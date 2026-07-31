Ukrajina zasáhla logistické centrum Wildberries a rafinerii v ruském Volgogradu

Ukrajinský dronový útok v noci na pátek způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech ve Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor ruské Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, podrobnosti týkající se zasažených objektů nesdělil. V regionu se nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily pět lidí. Ruské útoky v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině zabily dva lidi, další tři jsou zranění, uvedl šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža.
Společnost Wildberries, která je největším internetovým prodejcem v Rusku, podle Reuters uvedla, že v jejím logistickém centru ve Volgogradu vznikl v důsledku útoku požár.
Ukrajina podle telegramového kanálu Exilenova+ nebo Astra zasáhla ve Volgogradu rafinerii Lukoilu, kde vznikl požár.
Ukrajina v poslední době zvýšila intenzitu útoků v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje především na infrastrukturu ropného průmyslu, což v Rusku způsobilo nedostatek pohonných hmot. Na logistická centra Wildberries Kyjev začal útočit tento měsíc. Ukrajina tohoto internetového prodejce zařadila na svůj sankční seznam s tvrzením, že pomáhá v zásobování ruské armády. Stejně zdůvodňuje ruská armáda své útoky na poštovní logistická centra na ukrajinském území.
Šéf vojenské správy ukrajinské Charkovské oblasti Oleh Syněhubov v pátek ráno na platformě Telegram oznámil, že ruská armáda podnikla dronový útok na poštovní logistické centrum na předměstí Charkova. Shořelo nákladní auto, nikomu se zřejmě nic nestalo.
Ruské útoky zabily dva lidi
Při ruských útocích v okolí města Nikopol v Dněpropetrovské oblasti zemřeli dva lidé a další tři utrpěli zranění, informoval šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža.
Rusko v noci na pátek k útokům proti Ukrajině použilo 255 bezpilotních letounů, informovaly ukrajinské vzdušné síly. Zneškodnit se jich podařilo 195, dalších čtrnáct nepilotovaných letounů zasáhlo 22 míst. Na dalších čtyřech místech se zřítily trosky sestřelených dronů.
Podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana v noci na pátek zneškodnila 371 ukrajinských dronů. Moskva také oznámila, že nedaleko Oděsy zasáhla loď vezoucí vojenský náklad. Jednotlivá tvrzení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.