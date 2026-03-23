Rekonstrukce tramvajové trati v Plzni komplikuje dopravu, práce nabírají zpoždění

V Plzni začala dopravně nejnáročnější fáze rekonstrukce tramvajové trati ze Skvrňan do centra města. Nově je výrazně omezen provoz na frekventované křižovatce u Nového divadla. Stavební práce, které Plzeň vyjdou na necelých 140 milionů korun, začaly loni v říjnu. Vedení města doufá, že se je stavební firmě podaří dokončit do květnových Slavností svobody.
Zúžené jízdní pruhy a popojíždění v koloně. Tak vypadala ráno křižovatka u Nového divadla, kde začala přestavba tramvajového přejezdu. „Celá stavba se dostává do dopravně nejnáročnější fáze, která potrvá pět týdnů. Žádám všechny Plzeňany o trpělivost. Pokud je to možné, tak aby se danému místu vyhnuli,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar (STAN).
„Je tady hodně objížděk, ani jsem nevěděl, kde zaparkovat. Když jsem chtěl přejít na druhou stranu, nebylo to možné,“ popsal obyvatel Plzně Radek Sutnar. Dřevěné lávky pro přecházení stavební firma ráno dočasně odebrala. Chodci se tak začali vydávat přímo přes kolejiště.
Rekonstrukce tramvajové trati mezi Skvrňany a centrem města začala už loni v říjnu. Hotovo mělo být do půl roku, práce ale nabírají zpoždění. „Termín dokončení je nyní v řešení. Pro více informací se, prosím, obraťte na zadavatele,“ uvedla mluvčí společnosti Colas CZ Andrea Špačková.
Město tlačí na dokončení do května
Podle vedení města dělníky zbrzdilo nepříznivé počasí i nález podzemního plynového vedení, které objevili jinde, než předpokládali.
„Je zřejmé, že stavba nabrala obrátky. Je tam vidět čilejší stavební ruch než dosud. Tlačíme firmu k tomu, aby vše dokončila v květnu,“ doplnil Tolar.
V květnu se v Plzni konají Slavnosti svobody. Konvoj historických vozidel tradičně projíždí i Sady pětatřicátníků, tedy v bezprostřední blízkosti současného staveniště.