Hříšní lidé města pražského se dostali na jeviště

Podle populárních kriminálních povídek Jiřího Marka vznikl v časech Československa televizní seriál a nyní poprvé získali Hříšní lidé města pražského i jevištní podobu. Mordparta s radou Vacátkem v čele tak řeší případy z prvorepublikového podsvětí v pražském divadle ABC.
Autoři inscenace divadelní podobu Markových příběhů popisují jako mysteriózní detektivku. Součástí nočního života v Praze třicátých let jsou alkohol, drogy a zločin. Hýřivá éra první republiky se ale chýlí ke konci. V Německu se rodí třetí říše a zlo začíná prosakovat i do Čech.
Na vlastní kůži to zjistí pražská mordparta pod vedením policejního rady Vacátka, jehož hraje Tomáš Pavelka. K ruce jsou mu Vojtěch Franců coby detektiv Mrázek, Aleš Bílík jakou Brůžek a Tomáš Milostný se stal divadelním Boušem.
Během jediné noci se odehraje hned několik záhadných případů a nitky vedou k tajemnému věštci Hanussenovi – skutečné historické postavě přezdívané „Hitlerův jasnovidec“. Toho hraje Viktor Dvořák. „V naší hře je velmi háklivý na to, jak se označuje, a když mu někdo řekne, že je kouzelník nebo okultista, tak ostatní opravuje. Co je asi jisté, je, že dokázal předpovídat budoucnost,“ říká o předobrazu své postavy.
Diváci si „Hříšné lidi“ nejspíš spojí se seriálem ze šedesátých let. Inscenace ale vychází především z knižní předlohy Jiřího Marka. „Humor jsme si zachovali, ale snažili jsme se hrdiny udělat mnohem akčnější, mnohem sebevědomější. Pan Vacátko a jeho spolupracovníci jsou prostě akční hrdinové,“ koriguje divácká očekávání režisér a spoluautor dramatizace Marián Amsler.
Všechna akce se ale odehrává v kulisách nejisté doby, kdy se svět začíná měnit. Podle tvůrců podobně jako dnes.