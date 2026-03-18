Neodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Lékaři varují před neodbornými estetickými zákroky
Specializovaní lékaři varují před neodborně provedenými estetickými zákroky, které podle nich dělají některá kosmetická nebo nehtová studia. Nejčastěji jde o výplně rtů nebo vyhlazení pleti pomocí injekcí botolutoxinu či kyseliny hyaluronové. Procedury prováděné nelékaři mohou podle České komory estetické medicíny (ČKEM) vést k vážným zdravotním komplikacím, které si mohou vyžádat lékařský zákrok nebo hospitalizaci. „Pokud mají například aplikovanou kyselinu hyalorunovou ve rtech, tak ji můžeme rozpustit enzymem, ale pokud ten materiál je odněkud z internetu, tak tam mohou být přísady, které prostě rozpustit nejdou,“ přiblížila zubní lékařka a předsedkyně ČKEM Kamila Zvolánková.

Íránský útok má oběti v Izraeli. V Dubaji se ozvaly exploze

01:11Aktualizovánopřed 8 mminutami
Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

08:08Aktualizovánopřed 36 mminutami
Rusko ukrajinské děti deportuje systematicky, potvrdili vyšetřovatelé

před 2 hhodinami
Izrael zabil šéfa íránské bezpečnostní rady, potvrdil Teherán

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Kakaové boby nejdou na odbyt, dopady pociťují farmáři v západní Africe

před 10 hhodinami
Od zatýkání po undergroundovém koncertu v Bojanovicích uplynulo 50 let

před 12 hhodinami

VideoŠkrtly se peníze armádě, kritizuje Bartoš. Soustřeďme se na nábor, říká Koten

Hosté Událostí, komentářů probrali návrh rozpočtu pro ministerstvo obrany. „Rozpočet na obranu se navýšil o 20 miliard oproti roku 2025. (...) Ministerstvo obrany v rámci finančního výhledu soustředí finance například do sekce náborů vojáků, protože stroje samotné nám obranyschopnost nezajistí,“ řekl místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle člena sněmovního výboru pro obranu Ivana Bartoše (Piráti) se výrazně škrtly peníze pro armádu. „Minulé projekty sice běží dál, ale nové nevznikají. Například peníze chybí na protidronovou obranu, kterou měla vláda v programovém prohlášení,“ podotkl. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
před 26 mminutami

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku. ČTK to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti.
08:08Aktualizovánopřed 36 mminutami

Specializovaní lékaři varují před neodborně provedenými estetickými zákroky, které podle nich dělají některá kosmetická nebo nehtová studia. Nejčastěji jde o výplně rtů nebo vyhlazení pleti pomocí injekcí botolutoxinu či kyseliny hyaluronové. Procedury prováděné nelékaři mohou podle České komory estetické medicíny (ČKEM) vést k vážným zdravotním komplikacím, které si mohou vyžádat lékařský zákrok nebo hospitalizaci. „Pokud mají například aplikovanou kyselinu hyalorunovou ve rtech, tak ji můžeme rozpustit enzymem, ale pokud ten materiál je odněkud z internetu, tak tam mohou být přísady, které prostě rozpustit nejdou,“ přiblížila zubní lékařka a předsedkyně ČKEM Kamila Zvolánková.
před 1 hhodinou

Reprodukční kliniky zmrazily vloni rekordní počty vajíček

České kliniky asistované reprodukce hlásí za rok 2025 rekordní nárůst zájmu o takzvaný social freezing – preventivní zmrazení vajíček. U některých center stouply počty výkonů meziročně o desítky procent, v případě Fakultní nemocnice Motol jde dokonce o pětinásobek. Hlavním motivem žen není podle lékařů kariéra, ale absence vhodného partnera v době nejvyšší plodnosti. Odborníci však varují, že úspěšnost metody zásadně klesá s rostoucím věkem.
před 3 hhodinami

VideoOd zatýkání po undergroundovém koncertu v Bojanovicích uplynulo 50 let

Před půl stoletím začala Státní bezpečnost zatýkat účastníky undergroundového koncertu v Bojanovicích. Ve vazbě jich skončilo dvacet dva. O tři měsíce později následoval soudní proces. Akce komunistické Státní bezpečnosti proti undergroundovému hnutí v bývalém Československu vyvrcholila odsouzením čtyř protagonistů v září 1976. Konkrétně šlo o Vratislava Brabence, Ivana M. Jirouse, Svatopluka Karáska a Pavla Zajíčka. Událost tehdy sjednotila disidenty a nepřímo vedla ke vzniku Charty 77.
před 12 hhodinami

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v jednom z blanenských okrsků při říjnových sněmovních volbách. Nebylo prokázáno, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že podalo trestní oznámení kvůli operacím pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu, takzvaných kardioverterů-defibrilátorů, ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNO). Důkazy podle resortu ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů. Policie případ prověřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, vyšetřování se týká stovek pacientů.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

Premiér Andrej Babiš v úterý odpoledne jednal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Prezident ho podepíše v pátek, řekl premiér. Hrad posléze informaci potvrdil. Pavel se s Babišem také rámcově shodli na jmenování nových vedoucích zastupitelských úřadů a misí. Diskutovali i o spolupráci Hradu s ministerstvem zahraničních věcí. Prezident také na zhruba hodinové schůzce vznesl připomínky k zákonu o státních zaměstnancích.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
