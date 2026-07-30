Řecko hlásí kvůli požárům tři mrtvé, na západě Francie se mohli lidé vrátit domů

Požáry v Řecku si vyžádaly už tři oběti, při zásahu na Krétě zemřeli místní hasiči. Z jednoho z letovisek na ostrově se muselo evakuovat na osm tisíc lidí. S plameny bojuje několik stovek hasičů, práci jim ale komplikuje silný vítr. Lesy hoří i na řeckém Peloponésu či ostrově Lesbos. Další evakuace čekala také Španělsko. Francouzské úřady naopak povolily 84 tisíc osobám evakuovaným kvůli požárům v departementu Gironde, aby se vrátily do svých domovů.
„Evakuovali jsme asi osm tisíc lidí z letoviska Agia Galini,“ řekla řecké veřejnoprávní televizi ERT Maria Lioniová, zástupkyně hejtmana oblasti Rethymno na Krétě. K evakuaci úřady podle ní přistoupily poté, co se požár, který vypukl ve středu, přiblížil na vzdálenost jednoho kilometru od této obce. Večer pak oheň změnil směr. Evakuace se dotkla i českých turistů, cestovní kancelář BlueStyle jich přesouvala šest.
Na jihu Kréty bojuje s plameny více než dvě stě hasičů a desítky dobrovolníků a policistů. Silný vítr ale komplikuje hašení ze vzduchu. Podle Lioniové bylo zřejmě zničeno i několik domů, hospodářských stavení či olivových hájů. Přesné škody ale zatím nelze určit.
Už ve středu úřady na Krétě informovaly o úmrtí dvou hasičů, kteří v hustém kouři podle DPA zřejmě ztratili orientaci a zemřeli ve svém voze. Třetí hasič byl nalezen mrtvý u obce Ageranos na Peloponéském poloostrově, informovaly místní úřady.
Požáry vypukly také na východě Kréty v oblasti Sitia, kde už je ale mají hasiči z velké části pod kontrolou, napsala DPA. Meteorologové však předpovídají nový silný vítr.
V boji s požáry pokračují ve čtvrtek hasiči také na jihu Turecka, kde hoří lesy v provinciích Antalya či Mugla, informovala agentura Anadolu. Tamní ministerstvo zemědělství nicméně oznámilo, že většinu ze stovky požárů, u nichž záchranné složky v celé zemi od středy zasahovaly, se podařilo dostat pod kontrolu.
Na severozápadě Španělska evakuovali další stovky lidí
Na severozápadě Španělska nedaleko portugalských hranic bylo od středečního večera kvůli novým lesním požárům evakuováno na osm set lidí, informoval deník El País. Lesní požáry západně od Madridu, kvůli nimž byly koncem minulého týdne evakuovány desítky tisíc lidí, se už hasičům podařilo stabilizovat. Vysoké riziko nových požárů v zemi ale trvá kvůli nové vlně veder.
„Nebezpečí bylo výrazně sníženo, ale opakuji, že riziko zůstává vysoké kvůli silným poryvům větru, které by mohly situaci zkomplikovat. Neočekáváme, že se dnes podaří oheň zcela dostat pod kontrolu,“ řekl ve čtvrtek k situaci v provincii Zamora, která leží u portugalských hranic, Mariano Rodríguez z radnice města Zamora. Tam vypukl lesní požár v chráněném přírodním parku Arribes del Duero ve středu odpoledne a evakuovány kvůli němu byly stovky lidí.
Španělsko od konce minulého týdne postihly nejrozsáhlejší lesní požáry v jeho moderní historii, které zničily na padesát tisíc hektarů v provincii Ávila a asi 28 tisíc hektarů západně od Madridu. Evakuováno kvůli nim bylo v těchto oblastech přes šedesát tisíc lidí a dalších asi třicet tisíc kvůli nebezpečí nesmělo opouštět svou obec. Ve středu označila vláda tyto požáry za stabilizované a domů už se mohli vrátit všichni evakuovaní.
Úřady na západě Francie hlásí klidnou noc
Západofrancouzský departement Gironde, kde hasiči bojují s rozsáhlými požáry, ve čtvrtek podle předpovědí čekají nižší teploty, vyšší vlhkost a déšť, píší agentury AFP a AP. Místní úřady hlásily poměrně klidnou noc, během níž se požár nerozšířil za hranici již zasažených 42 tisíc hektarů. Úřady povolily 84 tisícům evakuovaným, aby se vrátili do svých domovů.
Od neděle se rozloha spálené plochy nerozšířila, uvedla ráno prefektura ve své zprávě na síti X. Informovala také o šesti aktivních požárech, zejména u pobřeží v blízkosti dun Grand Crohot a jižně od obce Lacanau. Dále sdělila, že v noci místní úřady zadržely dva lidi kvůli podezření ze žhářství, neposkytla však další podrobnosti.
Prefektura ve čtvrtek povolila okamžitý návrat pro obyvatele devíti obcí. Již v úterý večer dostalo oprávnění vrátit se domů 57 tisíc lidí. Celkově se tak zrušení preventivních opatření týká více než poloviny z 220 tisíc osob evakuovaných od vypuknutí požáru 22. července. Podle úřadů se ve čtvrtek od 14:00 hodin znovu otevře také dálnice A63 vedoucí z Bordeaux na jihozápad.
Meteorologické podmínky včetně ráno naměřené vysoké vlhkosti vzduchu činí podle mluvčího hasičů Matthieua Jomaina situaci mnohem snesitelnější. Navzdory dobrým podmínkám však připomněl realitu v terénu. „Zasažených 42 tisíc hektarů se nedá uhasit jen tak,“ upozornil.
Ve čtvrtek mají pokračovat zásahy zaměřené na zalévání a hašení zbytkových ohnisek, aby bylo možné požár definitivně uhasit, doplnil mluvčí. K tomuto účelu je nyní na místě nasazeno přibližně 3300 hasičů, kterým pomáhají letadla, policejní cisterny, ale také dobrovolníci a zemědělci.
Teploty, které ve středu dosáhly maxima okolo čtyřiceti stupňů Celsia, mají ve čtvrtek podle předpovědí klesnout a podél pobřeží se pohybovat maximálně kolem 27 stupňů Celsia. V Bordeaux se pak mají dostat nejvýše na 34 stupňů Celsia. Krátce před svítáním v oblasti přestala platit druhá nejvyšší oranžová výstraha před extrémně vysokými teplotami.