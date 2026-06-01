Policie zadržela muže za poškození stožárů. Hrozil výpadek elektřiny v Plzni

Plzeňští kriminalisté stíhají muže za poškození šesti stožárů velmi vysokého napětí. Je podezřelý, že v polovině dubna je poškodil v okolí silničního průtahu mezi čtvrtí Radčice a obchodním centrem Globus. Hrozil výpadek proudu v Plzni. Policisté ho obvinili z obecného ohrožení a z pokusu o poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Soud ho poslal do vazby. Způsobená škoda není přesně vyčíslená, řekla v pondělí policejní mluvčí Pavla Burešová.
„Poškozením stožárů a narušením jejich stability hrozilo reálné riziko jejich zhroucení a možný následný výpadek elektrické energie by odstavil od proudu některé oblasti krajského města,“ uvedla mluvčí.
Oznámení o poškozování stožáru přijali policisté 16. dubna večer. Dvacetiletého muže pod vlivem alkoholu zadrželi na místě policisté z pořádkové jednotky. Druhý den vyšetřovatelé zjistili, že sloupů je poškozených šest. Kriminalisté přizvali k případu i specialisty z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, ti ale nezjistili, že by za mužovým jednáním stála závažnější činnost, a vyšetřování případu tak zůstalo u krajských kriminalistů.
Při řešení případu provedli policisté i několik domovních prohlídek, a to i u lidí, kteří se přímo neúčastnili poškozování sloupů. Zajistili množství zbraní. Tito lidé sice měli zbrojní oprávnění, ale několik zbraní neměli registrovaných, uvedla Burešová. I tímto podezřením z nedovoleného ozbrojování se policie zabývá, nesouvisí to ale s trestnou činností dvacetiletého zadrženého muže. Kvůli pokračujícímu vyšetřování případu policie další informace nesdělila.