Kyjev požádá spojence o miliardy dolarů, aby upevnil převahu ve válce, píše Politico


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina příští týden požádá své spojence o dvacet miliard dolarů (417,9 miliardy korun), aby si mohla upevnit dočasnou převahu na bojišti ve válce s Ruskem, řekl serveru Politico nejmenovaný ukrajinský bezpečnostní činitel.

„Všichni vidí, že Rusko hoří, a my chceme, aby hořelo ještě více, ale potřebujeme pro to finance,“ řekl tento činitel pod podmínkou zachování anonymity. Ukrajinské zásahy především ropné infrastruktury komplikují Rusku postup v jeho agresi proti napadené zemi.

Zástupci Ukrajiny spojence o další finanční pomoc požádají příští týden na jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, známé také jako ramsteinský formát. Na těchto schůzkách spojenci organizují finanční a vojenskou pomoc pro Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské invazi.

Ukrajinské sršně ohrožují ruské zásobování Krymu
Ilustrační foto: protidronová síť ve Slovjansku v Doněcké oblasti (říjen 2025)

O věci už mluvil ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov a další ukrajinští vládní představitelé na různých setkáních se zástupci Norska, Švédska, Německa a Kanady, píše Politico. Nejmenovaný činitel řekl, že dvacet miliard dolarů, o které Ukrajina požádá, může mít formu pomoci nebo půjčky.

Ukrajinský obranný rozpočet pro letošek vychází v přepočtu na 85 miliard dolarů a dvacet miliard by bylo nad jeho rámec. Ukrajina vydává na obranu okolo čtyřiceti procent HDP, což je nejvyšší podíl na světě. Bojuje totiž o vlastní přežití.

Ukrajinské i ruské úřady hlásí mrtvé a zraněné po nočních útocích
Důsledky ruského útoku na Mykolajiv (12. 6. 2026)

Další drony a munice

Pokud by Ukrajina dodatečné peníze získala, použila by je na protivzdušnou obranu nebo na zvýšení příspěvků do programu vedeného NATO, jehož prostřednictvím spojenci nakupují zbraně pro Ukrajinu ve Spojených státech. Kyjev by chtěl také pořídit další drony, munici, vybavení pro elektronický boj, zbraně dlouhého dosahu i techniku přímo od ukrajinských zbrojovek.

Ukrajina, která stále vylepšuje své zbrojní technologie, v posledních měsících podniká proti Rusku útoky v několika úrovních, píše Politico. Kvůli dronům s krátkým dosahem se z území u fronty stala zóna smrti, nepilotované letouny středního dosahu útočí na ruskou logistickou a dopravní síť, což vede k prohlubujícímu se nedostatku pohonných hmot a problémům se zásobováním invazních sil.

V hloubi ruského území ukrajinské dronové a raketové útoky směřují na ropné rafinérie, důležité továrny, přístavy a další strategická místa.

„Regály jsou prázdné.“ Lidé na Krymu v panice vykupují některé potraviny
Ilustrační foto: plakáty s nápisy „Putin je síla. Orešnik je síla. Rusko je moc“ a „Krym je Rusko. Putin je síla!“ ve městě Saky na Krymu (10. února 2026)

Hlavní velitel ukrajinské armády Oleskand Syrskyj ve čtvrtek řekl, že Ukrajina ve válce dronů získala převahu nad Ruskem a ukrajinské drony od začátku roku vyřadily z boje o dvanáct a půl tisíce ruských vojáků více, než kolik Rusko dokázalo ve stejné době zverbovat do svých ozbrojených sil.

Okno příležitosti se uzavírá

V kategorii FPV dronů, tedy bezpilotních letounů, které operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery snímající v živém přenosu, dosáhla ukrajinská vojska převahy v poměru 1,5 ku jedné.

Politico uvádí, že Ukrajina chce této situace co nejvíce využívat, než se Moskvě znovu podaří obrátit poměr sil ve svůj prospěch. „Okno příležitosti se pomalu zavírá,“ varoval nejmenovaný činitel. „Rusko je rychlé a dokáže inovovat. A pokud jim zase dáme šanci se přizpůsobit, můžeme ztratit jedinou opravdovou šanci ukončit tuto válku skutečným vyjednáváním. Pokud Rusko vynalezne svoje útočné drony středního dosahu, bude to pro nás katastrofa,“ uvedl.

Česko a Itálie rozšiřují spolupráci v dodávkách munice
Česko a Itálie posilují vztahy v oblasti obrany

Výběr redakce

Kyjev požádá spojence o miliardy dolarů, aby upevnil převahu ve válce, píše Politico

Kyjev požádá spojence o miliardy dolarů, aby upevnil převahu ve válce, píše Politico

před 26 mminutami
Jihokorejský soud uložil exprezidentu Junovi třicetiletý trest v dronové kauze

Jihokorejský soud uložil exprezidentu Junovi třicetiletý trest v dronové kauze

05:18Aktualizovánopřed 26 mminutami
Ministryni Mrázovou o víkendu fyzicky napadla žena. Policie vyloučila politický motiv

Ministryni Mrázovou o víkendu fyzicky napadla žena. Policie vyloučila politický motiv

09:34Aktualizovánopřed 31 mminutami
Ukrajinské i ruské úřady hlásí mrtvé a zraněné po nočních útocích

Ukrajinské i ruské úřady hlásí mrtvé a zraněné po nočních útocích

07:52Aktualizovánopřed 49 mminutami
Poražená proruská arménská strana žádá zrušení výsledků voleb

Poražená proruská arménská strana žádá zrušení výsledků voleb

před 1 hhodinou
SpaceX vstupuje na burzu

SpaceX vstupuje na burzu

před 1 hhodinou
Počet obyvatel Česka v prvním čtvrtletí mírně klesl

Počet obyvatel Česka v prvním čtvrtletí mírně klesl

09:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
USA chtějí stáhnout třetinu svých stíhaček v Evropě, píše NYT

USA chtějí stáhnout třetinu svých stíhaček v Evropě, píše NYT

08:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zemřel David Hockney, britský malíř a ikona pop-artu

Ve věku 88 let ve čtvrtek v Londýně zemřel britský malíř David Hockney, který významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí 60. let minulého století a je považován za jednoho z nejvlivnějších britských umělců 20. století. Informovaly o tom v pátek tiskové agentury s odvoláním na jeho agenturu. Hockneyho obrazy bazénů v Los Angeles, v nichž se zrcadlí kalifornské slunce, se staly ikonickými.
před 6 mminutami

Kyjev požádá spojence o miliardy dolarů, aby upevnil převahu ve válce, píše Politico

Ukrajina příští týden požádá své spojence o dvacet miliard dolarů (417,9 miliardy korun), aby si mohla upevnit dočasnou převahu na bojišti ve válce s Ruskem, řekl serveru Politico nejmenovaný ukrajinský bezpečnostní činitel.
před 26 mminutami

Jihokorejský soud uložil exprezidentu Junovi třicetiletý trest v dronové kauze

Jihokorejský soud uložil bývalému prezidentovi Jun Sok-jolovi třicetiletý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pchjongjangem s cílem zvýšit napětí s KLDR a vytvořit tak záminku k vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Za podíl na operaci dostal třicet let i exministr obrany Kim Jong-hjon. Junovi právníci se proti rozsudku odvolali.
05:18Aktualizovánopřed 26 mminutami

Ukrajinské i ruské úřady hlásí mrtvé a zraněné po nočních útocích

Ruské útoky v ukrajinské Sumské oblasti v noci na pátek zabily člověka a dalšího zranily, uvedla místní vojenská správa. Další zásahy Ukrajinci hlásili z Mykolajivu a Kyjevské oblasti. Gubernátoři tří ruských oblastí hlásí ukrajinské útoky, v Brjanské oblasti mluví o dvou mrtvých. Ukrajinská armáda ohlásila zásah dvou ruských rafinérií a chemičky.
07:52Aktualizovánopřed 49 mminutami

Poražená proruská arménská strana žádá zrušení výsledků voleb

Proruská arménská opoziční strana Silná Arménie požádala ústřední volební komisi, aby zrušila výsledky nedělních parlamentních voleb, píše Reuters. Volby vyhrála strana Občanská smlouva současného premiéra Nikola Pašinjana.
před 1 hhodinou

SpaceX vstupuje na burzu

Na trhu Nasdaq se v pátek začíná obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX (plným názvem Space Exploration Technologies). Firma, kterou založil a vede miliardář Elon Musk a která se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence (AI), si dala za cíl získat z primární veřejné nabídky akcií (IPO) 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun). Jde tak o největší IPO všech dob.
před 1 hhodinou

USA chtějí stáhnout třetinu svých stíhaček v Evropě, píše NYT

Spojené státy chtějí výrazně omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o třetinu počet stíhaček F-16 a F-15E či stáhnout tankovací letouny. Napsal o tom s odvoláním na nejmenované evropské představitele list The New York Times (NYT), který deklaroval, že rovněž viděl část dokumentu, ve kterém Washington o svých plánech informoval evropské spojence. Změny se dotknou i nasazení námořních sil, včetně misí letadlové lodě či ponorky schopné odpalovat rakety. O některých z plánovaných kroků informoval už dříve list Die Welt.
08:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

El Niňo je tady. Meteorologové předpovídají, co přinese

Američtí meteorologové oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niňo, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) uvedl, že podmínky pro El Niňo se vyvinuly v posledním měsíci, o čemž svědčí nadprůměrné teploty mořské hladiny ve středním a východním Pacifiku v oblasti rovníku.
před 3 hhodinami
Načítání...