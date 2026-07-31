V západní části Česka hrozí bouřky, riziko požárů platí pro většinu země


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

V západní polovině České republiky se v pátek k večeru a v noci mohou objevit silné bouřky doprovázené větrem s nárazy o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu. Na panující sucho a vedro to nebude mít vliv, riziko vzniku a šíření požárů se naopak rozšířilo na další oblasti, nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Na jihu Moravy a v Plzeňském kraji zůstává velmi vysoké. Sdělil to Český hydrometeorologický ústav.

„První bouřky čekáme v pátek později odpoledne a k večeru hlavně v oblasti přibližně od Karlovarského kraje přes Ústecký kraj směrem do východních Čech. Ve večerních hodinách pak z Bavorska pravděpodobně dorazí na západ a jihozápad Čech rozsáhlejší bouřkový systém,“ uvedli meteorologové. Silný vítr podle nich přitom mohou lidé pocítit i daleko od bouřek.

Do střední Evropy současně dál proudí od jihozápadu horký vzduch. Páteční odpolední teploty podle ČHMÚ vystoupí na 35 až 39 stupňů a není vyloučeno, že by se podobně jako ve čtvrtek mohly na některých místech dostat i ke 40 stupňům. Na severu Čech bude vedro o něco menší.

O víkendu by teploty měly podle předpovědi mírně klesnout, přesto budou na mnoha místech stále tropické. Ve východní polovině Moravy a Slezska bude dál 31 až 36 stupňů.

„Na západě a severozápadě Čech se tepelná zátěž sníží, ale jinde bude tepelná zátěž zůstávat i nadále vysoká, na Moravě až velmi vysoká. Na jižní Moravě vzhledem ke dlouhému období trvání vlny veder bude celková tepelná zátěž extrémní,“ uvedli meteorologové. Doplnili, že od pondělí se bude opět oteplovat a tepelná zátěž opět poroste.

První teplotní rekord v pátek padl už před obědem. Čeká se horší horko než ve čtvrtek
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