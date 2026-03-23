Rekonstrukce tramvajové trati v Plzni komplikuje dopravu, práce nabírají zpoždění


před 55 mminutami
Události v regionech: Uzavřená křižovatka u Nového divadla v Plzni
V Plzni začala dopravně nejnáročnější fáze rekonstrukce tramvajové trati ze Skvrňan do centra města. Nově je výrazně omezen provoz na frekventované křižovatce u Nového divadla. Stavební práce, které Plzeň vyjdou na necelých 140 milionů korun, začaly loni v říjnu. Vedení města doufá, že se je stavební firmě podaří dokončit do květnových Slavností svobody.

Zúžené jízdní pruhy a popojíždění v koloně. Tak vypadala ráno křižovatka u Nového divadla, kde začala přestavba tramvajového přejezdu. „Celá stavba se dostává do dopravně nejnáročnější fáze, která potrvá pět týdnů. Žádám všechny Plzeňany o trpělivost. Pokud je to možné, tak aby se danému místu vyhnuli,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar (STAN).

„Je tady hodně objížděk, ani jsem nevěděl, kde zaparkovat. Když jsem chtěl přejít na druhou stranu, nebylo to možné,“ popsal obyvatel Plzně Radek Sutnar. Dřevěné lávky pro přecházení stavební firma ráno dočasně odebrala. Chodci se tak začali vydávat přímo přes kolejiště.

Rekonstrukce tramvajové trati mezi Skvrňany a centrem města začala už loni v říjnu. Hotovo mělo být do půl roku, práce ale nabírají zpoždění. „Termín dokončení je nyní v řešení. Pro více informací se, prosím, obraťte na zadavatele,“ uvedla mluvčí společnosti Colas CZ Andrea Špačková.

Město tlačí na dokončení do května

Podle vedení města dělníky zbrzdilo nepříznivé počasí i nález podzemního plynového vedení, které objevili jinde, než předpokládali.

„Je zřejmé, že stavba nabrala obrátky. Je tam vidět čilejší stavební ruch než dosud. Tlačíme firmu k tomu, aby vše dokončila v květnu,“ doplnil Tolar.

V květnu se v Plzni konají Slavnosti svobody. Konvoj historických vozidel tradičně projíždí i Sady pětatřicátníků, tedy v bezprostřední blízkosti současného staveniště.

Unikátní gondolový most propojí břehy Mže v Plzni
Transbordér přes řeku Mži

Škoda na chovu zasaženém ptačí chřipkou v Kosičkách je kolem 300 milionů korun

Pokud se ukáže, že za požárem v Pardubicích není Rusko, budu překvapený, říká šéf TOP 09

Maďarsko a Rusko pomáhaly slovenskému Smeru ve volbách, dokazuje podle novináře odposlech

Desítky vojáků zemřely při havárii armádního letounu na jihu Kolumbie

Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout

Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německou sociální demokracii katastrofální, řekl její šéf

Koalice podle Okamury ve sněmovně navrhne zrušení části televizních a rozhlasových poplatků

Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem

VideoPlzeňský festival světel Blik Blik nabízí nejsložitější projekci v dějinách akce

V Plzni ve čtvrtek začal festival světla s názvem Blik Blik. Letos je pro velký zájem poprvé třídenní a nabídne sedmnáct světelných instalací od českých i světových umělců. Ty jsou rozprostřené po celém městě, třeba i v jindy nepřístupném dvoře renesanční radnice. Návštěvníky tam čeká dílo českého autora Jana Hladila. Jde o nejsložitější projekci v jedenáctileté historii festivalu.
19. 3. 2026

Města se kvůli propagaci obrací na influencery

Plzeň už třetím rokem využívá influencery k propagaci města. Podle organizace Visit Plzeň umožňuje takový marketingový nástroj s relativně nízkými náklady oslovit široké publikum a cílit na konkrétní skupiny návštěvníků. Spolupráce s tvůrci obsahu se přitom osvědčuje i v dalších regionech. Například Ostrov na Karlovarsku nyní hledá vlastního influencera a jihomoravská centrála cestovního ruchu s nimi pracuje dlouhodobě.
15. 3. 2026

Unikátní gondolový most propojí břehy Mže v Plzni

V Plzni-Malesicích překlene řeku Mži samoobslužný gondolový most (transbordér). Pěším a cyklistům umožní pohodlnější cestu z centra města do okolních obcí, aniž by museli využívat frekventovanou silnici. Most bude zároveň architektonickým unikátem – obdobná stavba zatím v Česku stojí pouze jediná, a to u Chrastavy na Liberecku.
3. 3. 2026

Sestra v akci má i v plzeňském muzikálu energie dost

Jako druhé v Česku uvádí plzeňské Divadlo J. K. Tyla muzikál Sestra v akci. V hlavní roli temperamentní zpěvačky, která převrátí poklidný klášterní život vzhůru nohama, se střídají členky muzikálového souboru Charlotte Režná a Eva Staškovičová. Příběh je známý z amerického filmu s herečkou Whoopi Goldbergovou.
3. 3. 2026

Na trati Plzeň–Klatovy začala výluka. Aplikace hlásí chyby při nákupu jízdenek

Na železniční trati mezi Plzní a Klatovy začala téměř čtyřměsíční výluka související se stavbou obchvatu Přeštic. Řadu spojů v celé délce nahradily autobusy. Cestující se však musí připravit na drobné komplikace. Dopravce například přemístil některé zastávky, což způsobilo chyby v mobilní aplikaci pro nákup jízdenek.
2. 3. 2026

Obce raději kupují zchátralé nemovitosti, obávají se vzniku problémových ubytoven

Města a obce vykupují nemovitosti, aby zabránily jejich přeměně na soukromé sociální ubytovny. Za pořízení a následné rekonstrukce tak vydávají desítky milionů korun. Často jde o hotely, ale odkupují také budovy pošty nebo bývalé obchodní domy.
28. 2. 2026

Útoků na zdravotníky přibývá. Nemocnice posilují ochranu personálu

Slovních i fyzických útoků na personál v nemocnicích přibývá. Zdravotníci to přičítají bolesti a strachu, které lidé v danou chvíli prožívají, ale také vlivu návykových látek. Například ve Fakultní nemocnici Plzeň se počet případů za posledních pět let ztrojnásobil. K incidentům dochází nejčastěji na akutních ambulancích, například na urgentním příjmu. Nemocnice proto zavádí opatření na ochranu personálu a zaměstnance dlouhodobě školí ve spolupráci s policií i s využitím virtuální reality.
23. 2. 2026
