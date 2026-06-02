Hříšní lidé města pražského se dostali na jeviště


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Podle populárních kriminálních povídek Jiřího Marka vznikl v časech Československa televizní seriál a nyní poprvé získali Hříšní lidé města pražského i jevištní podobu. Mordparta s radou Vacátkem v čele tak řeší případy z prvorepublikového podsvětí v pražském divadle ABC.

Autoři inscenace divadelní podobu Markových příběhů popisují jako mysteriózní detektivku. Součástí nočního života v Praze třicátých let jsou alkohol, drogy a zločin. Hýřivá éra první republiky se ale chýlí ke konci. V Německu se rodí třetí říše a zlo začíná prosakovat i do Čech.

Na vlastní kůži to zjistí pražská mordparta pod vedením policejního rady Vacátka, jehož hraje Tomáš Pavelka. K ruce jsou mu Vojtěch Franců coby detektiv Mrázek, Aleš Bílík jakou Brůžek a Tomáš Milostný se stal divadelním Boušem.

Hříšní lidé města pražského v divadle ABC
Zdroj: Městská divadla pražská/Patrik Borecký

Během jediné noci se odehraje hned několik záhadných případů a nitky vedou k tajemnému věštci Hanussenovi – skutečné historické postavě přezdívané „Hitlerův jasnovidec“. Toho hraje Viktor Dvořák. „V naší hře je velmi háklivý na to, jak se označuje, a když mu někdo řekne, že je kouzelník nebo okultista, tak ostatní opravuje. Co je asi jisté, je, že dokázal předpovídat budoucnost,“ říká o předobrazu své postavy.

Diváci si „Hříšné lidi“ nejspíš spojí se seriálem ze šedesátých let. Inscenace ale vychází především z knižní předlohy Jiřího Marka. „Humor jsme si zachovali, ale snažili jsme se hrdiny udělat mnohem akčnější, mnohem sebevědomější. Pan Vacátko a jeho spolupracovníci jsou prostě akční hrdinové,“ koriguje divácká očekávání režisér a spoluautor dramatizace Marián Amsler.

Všechna akce se ale odehrává v kulisách nejisté doby, kdy se svět začíná měnit. Podle tvůrců podobně jako dnes.

Klíčovou dírkou se do Ostravy vrací nekorektní humor
Klíčovou dírkou

Výběr redakce

„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

12:32Aktualizovánopřed 5 mminutami
Poslanci v prvním čtení podpořili růst rodičovského příspěvku

ŽivěPoslanci v prvním čtení podpořili růst rodičovského příspěvku

14:01Aktualizovánopřed 14 mminutami
„Měla jsem být zastřelena, ale až poté, co mě znásilní.“ Ukrajinky pro ČT popsaly ruské zajetí

„Měla jsem být zastřelena, ale až poté, co mě znásilní.“ Ukrajinky pro ČT popsaly ruské zajetí

před 16 mminutami
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

03:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

14:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

01:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Počet případů podezřelých na nákazu ebolou v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet případů podezřelých na nákazu ebolou v Kongu podle WHO prudce klesl

před 1 hhodinou
V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

14:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Hříšní lidé města pražského se dostali na jeviště

Podle populárních kriminálních povídek Jiřího Marka vznikl v časech Československa televizní seriál a nyní poprvé získali Hříšní lidé města pražského i jevištní podobu. Mordparta s radou Vacátkem v čele tak řeší případy z prvorepublikového podsvětí v pražském divadle ABC.
před 7 mminutami

Obrazem: Milostný dopis Bajkalu zachycuje krásu i ohrožení jezera

Bajkal je nejstarší, biologicky nejrozmanitější a nejhlubší jezero na světě. Gabriela Bulišová a Mark Isaac dokumentovali prostřednictvím fotografií, videa i zvuku jeho proměny v kontextu environmentálních změn. Svoje svědectví teď předkládají na výstavě The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu v pražském Domě fotografie.
před 1 hhodinou

Ve Varech budou soutěžit filmy s Tomicovou či Geislerovou

Hlavní soutěž šedesátého filmového festivalu v Karlových Varech porovná dvanáct snímků. Dva z nich vznikly v koprodukci České televize. Režisér Šimon Holý přiveze komediální drama Chica Checa s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou v hlavních rolích. A slovenský filmař Ivan Ostrochovský natočil s Annou Geislerovou snímek ze socialistického Československa Pramen.
před 2 hhodinami

McCartney na novém albu vzpomíná na dětství v Liverpoolu

Paul McCartney vydal nové studiové album The Boys of Dungeon Lane. Ve čtrnácti skladbách se podělil o vzpomínky na dětství a mládí v Liverpoolu.
před 3 hhodinami

VideoTanec Praha přiváží do Česka umělce z dvanácti zemí

Začal Tanec Praha. Mezinárodní festival tance a pohybového divadla letos zavítá do dvacítky měst po celém Česku. Kromě těch tuzemských se představí umělci z Japonska, Francie nebo Kamerunu. Celkem festival nabídne umělce z dvanácti zemí. Přehlídku zahájila inscenace Natural Order of Things španělsko-libanonské tvůrčí dvojice Guyho Nadera a Marii Camposové.
13:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nový zákon může otevřít cestu k návratu parthenónských mramorů z Louvru

Nový právní rámec, který ve Francii vstoupil v platnost na začátku května, znovu otevřel otázku navracení kulturního dědictví a vnesl nové okolnosti do debaty kolem parthenónských mramorů uložených v muzeu Louvre.
včera v 16:15

Happy Birthday, Ms. Monroe. Před sto lety se narodila božská i nepochopená Marilyn

Za portrét Marylin Monroe od Andyho Warhola zaplatil kupec v roce 2022 nejvyšší částku, za jakou se kdy vydražilo dílo vytvořené ve dvacátém století. Bezpochyby to svědčí o zájmu o tohoto pop-artového umělce – ale také o herečku, kterou portrétoval. Byla sexsymbolem své doby a pro mnohé zůstala ikonou i po své tragické smrti. Zároveň lidi nepřestává zajímat, jaká žena se vlastně skrývala za „božskou Marilyn“ – do jaké míry zůstala Normou Jeane Bakerovou Mortensonovou, narozenou přesně před sto lety.
včera v 06:29

Obraz Josefa Čapka Piják se vydražil za rekordních 34 milionů korun

Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30,6 milionu za obraz Nevěstka při aukci loni v listopadu. Olejomalba Piják z roku 1919 přitom začínala v nedělní aukci na vyvolávací ceně devět milionů, uvedla galerie v tiskové zprávě.
31. 5. 2026Aktualizováno31. 5. 2026
Načítání...