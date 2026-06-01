VideoNejdražší a nejméně efektivní cesta, řekl Hřib k plánovanému zestátnění ČEZu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Zdroj: ČT24

Stávající model není ideální, ale vláda se to chystá řešit nejdražší a nejméně efektivní cestou, která existuje, řekl v Interview ČT24 předseda Pirátů Zdeněk Hřib v souvislosti s plánovaným zestátněním energetické skupiny ČEZ. Podle plánu by se firma měla rozdělit na dvě části. Ta část, která vyrábí elektřinu, by podle vlády měla být ze sta procent státní. Podle Hřiba ale Česko už teď ČEZ ovládá. „Otázka je, jestli je rozumné platit 250 miliard za to, že ho budeme ovládat ještě o něco víc,“ podotkl Hřib s tím, že navíc dojde k vytěsnění minoritních akcionářů, kteří nyní fungují jako kontrolní mechanismus. Plán je podle něj postavený naruby. Vláda totiž plánuje koupit část, která je výrobní, kde jsou podle ní jisté peníze. „To, co ale je v dnešní době rizikové, je ta výroba,“ řekl šéf Pirátů. Moderoval Daniel Takáč.

Valná hromada ČEZu schválila první krok směřující k zestátnění

11:56AktualizovánoPrávě teď
Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

16:05Aktualizovánopřed 15 mminutami
Víkendové bouřky se suchem příliš nepomohly

před 40 mminutami
Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

04:08Aktualizovánopřed 56 mminutami
„Už nechci snášet výpady,“ řekla žalobkyně Lastovecká k rezignaci

12:18Aktualizovánopřed 58 mminutami
Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

14:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Loajalita se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

09:40Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

10:40Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Valná hromada ČEZu schválila první krok směřující k zestátnění

Energetická skupina ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti, schválili na valné hromadě akcionáři. Mluvčí skupiny Ladislav Kříž potvrdil, že by nová firma měla vzniknout v řádu týdnů od schválení a následně v prvním čtvrtletí roku 2027 by do ní měly být začleněny vybrané podniky. Rozdělení ČEZu je podle analytiků prvním krokem k chystanému zestátnění společnosti, které plánuje současná vláda.
11:56AktualizovánoPrávě teď

VideoV diskusi o podobě akceleračních zón rezonuje výška větrníků

Návrh akceleračních zón se kromě krajů a obcí nelíbí ani zástupcům sektoru, kterému měly pomoci. Kromě odstupu od obydlí se jedná také například o regulaci výšky větrných elektráren. Komora obnovitelných zdrojů chce podobu zón ještě přepracovat, anebo jejich vyhlášení odložit. Vládní koalice o podobě zón a možných úpravách dále jedná, podle opozice v tom dělá zmatek. V pondělí končí lhůta, ve které stát čeká připomínky veřejnosti.
před 32 mminutami

Víkendové bouřky se suchem příliš nepomohly

Část Česka o víkendu zasáhly bouřky. Jihočeským krajem v neděli prošly spolu s mimořádně silným větrem. Objevila se také první letošní tornáda. Nejvíce srážek spadlo v oblasti Brd a Berounska – až 70 milimetrů za 24 hodin. Pouze do pěti milimetrů naopak napršelo na jižní Moravě. Prudký déšť navíc většinou zahrádkářům ani vodohospodářům příliš nepomůže. Zákazy napouštění bazénů a zalévání tak přibývají.
před 40 mminutami

Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

Pravidla pro odvádění daně z přidané hodnoty (DPH) v přeshraničním obchodě v Evropské unii by se měla zjednodušit. Vláda schválila příslušný zákon, informovala po jednání ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se také kabinet už nebude vracet k jednání o přesunu agendy lidských práv a závislostí z Úřadu vlády pod čtyři ministerstva, rozhodnutí je podle něj definitivní. Experti navrhovali místo převodu vznik sekce lidských práv v Úřadu vlády a samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury.
04:08Aktualizovánopřed 56 mminutami

„Už nechci snášet výpady,“ řekla žalobkyně Lastovecká k rezignaci

Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Důvodem je podle ní ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Pro ČT mimo jiné zmínila, že důvodem byly snahy nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové a olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna znevěrohodnit ji. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá. Šéf Unie státních zástupců Tomáš Foldyna v reakci odmítl, že by se státní zástupci báli říkat své názory.
12:18Aktualizovánopřed 58 mminutami

před 1 hhodinou

Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Deficit státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170,2 miliardy korun z dubnových 106,1 miliardy, informovalo v pondělí ministerstvo financí. Prohloubení schodku je v květnu obvyklé. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci května byl rozpočet ve schodku 170,5 miliardy korun.
14:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Loajalita se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v pondělí v 9:00 jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Ve 12:00 začali na dvě hodiny stávkovat také poskytovatelé adiktologických služeb. „Rozklad institucí“ se schovává za slova jako optimalizace, reorganizace nebo efektivita, prohlásil na tiskové konferenci předák odborů agentury Václav Nikl. Loajalita k politické moci se podle něj staví nad odbornost. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí ujistil, že „žádná z agend není ohrožena“.
09:40Aktualizovánopřed 3 hhodinami
