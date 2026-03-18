Neodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Nahrávám video
Specializovaní lékaři varují před neodborně provedenými estetickými zákroky, které podle nich dělají některá kosmetická nebo nehtová studia. Nejčastěji jde o výplně rtů nebo vyhlazení pleti pomocí injekcí botolutoxinu či kyseliny hyaluronové. Procedury prováděné nelékaři mohou podle České komory estetické medicíny (ČKEM) vést k vážným zdravotním komplikacím, které si mohou vyžádat lékařský zákrok nebo hospitalizaci. „Pokud mají například aplikovanou kyselinu hyalorunovou ve rtech, tak ji můžeme rozpustit enzymem, ale pokud ten materiál je odněkud z internetu, tak tam mohou být přísady, které prostě rozpustit nejdou,“ přiblížila zubní lékařka a předsedkyně ČKEM Kamila Zvolánková.