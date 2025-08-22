Jednotlivci i malé sousedské skupiny dokáží pozitivně změnit život ve svém okolí. I proto jim pomáhá projekt Dokážeme víc, v němž teď lze znovu žádat o peníze. Dohromady v Česku podpořil přes tři sta grantů za jednadvacet milionů korun, ze kterých místní upravili hřiště, altány, zahrady a hlavně místa setkávání.
Projekt Dokážeme víc pomáhá zkrášlovat sousedství
Linda Zrůstková žila léta v zahraničí, Magdalena Špeldová v Praze. Nakonec se vrátily domů do Nového Boru na Českolipsku. Teď zvelebují budovu sto let starých lázní, organizují akce i komunitní život. „Snažíme se sem zpátky přinést ducha původního záměru. Magdalena mýdly a já tvořím prostor, který pečuje nejen o tělo, ale i o ducha,“ říká lektorka jógy Zrůstková.
Fungují i jako sociální podnik. Práci tady našly například ženy nad padesát let nebo absolventi škol, kteří měli potíže s uplatněním.
Část vybavení i zahradu se jim podařilo vybudovat díky projektu Dokážeme víc. „Musíme říct, že to je velká odezva, zahrada funguje krásně. Lidé když to vidí, tak se zapojí do rozhovoru,“ tvrdí zakladatelka sociálního podniku Mýdlárna Koukol Špeldová.
Pro získání stotisícového grantu stačí, aby tři lidé společně vypsali žádost.
Vnitroblok v pražských Ďáblicích
Podobně ožil i původně zarostlý vnitroblok v pražských Ďáblicích. „Vybudovali jsme altán, květináče, vybavení. Pro to, jak to tady vypadá, byl (grant) zásadní a klíčový – od toho grantu se podařilo i s městskou částí dál rozvíjet další investice,“ shrnuje spolurealizátorka projektu Ďáblický vnitroblok Michaela Ničová.
„S programem jsme přišli ke třicátému výročí svobody – o svobodu se musíme starat sami a součástí toho je zajímat se o místo, kde žijete. A my vidíme, že když trošku nutíme lidi, aby spolu mluvili, zapojovali všechny věkové skupiny, tak jejich vztahy se lepší,“ říká spoluorganizátorka programu Nadace Via Dokážeme víc Andrea Studihradová.
Ročně takto podpoří čtyřicet projektů, do kterého se zapojí osm tisíc sousedů a známých. Grantová výzva trvá do poloviny září.