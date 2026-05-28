Praha má nový územní plán. Začne platit od září

Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný Metropolitní plán po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé.

Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí či zahrádkářů. Odložení projednání požadovalo i několik zastupitelů včetně náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti), plénum však nakonec plán schválilo padesáti hlasy z celkového počtu 65 zastupitelů. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu.

Nový plán podle vedení města zefektivní územní plánování a urychlí výstavbu v metropoli. Jeho přípravu schválilo zastupitelstvo v roce 2012, o rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 zveřejnil městský Institut plánování a rozvoje první návrh. Poté následovalo takzvané společné jednání, kde uplatnily připomínky především ministerstva a úřady. V letech 2022 a 2025 se pak konala dvě připomínkování pro veřejnost a městské části.

Proti schválení plánu v diskusi o programu a poté při projednávání materiálu vystoupily desítky zástupců veřejnosti, ať už místních spolků, zastupitelů městských částí, stran Zelení a Levice či zahrádkářů. Všichni navrhovali ve čtvrtek bod neprojednávat a odložit ho na některé z dalších jednání.

Neúspěšný pokus o odklad

Kritikům se nelíbilo to, že magistrát finální verzi plánu po posledním kole připomínkování zveřejnil teprve minulé úterý, což podle nich nedalo veřejnosti ani zastupitelům dostatek času materiál prostudovat. Kritizovali také plán samotný, který podle nich dostatečně nereflektuje podané připomínky, ohrožuje zelené plochy, jde na ruku developerským firmám a zahušťuje zástavbu, aniž by řešil potřebnou občanskou vybavenost.

V jednání o programu navrhly zastupitelky Eva Tylová (za Piráty) a Hana Kordová Marvanová (za ODS) bod vyřadit, což podpořila i Komrsková. Žádný jiný ze zastupitelů pro to však nehlasoval. Tylová pak ještě při projednávání materiálu neúspěšně zkusila prosadit jeho přerušení. Zmíněné zastupitelky také jako jediné hlasovaly proti schválení plánu.

Zastupitelé rovněž schválili, že magistrát začne rovnou připravovat podklady pro první změny schváleného plánu, týkající se například jeho sjednocení s novou stavební legislativou a požadavků městských částí na zapracování úprav, které již nebylo možné z důvodu zákonných termínů do nového dokumentu zařadit. Do usnesení doplnili také výzvu vládě, aby obce, ve kterých je bytová výstavba, získávaly podíl na výběru DPH. Město má také vypracovat ekonomickou analýzu toho, jak z příspěvků investorů financovat budování veřejné vybavenosti.

Zastupitelstvo mohlo tisk buď schválit, nebo zamítnout, případě požádat o znovuotevření projednávání. To by podle zástupců města znamenalo prodloužení schvalování o dva až tři roky, což by mohl být problém, protože současný plán mohl beze změny zákona platit maximálně do konce roku 2028. Poté by hrozilo zablokování výstavby v metropoli. Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) prohlásil, že při projednávání se město snažilo veřejnost maximálně informovat i nad rámec zákona.

Metropolitní plán zahrnuje oproti stávajícímu například výškovou regulaci a je v něm několik míst, kde bude možné stavět až stometrové budovy. Podle informací Institutu plánování a rozvoje je v plánu prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů především na nynějších brownfieldech. V některých oblastech podmiňuje zástavbu takzvanými plánovacími smlouvami o příspěvku investorů na veřejnou infrastrukturu. Dokument podle zástupců města zahrnuje a urychlí velké dopravní projekty, jako je dostavba obou okruhů nebo vysokorychlostní železniční tratě.

Schéma formálních rozvojů
(pdf, 60 MB)
Stáhnout
Schéma výškové regulace
(pdf, 31 MB)
Stáhnout
Schéma metropolitních priorit
(pdf, 15 MB)
Stáhnout

Sdílené hračky na hřištích nesou rizika

Na dětských hřištích přibývá hraček, které tam jejich majitelé záměrně nechávají pro ostatní. I když jde o dobrou myšlenku, radnicím a správcům hřišť způsobuje potíže. Rozbité a znečištěné hračky se mohou změnit v nebezpečný odpad, hrozí kvůli nim riziko poranění, nebo dokonce nákazy, například žloutenkou. Některá města nebo městské části se proto rozhodly pořídit na hračky boxy, případně rozbité kusy při kontrolách odstraňují.
„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.
Každý druhý člověk v nemocnici bloudí. Nová metodika má zařízení zpřehlednit

Pacienti v českých nemocnicích často tápou při hledání ordinací či vyšetření. Podle výzkumu Masarykovy univerzity a Czechdesignu bloudí po zdravotnických zařízeních každý druhý člověk. Nový projekt chce pomocí jednotného navigačního systému snížit stres pacientů i zátěž pro zdravotníky. Výsledkem má být metodika pro nemocnice po celé republice.
Jak zůstat aktivní i ve vyšším věku? Fresh Senior Festival nabídl rady i workshopy

Senioři jsou aktivnější než v minulosti. Navštěvují kroužky, kurzy a častěji cestují. Velká část z nich ale přesto bojuje s osamělostí, kterou podle průzkumů trpí zhruba každý pátý. Jak zůstat co nejdéle aktivní součástí společenského a kulturního dění, seniorům ukazuje Fresh Senior Festival. Ten se v pondělí konal v pražských Dejvicích ve vile Pellé. Cílem akce je inspirovat a motivovat starší generaci a představit aktivity vhodné pro seniory. V rámci programu dorazili také specialisté z pražské Ústřední vojenské nemocnice, kteří nabídli odborné konzultace a praktické rady z různých oblastí péče o zdraví.
V centru Prahy protestovaly tisíce lidí na podporu ČT a ČRo

Na Staroměstském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Krátce po 16:30 vyrazili účastníci protestu před Úřad vlády ČR, kam dorazili zhruba po hodině a půl. Lidé protestovali proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrovali i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), žádají jeho rezignaci či odvolání.
Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách

Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí do odvolání. V dalších dnech bude výstrahu upřesňovat, dodal.
V Praze lidé kvůli cenám častěji shánějí menší byty. Zájem o nové a větší klesá

Poptávka po nových bytech v Praze meziročně klesla, podle developerů dokonce skoro o třetinu. Nejmenší zájem je kvůli vysoké ceně o velké byty. Developeři proto v nových projektech nabízejí především garsonky a dvougarsonky.
