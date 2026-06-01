Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Deficit státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170,2 miliardy korun z dubnových 106,1 miliardy, informovalo v pondělí ministerstvo financí. Prohloubení schodku je v květnu obvyklé. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci května byl rozpočet ve schodku 170,5 miliardy korun.
Rozpočtové příjmy meziročně vzrostly o 5,7 procenta na 818,4 miliardy korun. K růstu přispěly vyšší daňové inkaso i vyšší příjmy z Evropské unie. Výdaje se meziročně zvýšily o 4,7 procenta na 988,6 miliardy korun.
„Schodek za prvních pět měsíců roku odráží tradiční květnový výkyv, kdy v rozpočtu chybí kvartální daňové příjmy, a naopak se koncentrují velké výdaje, jako jsou zálohy pro regionální školství,“ přiblížila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zdůraznila přitom, že se v rozpočtovém saldu projevuje investiční aktivita státu. „Kapitálové výdaje jsme meziročně navýšili o více než patnáct miliard korun, přičemž tyto prostředky směřovaly zejména do dopravní infrastruktury přes Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a do modernizace armády,“ doplnila ministryně.
Z daňových příjmů nejrychleji rostlo inkaso daně z příjmu právnických osob. Meziročně se zvýšilo o 13,1 procenta na 54,9 miliardy korun. Daň z příjmu fyzických osob do rozpočtu přinesla 72,8 miliardy korun, meziročně o 8,5 procenta víc. Za nárůstem jejího inkasa podle ministerstva stojí zejména růst platů a mezd.
Na povinném pojistném stát meziročně vybral o šest a půl procenta více
Zvýšení platů a mezd se projevilo také ve vyšším výběru povinného pojistného, na kterém stát získal 351,3 miliardy korun, meziročně o 6,5 procenta víc. K vyššímu inkasu přispěl i růst minimálního vyměřovacího základu živnostníků ze 35 na 40 procent průměrné mzdy. Sněmovna ale schválila vrácení základu na loňskou úroveň, přeplatky z prvních měsíců roku stát následně živnostníkům vrátí.
Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát získal 169,8 miliardy korun, o 4,4 procenta více než loni. Spotřební daně přinesly do rozpočtu 67 miliard korun, meziročně o 3,2 procenta víc.
Nejrychleji rostl výběr spotřební daně z minerálních olejů, který se zvýšil o 7,1 procenta na 33,6 miliardy korun. Prominutí části spotřební daně na naftu, ke kterému vláda přistoupila v reakci na konflikt na Blízkém východě, se podle ministerstva financí v rozpočtovém plnění projeví až v dalších měsících.
Nejvíce stát vyplatil na sociální dávky
Hlavní výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 401 miliard korun, meziročně o 3,8 procenta víc. Z toho 309 miliard korun tvořily výplaty důchodů, jejich objem proti loňsku vzrostl o 3,3 procenta. Z dalších dávek nejrychleji rostla podpora v nezaměstnanosti, na kterou stát vynaložil 8,7 miliardy korun, o 39,6 procenta více než před rokem. Nárůst podle ministerstva souvisí se změnou pravidel pro výši podpory v prvních měsících nezaměstnanosti.
Kapitálové výdaje meziročně vzrostly o 24,8 procenta na 76,7 miliardy korun. Z toho 29 miliard korun byly transfery SFDI, které se proti loňsku zvýšily o 7,5 procenta.
Schválený rozpočet na letošní rok počítá s příjmy 2,118 bilionu a výdaji 2,428 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 310 miliard korun. Loni stát hospodařil se schodkem 290,7 miliardy korun, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.
- Ekonomika
- Domácí
- Státní rozpočet
- Ministerstvo financí
- Schodek státního rozpočtu
- Schodek
- Rozpočet
- Deficit
- Deficit státního rozpočtu
- Schodek rozpočtu
- Hospodaření státu
- Hlavní události
- Výběr redakce
- Alena Schillerová
- ANO
- Daň z příjmu fyzických osob
- Daňové příjmy
- Daň z příjmu právnických osob
- DPH
- Spotřební daň
- Sociální dávky
- Důchody
- Podpora v nezaměstnanosti
- Státní fond dopravní infrastruktury
- SFDI
- Investice
- Nezaměstnanost
- Růst