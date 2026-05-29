Podívejte se, kde a v kolik otevírají na Noc kostelů

Už poosmnácté pozvali správci stovek kostelů, kaplí a modliteben při akci Noc kostelů návštěvníky k prohlídce, koncertu, debatě či setkání. Letošní ročník nese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. V mapě můžete vyhledat informace o otevírací době všech kostelů i odkazy na další podrobnosti.
„Odvaha není jen absence strachu, ale schopnost čelit neznámému a otevírat se novým setkáním,“ uvedla koordinátorka akce v pražské arcidiecézi Zuzana Kakušková. Podle ní chtějí pořadatelé ukázat, že kostely jsou místy, kde se po staletí setkává lidská křehkost s odvahou víry a naděje.
Návštěvníci mohou navštívit běžně nepřístupné prostory, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek, setkání nebo duchovního programu. K akci se připojí například i Muzeum umění Olomouc a otevře Zdíkův palác, který je jinak součástí prohlídkové trasy Arcidiecézního muzea Olomouc. Návštěvníci také mohou vidět kryptu v Teplicích či baziliku svatého Václava ve Staré Boleslavi.
Noc kostelů se v posledních letech stala pevnou součástí kulturního kalendáře v Česku i dalších evropských zemích. Podle organizátorů loňský ročník, který se nesl v duchu tématu naděje, zaznamenal více než 460 tisíc návštěvnických vstupů. Do programu se tradičně zapojují církve a náboženské společnosti po celé zemi.