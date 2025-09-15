Z brownfieldů vznikají nové čtvrti i centra komunitního života


Opuštěné průmyslové zóny a chátrající domy, tedy takzvané brownfieldy, se ve větších městech i mnoha menších obcích stávají vyhledávaným prostorem pro nové projekty, které mohou výrazně proměnit samotný charakter lokality. Ve velkých městech o ně soupeří developeři, v menších obcích pomáhají projekty nastartovat evropské dotace. Na menší obce cílí také nový program na podporu projektové dokumentace ministerstva průmyslu a obchodu.

Z brownfieldů vznikají nové čtvrti také v Praze. Například v okolí Kolbenovy ulice jsou stopy průmyslu stále patrné. Na řadě ploch se staví a někde už bydlí lidé. Kristýna Lhotská z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ovšem podotýká, že na místě chybí patřičné zázemí.

„Bohužel tady došlo k tomu, že ta přeměna byla poněkud živelná. Začaly vznikat solitérní obytné soubory, které nejsou nijak propojené,“ zmiňuje Lhotská. „Přicházíme z ulice, jdeme pořád v jedné ose a najednou narazíme na plot. Byť vidíme, že za plotem ulice pokračuje, nedá se tudy nikam dostat,“ dodala. Na místě chybí také například obchody a školy.

Místa pro výstavbu je v této oblasti však stále dost. Institut plánování a rozvoje proto dělá studii, která má pomoci chyby napravit a zároveň uchovat původní ráz. Proměna čeká i oblast Slatin. Vzniknout tu má čtvrť pro 25 tisíc lidí. Stávající zeleň dá základ parku, v plánech se musí vypořádat i s vysokorychlostní tratí.

Obce na projekty čerpají evropské dotace

Využitím brownfieldů se zabývá také Moravská Třebová. Město má velké plány s chátrajícím areálem bývalé textilky a posléze mlékárny. Krok za krokem tu chtějí s podporou evropských dotací vybudovat centrum s knihovnou, kinosálem a zázemím pro akce.

V Doloplazech už nový polyfunkční dům otevřeli. V bývalé sušárně chmele našli zázemí nejen hasiči. Víc než polovinu ze 71 milionů získaly Doloplazy z evropské dotace. Podmínkou byla i energetická úspora. „Budova je vytápěná pomocí tepelných čerpadel geotermálních vrtů,“ uvedl starosta obce Miroslav Bílek (nestr.).

Především na menší obce cílí také nový program na podporu projektové dokumentace ministerstva průmyslu a obchodu. „Ze sedmnácti projektů, co se nám přihlásilo, je třináct z malých obcí. Tam je ten největší problém, obce peníze nemají,“ říká vedoucí oddělení brownfields ministerstva průmyslu a obchodu Jan Hana. U brownfieldů se totiž často musí vypořádat i s ekologickou zátěží. Potom ale mohou dříve nevábná místa lákat k životu.

