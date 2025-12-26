Při explozi v mešitě v Sýrii zemřelo šest lidí


Nejméně šest lidí zemřelo a 21 dalších utrpělo zranění při výbuchu v mešitě v syrské provincii Homs v oblasti, kde žijí převážně menšinoví alavité, píše agentura AFP. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že není zřejmé, zda explozi způsobil sebevražedný atentátník, či zda do mešity někdo nastražil výbušniny.

Syrské ministerstvo vnitra uvedlo, že mešita se stala cílem „teroristické exploze“. Na jedné z fotografií z interiéru mešity zveřejněných agenturou SANA je podle AFP vidět díra ve zdi, černý kouř a rozházené knihy.

Podle resortu vnitra k útoku došlo při ranní modlitbě. Syrská státní agentura SANA uvedla, že příčina výbuchu se vyšetřuje. Jeden z místních AFP sdělil, že lidé slyšeli hlasitou explozi, po které v sousedství vypukl chaos a panika. „Nikdo se neodvažuje vyjít z domu. A slyšíme sirény sanitek,“ popsal Syřan.

Náboženské pnutí

V Sýrii byl loni v prosinci po více než 24 letech u moci svržen režim diktátora Bašára Asada. Nové vedení se od té doby potýká s výbuchy násilí a bojů v oblastech obývaných převážně náboženskými či etnickými menšinami. Vlna násilností letos zasáhla mimo jiné oblasti obývané drúzy i alavity.

V Homsu žijí hlavně sunnité, ale nachází se tam i několik převážně alavitských oblastí. Alavité jsou relativně malá odnož islámu kombinující šíitský islám s mysticismem a dalšími prvky; i kvůli tomu, že část jejich učení je zahalená tajemstvím, bývají někdy označováni za sektu.

V Sýrii tvoří tato menšina deset až patnáct procent obyvatel, nadměrný význam získali právě za vlády Asada, jehož rodina se mezi ně počítala.

