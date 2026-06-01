Happy Birthday, Ms. Monroe. Před sto lety se narodila božská i nepochopená Marilyn


Zdroj: ČTK, Los Angeles Times, The Atlantic, Christie's, Britannica, Guardian

Za portrét Marylin Monroe od Andyho Warhola zaplatil kupec v roce 2022 nejvyšší částku, za jakou se kdy vydražilo dílo vytvořené ve dvacátém století. Bezpochyby to svědčí o zájmu o tohoto pop-artového umělce – ale také o herečku, kterou portrétoval. Byla sexsymbolem své doby a pro mnohé zůstala ikonou i po své tragické smrti. Zároveň lidi nepřestává zajímat, jaká žena se vlastně skrývala za „božskou Marilyn“ – do jaké míry zůstala Normou Jeane Bakerovou Mortensonovou, narozenou přesně před sto lety.

Warholův sítotisk Shot Sage Blue Marilyn přišel zájemce v aukční síni na rekordních 195 milionů dolarů (tehdy 4,63 miliardy korun).

Obraz – na němž je herečka vyvedená ve výrazný barvách s modrými stíny, žlutými vlasy a červenými rty – byl součástí pětidílné série, která visela v roce 1964 ve výtvarníkově ateliéru, když do něj vešla příležitostná výstřední performerka Dorothy Podberová, vytáhla z kabelky pistoli a na plátna vystřelila. Vydražený obraz kulce unikl.

Warholův portrét Marilyn Monroe je nejdražším vydraženým dílem z 20. století
Warholův obraz Shot Sage Blue Marilyn

Za předlohu Warholovy serigrafie posloužila fotografie pořízená k propagaci filmu Niagara z roku 1953. Pro tento noirový thriller vznikl jeden z nejdelších záběrů ženské chůze, Monroe si pro natočení scény údajně uřízla podpatek u pravé boty o centimetr, čímž dosáhla pověstného vlnění boků.

Pin-up girl, co čte Dostojovského

Další snímky (Muži mají radši blondýnky, Jak si vzít milionáře) se už nesly ve znamení rolí atraktivní přihlouplé blondýnky. Někdejší takzvaná pin-up girl – jejíž fotky si američtí vojáci lepili na dvířka skříněk a které jako dobrá reklama posloužilo nafocení aktů pro kalendář – zažívala v té době vrchol slávy.

A měla větší ambice. „Chci se stát skutečnou umělkyní a nevyvolávat jen erotické choutky. Nechci, aby mě publiku prodávali jako celuloidové afrodiziakum,“ prohlásila a utekla do New Yorku studovat herectví a spoluzaložit vlastní produkční společnost.

Páni mají radši blondýnky
Zdroj: ČT

Hltala klasiky, zejména F. M. Dostojevského, podporovala hnutí za občanská práva, spoluzaložila hollywoodskou pobočku neziskové organizace řešící jadernou politiku, upozorňuje v listu Guardian irský spisovatel Anthony Summers, mimo jiné autor životopisu Marilyn Monroe.

„Ve mně je mnoho lidí“

Svou nejslavnější roli zpěvačky Sugar v komedii Někdo to rád horké vzala herečka až po přemlouvání svého tehdejšího manžela, dramatika Arthura Millera. Při natáčení kasovního trháku si vysloužila pověst nezodpovědné a rozmazlené hvězdy, na které se musí čekat hodiny. Je to dojem dosti vzdálený od poetických slov, jakými Marilyn líčil fotograf Bert Stern: „Byla tím samým větrem a závanem, který maluje básník Blake okolo svaté postavy. Byla světlem, bohyní i měsícem. Dálkou i snem, tajemstvím i nebezpečím.“

Následovala nešťastná aféra s bratry Kennedyovými, tedy milostné poměry se ženatým prezidentem Johnem a možná i jeho bratrem Robertem. Přítomní na oslavě pětačtyřicátých narozenin prvního z nich nejspíš jen těžko dostávali z hlavy popěvek Happy Birthday, Mr. President ve smyslné interpretaci Marilyn Monroe.

Šaty, které měla Marilyn Monroe na sobě při svém slavném vystoupení k narozeninám prezidenta Johna F. Kennedyho v roce 1962
Zdroj: Reuters/PM/ZDC/ME

Bylo to jedno z jejích posledních vystoupení. Cítila se opuštěná. „Ve mně je mnoho lidí. Jde z nich na mě hrůza,“ říkala. „Kariéra je báječná věc, ale když je v noci zima, člověk se k ní nemůže přitulit.“

Navíc zážitky z traumatizujícího dětství se jí vracely v podobě depresí. Vliv mohlo mít i dědičné zatížení, s psychickými obtížemi se marně prala i hereččina matka, otec se k ní nehlásil. Když se jako šestnáctiletá vdávala za Jamese Doughertyho, šlo prý o sňatek z rozumu, který měl tehdy šestnáctiletou dívku vytáhnout z pendlování mezi sirotčincem a pěstouny. Přesto si v roce 1946, když podepsala smlouvu se studiem 20th Century Studios, zvolila za pseudonym dívčí příjmení své matky. Křestní Marilyn odvodila od populární broadwayské hvězda Marilyn Millerové.

Nešťastná herečka stále více utíkala k práškům. Zemřela na předávkování v srpnu 1962. Neobvykle velké množství léků nalezených v její krvi a nejasnosti při vyšetřování podporovaly spiklenecké teorie o možnosti vraždy.

Kritizovaná Blondýnka

Život hollywoodské hvězdy – se vší krásou, slávou, skandály a mýty – ale budit zájem, ba fascinaci nepřestal. Když v roce 2013 dorazila na Pražský hrad putovní výstava o Marilyn Monroe, prezentovala ji jako „nejvíc sexy herečku všech dob“. Pozvánka ale rovněž slibovala „rozporuplný život módní ikony a filmové star, která však uvnitř zůstávala osamělou Normou Jeane Mortensonovou“. Konání výstavy poněkud pokazilo, že ještě před zahájením kdosi část exponátů odcizil.

Ana de Armasová jako Marilyn Monroe
Zdroj: Festival v Benátkách

Nahlédnout na osobnost Marilyn Monroe se pokusil také například v roce 2022 snímek Blondýnka. Volně líčí mnohokrát zlomené srdce i řadu tragédií v životě a kariéře Marilyn Monroe od její násilnické matky až po sexuální útoky v Hollywoodu. Životopisné drama natočil Andrew Dominik s Anou de Armasovou v hlavní roli.

Na filmovém festivalu v Benátkách sice film sklidil téměř čtvrthodinové ovace vstoje, ale kritici a diváci ho označovali za „sexistický“ a „krutý“. „Vzhledem k tomu, kolik ponižování a hrůz si Marilyn Monroe během svých 36 let prožila, je úlevou, že se nedočkala Blondýnky a nemusela trpět ještě vulgaritou tohoto filmu – nejnovější nekrofilní zábavy, která ji zneužila,“ stálo například v kritice The New York Times.

Sbohem, Normo Jean

Někteří za popkulturní a bulvární nálepkou stále hledali původní Normu Jeane. „Sbohem, Normo Jean,“ zpíval Elton John v sedmdesátých letech a ujišťoval adresátku písně, že v ní „vidí něco víc než jen to sexuální, víc než jen naši Marilyn Monroe“. Skladbu Candle in the Wind pak později přepsal na poctu zesnulé princezny Diany – která zůstává srovnatelně vlivným symbolem jako Marilyn Monroe.

Robert Mitchum a Marilyn Monroe ve westernu Řeka do nenávratna (1954)
Zdroj: ČT

Například autor článku v časopise The Atlantic ale považuje hledání „malé“ Normy Jean v „neuvěřitelně úspěšné“ Marilyn za klišé, které herečce upírá sílu osobnosti a znevažuje ji stejně, jako když žádala, aby ji lidi brali vážně. Být Marilyn Monroe si totiž zvolila sama a chtěla jí být.

Česká televize ve svém programu připomíná sté výročí narození Marilyn Monroe, mimo jiné filmy Mustangové nebo Slaměný vdovec.

Za portrét Marylin Monroe od Andyho Warhola zaplatil kupec v roce 2022 nejvyšší částku, za jakou se kdy vydražilo dílo vytvořené ve dvacátém století. Bezpochyby to svědčí o zájmu o tohoto pop-artového umělce – ale také o herečku, kterou portrétoval. Byla sexsymbolem své doby a pro mnohé zůstala ikonou i po své tragické smrti. Zároveň lidi nepřestává zajímat, jaká žena se vlastně skrývala za „božskou Marilyn“ – do jaké míry zůstala Normou Jeane Bakerovou Mortensonovou, narozenou přesně před sto lety.
Obraz Josefa Čapka Piják se vydražil za rekordních 34 milionů korun

Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30,6 milionu za obraz Nevěstka při aukci loni v listopadu. Olejomalba Piják z roku 1919 přitom začínala v nedělní aukci na vyvolávací ceně devět milionů, uvedla galerie v tiskové zprávě.
VideoRuský dům v Berlíně čelí kritice. I kvůli možnému porušování sankcí

V Berlíně roste nespokojenost s působením Ruského domu. Instituce se prezentuje jako kulturní centrum. Podobně jako pražský Ruský dům, který se v březnu stal terčem útoku, objekt ale provozuje státní agentura Rossotrudničestvo, která je od roku 2022 na evropském sankčním seznamu. Tyto sankce ale podle spolkového ministerstva zahraničí k automatickému uzavření instituce nevedou. Dům funguje na základě smlouvy mezi Ruskem a Německem uzavřené v roce 2013 na 99 let. Díky ní spolková republika v Rusku stále provozuje vlastní kulturní centra, Goethe Instituty, o které nechce přijít. Spolkovou vládu za to kritizují někteří vládní i opoziční poslanci. Berlínská prokuratura nyní vede vyšetřování proti neznámým nájemníkům bytů v obřím komplexu a řeší, jestli komerční pronájmy porušují sankce. Ruský dům ale obvinění odmítá.
Cenu Evropské unie za literaturu dostala Kaprálová za román Mariborská hypnóza

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze čtrnácti nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě, vyplývá z prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.
Trump přidal své jméno na Kennedyho centrum nezákonně, rozhodl soud

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres, a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.
V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
Podívejte se, kde a v kolik otevírají na Noc kostelů

Už poosmnácté pozvali správci stovek kostelů, kaplí a modliteben při akci Noc kostelů návštěvníky k prohlídce, koncertu, debatě či setkání. Letošní ročník nese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. V mapě můžete vyhledat informace o otevírací době všech kostelů i odkazy na další podrobnosti.
AI pomohla rozluštit vatikánskou Borgovu šifru i další staré texty

Umělá inteligence (AI) pomáhá historikům odhalovat tajemství stovky let starých šifer ukrytých v archivech a knihovnách po celém světě. Díky novým algoritmům se daří rozluštit staré texty, které byly dosud nečitelné, a nahlédnout tak do světa tajných lékařských receptů, milostných dopisů i politických intrik, píše britská stanice BBC.
