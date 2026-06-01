Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy


1. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Deficit státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170,2 miliardy korun z dubnových 106,1 miliardy, informovalo v pondělí ministerstvo financí. Prohloubení schodku je v květnu obvyklé. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci května byl rozpočet ve schodku 170,5 miliardy korun.

Rozpočtové příjmy meziročně vzrostly o 5,7 procenta na 818,4 miliardy korun. K růstu přispěly vyšší daňové inkaso i vyšší příjmy z Evropské unie. Výdaje se meziročně zvýšily o 4,7 procenta na 988,6 miliardy korun.

„Schodek za prvních pět měsíců roku odráží tradiční květnový výkyv, kdy v rozpočtu chybí kvartální daňové příjmy, a naopak se koncentrují velké výdaje, jako jsou zálohy pro regionální školství,“ přiblížila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zdůraznila přitom, že se v rozpočtovém saldu projevuje investiční aktivita státu. „Kapitálové výdaje jsme meziročně navýšili o více než patnáct miliard korun, přičemž tyto prostředky směřovaly zejména do dopravní infrastruktury přes Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a do modernizace armády,“ doplnila ministryně.

Z daňových příjmů nejrychleji rostlo inkaso daně z příjmu právnických osob. Meziročně se zvýšilo o 13,1 procenta na 54,9 miliardy korun. Daň z příjmu fyzických osob do rozpočtu přinesla 72,8 miliardy korun, meziročně o 8,5 procenta víc. Za nárůstem jejího inkasa podle ministerstva stojí zejména růst platů a mezd.

Schodek státního rozpočtu po konci provizoria vzrostl na 106 miliard
Ministerstvo financí

Na povinném pojistném stát meziročně vybral o šest a půl procenta více

Zvýšení platů a mezd se projevilo také ve vyšším výběru povinného pojistného, na kterém stát získal 351,3 miliardy korun, meziročně o 6,5 procenta víc. K vyššímu inkasu přispěl i růst minimálního vyměřovacího základu živnostníků ze 35 na 40 procent průměrné mzdy. Sněmovna ale schválila vrácení základu na loňskou úroveň, přeplatky z prvních měsíců roku stát následně živnostníkům vrátí.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát získal 169,8 miliardy korun, o 4,4 procenta více než loni. Spotřební daně přinesly do rozpočtu 67 miliard korun, meziročně o 3,2 procenta víc.

Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP
Alena Schillerová

Nejrychleji rostl výběr spotřební daně z minerálních olejů, který se zvýšil o 7,1 procenta na 33,6 miliardy korun. Prominutí části spotřební daně na naftu, ke kterému vláda přistoupila v reakci na konflikt na Blízkém východě, se podle ministerstva financí v rozpočtovém plnění projeví až v dalších měsících.

Nejvíce stát vyplatil na sociální dávky

Hlavní výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 401 miliard korun, meziročně o 3,8 procenta víc. Z toho 309 miliard korun tvořily výplaty důchodů, jejich objem proti loňsku vzrostl o 3,3 procenta. Z dalších dávek nejrychleji rostla podpora v nezaměstnanosti, na kterou stát vynaložil 8,7 miliardy korun, o 39,6 procenta více než před rokem. Nárůst podle ministerstva souvisí se změnou pravidel pro výši podpory v prvních měsících nezaměstnanosti.

Kapitálové výdaje meziročně vzrostly o 24,8 procenta na 76,7 miliardy korun. Z toho 29 miliard korun byly transfery SFDI, které se proti loňsku zvýšily o 7,5 procenta.

Schválený rozpočet na letošní rok počítá s příjmy 2,118 bilionu a výdaji 2,428 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 310 miliard korun. Loni stát hospodařil se schodkem 290,7 miliardy korun, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala
Ministryně financí Alena Schillerová na brífinku vlády (4. 5. 2026)

Výběr redakce

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku, schválila účetní závěrku

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku, schválila účetní závěrku

11:56Aktualizovánopřed 9 mminutami
Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

před 25 mminutami
Loajalita k politické moci se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

Loajalita k politické moci se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

09:40Aktualizovánopřed 29 mminutami
Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

04:08Aktualizovánopřed 30 mminutami
Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

06:26Aktualizovánopřed 44 mminutami
Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

14:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie zadržela muže za poškození stožárů. Hrozil výpadek elektřiny v Plzni

Policie zadržela muže za poškození stožárů. Hrozil výpadek elektřiny v Plzni

před 1 hhodinou
Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci

Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci

12:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku, schválila účetní závěrku

Akcionáři energetické společnosti ČEZ po šesti hodinách valné hromady schválili účetní závěrku společnosti za loňský rok. Rozhodnou také o dalším směřování podniku, jedním z nejočekávanějších bodů schůze bude projednání návrhu na vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Podle analytiků jde o první krok k plánovanému zestátnění ČEZu. Valná hromada rozhodne také o dividendě, očekávají se i změny v dozorčí radě ČEZu.
11:56Aktualizovánopřed 9 mminutami

Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Deficit státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170,2 miliardy korun z dubnových 106,1 miliardy, informovalo v pondělí ministerstvo financí. Prohloubení schodku je v květnu obvyklé. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci května byl rozpočet ve schodku 170,5 miliardy korun.
14:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoAfrika, Asie i Jižní Amerika. Tuzemští exportéři hledají nové trhy

Tuzemský průmysl podle zástupců exportérů, státu i finančních institucí přichází o klíčové trhy a musí rychle hledat nové obchodní příležitosti. Firmy se proto stále více zaměřují na Afriku, Asii nebo Jižní Ameriku, kde chtějí navázat i na pověst československých výrobků. Zájem o nové oblasti roste také kvůli výpadku odbytu v Rusku a Bělorusku a nejisté situaci na Blízkém východě, kde obchod komplikují mimo jiné logistické problémy. Pomoci exportérům má i česká diplomacie, která plánuje posílit své týmy v zemích mimo Evropu.
před 7 hhodinami

Budoucnost ropovodu Družba? Může do Česka dopravovat i neruskou ropu

Už více než rok do Česka neproudí ropovodem Družba ropa z Ruska. Teď Česko řeší, co s ním. V úvahu připadají různé varianty, včetně toho, že se ropovod zreverzní, tedy že by jím proudila ropa směrem z Česka třeba na Slovensko. O české závislosti na ropě ze zahraničí, ropném průmyslu a současné krizi kolem cen této komodity je nový díl publicistického cyklu Bilance. Televizní premiéra je už toto pondělí ve 22:05 na ČT1.
před 8 hhodinami

Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček

Ohledně financování projektů souvisejících s dostavbou Dukovan panují neshody. Některé obce upozorňují na to, že budou potřebovat víc peněz například na výstavbu ubytovacích kapacit, rozšíření zdravotní péče, škol nebo vodovodů. Akční plán, který schválila minulá vláda, počítá s tím, že náklady dopadů výstavby nových jaderných bloků budou zhruba patnáct miliard korun. Na těchto opatřeních by se přitom měl z osmdesáti procent podílet stát a zbytek financovat kraje a obce. Nyní ale na takové projekty ve státním rozpočtu dost peněz není. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) ČT řekl, že podpora pro obce není automatická a kabinet ji bude posuzovat individuálně.
před 19 hhodinami

Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí

Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží – a to u letecké i automobilové dopravy.
před 19 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali financování obcí

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky se zaměřili na systém financování obcí, který mezi ně přerozděluje výnosy z daní – a který dle samotných obcí je třeba změnit. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) není proti. Krok ale nesmí víc zatížit státní rozpočet. Své pohledy přidali ekonom Jiří Münich a finanční ředitel Accolade Tomáš Procházka. K aktuálnímu napětí mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a centrální bankou se vyjádřil bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. Dalším tématem pořadu, ke kterému se vyjádřil ekonom Kryštof Míšek, byl význam polovodičů. Obzvlášť v dnešní geopoliticky nejisté době roste a je strategickou prioritou pro konkurenceschopnost – a to i Česka. Pořad moderovali Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
včera v 13:35

Babiš: Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu

Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), zopakoval v neděli zveřejněném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Tuzemsko má ale podle Babiše výhodu v tom, že je premiér mezi evropskými lídry jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa.
včeraAktualizovánovčera v 09:42
Načítání...