

Českého lva pro nejlepší film vyhrál Karavan

Nejlepším filmem roku 2025 podle Českých lvů je road movie Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové. Hlavní herecké ceny si odnesli Kateřina Falbrová a německý herec Idan Weiss.
14. 3. 2026Aktualizovánopřed 17 hhodinami

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Deskou roku se na cenách Vinyla stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, za kterým stojí Tomáš Kopáček. Nahrávka propojuje kytarový minimalismus a temné syntezátorové plochy. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého na něm pracuje s vícehlasým zpěvem a inspirací duchovní hudbou. Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu (hudba je postavena na kytarové vazbě) v širším společensko-kulturním kontextu. Ceny v pátek obdrželi v pražském kulturním prostoru Archa+.
14. 3. 2026Aktualizováno14. 3. 2026

Asistovaná sebevražda zdravého člověka? V Ostravě o tom rozhoduje Bůh a diváci

Richarda Gärtnera, kterému táhne na osmdesát, přestal těšit život, a žádá proto o možnost zemřít. Etickou komisi, která o výsledku rozhodne, tvoří částečně publikum Národního divadla moravskoslezského. Ostravská scéna uvádí totiž v české premiéře hru Bůh od německého právníka Ferdinanda von Schiracha. Zatímco diváci napříč zeměmi právo hlavního hrdiny na asistovaný odchod ze světa jednoznačně podporují, církev, lékaři či odborníci na etiku už tak jednotný názor nemají.
13. 3. 2026

Na novém albu je hodně smrti i píseň o klimakteriu, říká Ester Pes Kočičková

Zpívající herečka, tak sebe samu označuje Ester Pes Kočičková. Momentálně se věnuje první disciplíně. Ve studiu Sono dokončuje zatím bezejmenné album šansonů. Hudbu složil klavírista a dlouholetý spolupracovník Luboš Nohavica, texty napsala sama.
12. 3. 2026

VideoFilmové premiéry: Pravda a zrada, Made in EU či další Přání k narozeninám

Čtvrteční premiéry přinesly do tuzemských kin snímek Made in EU. Sociální drama bulharského režiséra Stefana Komandareva nabízí s kritickým odstupem pohled na kapitalismus, moderní otroctví a korupci v Bulharsku. Do dob druhé světové války se zase vrací americko-litevský snímek Pravda a zrada založený na skutečném osudu německého mladíka, který se musí rozhodnout, co to znamená být dobrým Němcem. Českou tvorbu zastupuje komediální Přání k narozeninám: Křtiny. Jde o volné pokračování příběhu z roku 2022 od režisérky Marty Ferencové, v hlavních rolích se i tentokrát objevují Eva Holubová, Jaroslav Dušek nebo Simona Babčáková.
12. 3. 2026

Útok na Írán je „cool“, chce Bílý dům ukázat pomocí SpongeBoba či Call of Duty

Prezident USA Donald Trump rád komentuje dění pomocí memů. V nejnovější kampani se takhle Bílý dům pokouší americké veřejnosti „prodat“ útoky, které vedou Spojené státy spolu s Izraelem vůči Íránu. Záběry na skutečné zbraně a exploze ovšem administrativa USA „smontovala“ dohromady se scénami z Irona Mana, SpongeBoba či videohry Call of Duty. Kritici postupu namítají, že válka přece není akční střílečka.
12. 3. 2026
