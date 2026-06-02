Místopředseda SPD Radim Fiala roky podnikal v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které stát podporuje miliardami ročně. V roce 2018 své firmy převedl do svěřenského fondu a od té doby tvrdí, že už nejsou jeho. Reportérům ČT však nyní potvrdil, že je stále jedním ze skutečných majitelů. V nejbližší době se pak chystá převést firmy na svou rodinu, sdělil. Reportéry ČT zajímalo, jak Fialovo podnikání funguje – mluvili i s lidmi, kteří pro jeho firmu, která inkasuje příspěvky od státu, pracují.