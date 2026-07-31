Stovky Maročanů se opět snaží proniknout do Ceuty

Při nekontrolovaném průniku až tří tisíců lidí z Maroka do španělské Ceuty se jich od čtvrtka nejméně 18 utopilo. Informovala o tom španělská média. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem pokračují i v pátek, ačkoliv Maroko posílilo ostrahu části hranice a do oblasti zamířili španělští vojáci. Do Ceuty přicestuje premiér Pedro Sánchez.
Počty migrantů, kteří se do Ceuty dostávají z Maroka, když často hranici přeplavou, se zvyšovaly už v posledních dnech, situace však vyvrcholila ve čtvrtek, kdy se přes hranici podle dohadů médií dostalo až několik tisíc lidí.
Podle zpravodajů z místa i v pátek do Ceuty mířily od brzkého rána stovky migrantů. „Jsem moc rád, že jsem tady. Cesta z oceánu byla nesmírně náročná. Bylo to velmi těžké. Policisté se nás snažili zastavit, ale díky naší vůli a odhodlání se nám podařilo dorazit až sem,“ uvedl jeden z Maročanů Džadíd Zakaria.
Podle agentury EFE marocké úřady zpřísnily kontrolu nad částí hranice, u které se tísní tisícovky lidí, kteří by ji mohli překročit. Někteří se střetli s marockou policií. Část lidí ale hranici přeplave. Za posledních 24 hodin se utopilo nejméně 18 osob, jejichž těla vyzvedla z moře španělská policie a pobřežní stráž.
V Melille, druhém španělském autonomním městě v severní Africe, záběry místních médií a organizací pro lidská práva ve čtvrtek ukazovaly střety na hraničním přechodu Beni Ansar.
Nové soudní rozhodnutí
Španělský nejvyšší soud tento měsíc rozhodl, že migranti zastavení na moři při pokusu o dosažení Ceuty nebo Melilly nemohou být bezodkladně vráceni do Maroka.
Španělské ministerstvo vnitra obvinilo sítě obchodující s lidmi, že tuto situaci zneužívají k „podpoře přílivu nelegálních migrantů“. „Ozbrojené síly posílí civilní gardu při výkonu jejích pravomocí a jakýchkoli dalších, které mohou být nezbytné k udržení bezpečnosti ve městě Ceuta,“ uvedl resort.
Přijímací centra pro migranty jsou přetížená a místní úřady viní Madrid z příliš pomalé reakce. Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas uvedl, že příliv migrantů je ohromující a vyzval španělskou vládu k intervenci.
„Je na čase pustit se do práce. Ceuta potřebuje více zdrojů, infrastruktury a koordinace, stejně tak jako objektivní stanovení kapacitních limitů pro přijímání lidí. Nežádáme o privilegia, nýbrž o spravedlivou a zodpovědnou reakci, která odpovídá našemu postavení evropské hranice v Africe,“ zdůraznil politik.
Španělský premiér Sánchez má v pátek navštívit území a slíbil, že okamžitě vrátí věci do normálu. Madrid už oznámil, že bezpečnostní složky v exklávě posílí 40 vojáků a 30 policistů.
Italská premiérka Giorgia Meloniová prohlásila, že zvažuje pozastavení schengenské dohody o otevřených hranicích se Španělskem. V příspěvku na síti X uvedla, že snímky z Ceuty ukazují, že „nekontrolovaná nelegální imigrace představuje konkrétní hrozbu pro bezpečnost evropských hranic“.
Krize v minulosti
Ceuta, která leží na severním pobřeží Maroka, je od pevninského Španělska oddělena Gibraltarským průlivem a dlouhodobě je ústředním bodem pro migranty, kteří se snaží dostat na starý kontinent.
Exkláva zažila krize již v minulosti. Nejhorší situace byla zřejmě v roce 2021, kdy do města přišlo na deset tisíc lidí za dva dny. Madrid tehdy kritizoval Maroko, že uvolnilo kontrolu na hranici. Podezříval souseda, že tak učinil, aby vyvinul na španělskou diplomacii nátlak ohledně Západní Sahary.
V Ceutě a okolí za normální situace žije na 80 tisíc lidí. Město má se Španělskem jen námořní a letecké spojení.