Velvyslancem ČR v USA se stane velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek


28. 5. 2026Aktualizovánopřed 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, sdělil ve čtvrtek večer České televizi (ČT) ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.

Českým velvyslancem ve Spojených státech je nyní Miloslav Stašek. „Američané i na ministerstvu zahraničních věcí dnes ode mě slyšeli, že to byla jedna z posledních návštěv stávajícího velvyslance na ministerstvu zahraničních věcí a při příští příležitosti pravděpodobně už bude českou delegaci doprovázet velvyslanec Kulhánek, což je zkušený diplomat, který se přesouvá do Washingtonu z New Yorku,“ řekl Macinka ČT.

Přeobsazení postu v USA je součástí balíku změn ve vedení šestnácti velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), v lednu zrušil kabinet Andreje Babiše (ANO) a nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvil na čtyřech změnách.

Pavel a Babiš se dohodli na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců
Petr Pavel

Jako velvyslanec Česka při OSN by měl působit poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček, řekl minulý týden Babiš Deníku.cz . Obsazení postu v OSN podle Macinky zatím není potvrzené takzvaným agrémentem.

Kulhánek byl ministrem zahraničí za tehdejší ČSSD v předchozí Babišově vládě, ve funkci byl od dubna do prosince 2021, kdy nastoupil Fialův kabinet. Byl i náměstkem na ministerstvu vnitra, za ČSSD neúspěšně kandidoval v roce 2019 do Evropského parlamentu a o rok později v krajských volbách ve Středočeském kraji.

Velmoci musí přijmout limity vlastní moci, řekl Macinka Radě bezpečnosti OSN
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)

Výběr redakce

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

před 2 hhodinami
Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové

Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové

před 2 hhodinami
Smotrič vydal příkaz k demolici palestinské vesnice na Západním břehu

VideoSmotrič vydal příkaz k demolici palestinské vesnice na Západním břehu

před 3 hhodinami
V Dobříkově mají nového starostu, jeho předchůdkyni výkon funkce zakázal soud

V Dobříkově mají nového starostu, jeho předchůdkyni výkon funkce zakázal soud

před 4 hhodinami
Praha má nový územní plán. Začne platit od září

Praha má nový územní plán. Začne platit od září

před 4 hhodinami
AFP: Netanjahu rozkázal armádě, aby převzala kontrolu nad 70 procenty Gazy

AFP: Netanjahu rozkázal armádě, aby převzala kontrolu nad 70 procenty Gazy

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření

Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření

před 6 hhodinami
Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovna nedokončila druhé čtení stavební novely, přerušila ho do pátku

Sněmovna ve čtvrtek večer přerušila projednávání koaliční novely stavebního zákona, která má především urychlit stavební řízení. Na návrh poslankyně ANO Evy Fialové přerušila druhé čtení do pátečních 14:00. Čtvrteční debata trvala asi tři hodiny, středeční jednání o předloze asi čtyři hodiny. Poslanci ve čtvrtek probrali také malou část písemných interpelací na členy vlády. Dále se zabývali mimo jiné novelou, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií.
včeraAktualizovánopřed 35 mminutami

Velvyslancem ČR v USA se stane velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek

Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, sdělil ve čtvrtek večer České televizi (ČT) ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.
včeraAktualizovánopřed 55 mminutami

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

I Estonsko posiluje svou obranu. Země například zabezpečuje východní hranici. Hlavně kvůli ruským provokacím, které v posledních měsících nabraly na intenzitě. Estonskou obrannou linii navštívil prezident Petr Pavel. Armáda s budováním opevnění začala loni. Region v posledních dnech čelí pravidelným provokacím. Bezpilotní letouny hned několikrát narušily vzdušný prostor nejen Estonska, ale i okolních států. „Nebudeme tolerovat narušení našeho vzdušného prostoru, stejně jako by Rusko netolerovalo, kdybychom jeho vzdušný prostor narušovali my,“ sdělil prezident.
před 2 hhodinami

Praha má nový územní plán. Začne platit od září

Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný Metropolitní plán po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé.
před 4 hhodinami

Pozastavení dotací kvůli Babišově možnému střetu zájmů se týká i zemědělství

Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO), se týká i zemědělských fondů, potvrdil agentuře ČTK nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel. Na dopis bude ve spojitosti se zemědělskými dotacemi odpovídat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), řekla mluvčí fondu Eva Češpiva.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

V 86 letech zemřel herec a komik Jan Hraběta, člen Divadla Járy Cimrmana, kde působil od konce sedmdesátých let. Tento „přední cimrmanolog, zadní herec, originální řezbář i básník“ má na kontě také přes třicet epizodních rolí ve filmech a seriálech.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Na obnovu domu bude možné získat bezúročnou půjčku až dva miliony korun, řekl Červený

Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) si bude možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Příjem žádostí začne 25. června 2026. Program by měl být zajištěn do roku 2029.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Žalobkyně zrušila stíhání Půty za neoznámení nabídky úplatku

Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) za neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila, oznámil ve čtvrtek sám hejtman na síti X. Okresní státní zástupkyně Martina Dědková následně informaci potvrdila s tím, že věc se vrací policii k došetření. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Hejtman figuruje také v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...