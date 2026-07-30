Tisíce Maročanů pronikly do španělského města Ceuta, to volá armádu


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Tisíce Maročanů pronikly do španělského autonomního města Ceuta, když ze sousedního Maroka přeplavali či přešli po souši, informuje deník El País. Španělští policisté podle něj takovému množství nedokázali čelit. Ceuta se potýká s větší migrační vlnou už několik dnů a její starosta Juan Jesús Vivas kvůli tomu tento týden požádal španělskou vládu o vyhlášení stavu národní nouze. Ve čtvrtek k tomu ještě požádal o nasazení armády.

Agentura EFE napsala, že není jasné, proč zrovna ve čtvrtek takové davy mladých Maročanů vtrhly do Ceuty. V Maroku mají státní svátek.

Vivas už ve středu varoval, že přijímací centrum pro uprchlíky v Ceutě, které má kapacitu přes pět set lidí, je už několik dní přeplněné a více než tisíc lidí přespává na ulici. Vivas také ve středu uvedl, že za posledních deset dnů připlavalo do Ceuty přes 1500 migrantů.

Španělská vláda vyhlášení stavu nouze odmítla s tím, že ho lze vyhlásit jen kvůli přírodním katastrofám. Kvůli zhoršení situace by měl ale v pátek Ceutu navštívit španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska.

Zatímco dopoledne podle agentury EFE připlavaly k Ceutě desítky většinou mladých Maročanů, kolem poledne už se do města začaly valit davy lidí i po souši a byly mezi nimi i ženy s dětmi. Podle deníku El País mnozí z nich jásali a křičeli, jako kdyby oslavovali vítězství na mistrovství světa. Agentura AP popsala, že někteří křičeli „Ať žije Španělsko!“.

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Starosta volá po razantních opatřeních

Starosta Ceuty tento týden varoval, že přes moře připlouvá stále více migrantů, a to asi tři sta denně. V Ceutě na necelých devatenácti kilometrech čtverečních žije kolem 84 tisíc lidí.

„Pokud nepřijmeme razantní a okamžitá opatření, budeme na tom za měsíc stejně jako v květnu 2021,“ varoval Vivas. Připomněl tak události, kdy do Ceuty za dva dny připlavalo podél pobřeží z Maroka na deset tisíc migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nijak nebránila v cestě na španělské území. Starosta Ceuty Vivas ve čtvrtek také apeloval na španělskou vládu, aby v této záležitosti více spolupracovala s Marokem.

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Zdroj: FARO TV/Handout via Reuters

K zásahu španělské centrální vlády vyzvalo kromě vedení Ceuty i místní sdružení zdravotníků. Město podle nich nemá na tak velký příliv lidí dostatečné kapacity systému zdravotní péče.

Za invazi označil události v Ceutě šéf španělské krajně pravicové strany Vox Santiago Abascal. Na sociální síti X také zveřejnil videa, jak stovky mladých Maročanů běží do Ceuty vraty, jež pohraniční stráž před obrovským valícím se davem otevřela. „Neprchají před žádnou válkou ani chudobou. Je to invaze,“ napsal Abascal a ze situace obvinil španělskou vládu.

Vivas tento týden vyzval také k novelizaci imigračního zákona. Reagoval tak na rozhodnutí nejvyššího soudu ze začátku července, podle něhož se ustanovení zákona umožňující okamžité vyhoštění migrantů na hranicích může uplatnit pouze na ty, kteří překonali zavedená opatření na hranicích, jako jsou například ploty. To však podle Vivase brání okamžitému vyhoštění migrantů, kteří do Ceuty – či do dalšího španělského města v Africe Melilly – připlavali.

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