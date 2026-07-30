Rodičům u dětských hřišť chybí toalety. Hygienické předpisy je ale nevyžadují

Brněnské městské části řeší stížnosti rodičů, kterým u dětských hřišť chybějí toalety. U některých mohou rodiny využít zázemí okolních podniků, jinde ale taková možnost není. V Brně-Kohoutovicích nechalo vedení městské části toaletu vybudovat při rekonstrukci hřiště. Vzniku dalších takových WC brání především náklady, chybějící kanalizace a obavy z vandalismu. Podobné je to i v jiných městech.
V Brně-Kohoutovicích je toaleta u hřiště rodičům s dětmi k dispozici zhruba měsíc. Lidé ji mohou využít po odeslání SMS zprávy na příslušné telefonní číslo.
„Na začátku projektu jsme uspořádali veřejné projednání a velmi často tam zazníval právě požadavek na veřejné WC. Jako rodič velmi dobře vím, že nejde jen o možnost dojít si na toaletu, ale třeba také přebalit dítě. Přistoupili jsme proto k tomu, že toaleta má kompletní zázemí včetně přebalovacího pultu,“ vysvětlil starosta Brna-Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Na jedno z dětských hřišť v Králově Poli umístilo vedení městské části před týdnem alespoň mobilní toaletu. Také v tomto případě reagovalo na prosby rodičů. „Určitě to matkám nebo obecně rodičům zjednoduší život. Na většině hřišť ale toalety opravdu nejsou,“ řekla matka dítěte Pavlína Marvanová.
Mobilní toaleta je v brněnském Králově Poli pilotním projektem. Pokud se osvědčí, městská část je pořídí také k dalším hřištím. „Určitě o tom budeme uvažovat u těch nově zrekonstruovaných, protože vnímáme, že počet návštěvníků je v prvním nebo druhém roce výrazně vyšší. Je trendem, že rodiny chtějí na hřištích tráví více času, a potřebují proto určité zázemí,“ poznamenal místostarosta městské části Brno-Královo Pole Aleš Kvíčala (ANO).
Složité napojení na kanalizaci i obavy z vandalismu
Na většině brněnských dětských hřišť ale rodiče sociální zázemí nenajdou. Hygienické předpisy ho ani nevyžadují. „Pokud nastane situace, kdy dítě potřebuje na toaletu, musejí mít rodiče v záloze nějaký plán, například vyhlédnutou kavárnu v okolí,“ podotkla epidemioložka Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Radka Boháčová.
Využít zázemí okolních podniků ale není vždy možné. Řada městských částí proto stavbu toalet zvažuje. Často jim však brání nedostatek peněz, komplikované napojení na kanalizaci nebo obavy z vandalismu.
Jiná města mají toalety většinou u nových a velkých hřišť
Toalety nejsou u všech dětských hřišť ve správě města ani ve Zlíně. „Máme 250 veřejně přístupných hřišť a sportovišť. Není v silách města zajistit toalety u všech. V nových projektech, které se týkají nadstandardních hřišť nebo hřišť v parcích, jsou toalety samozřejmostí,“ řekl ČT24 mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer. Jako příklad uvedl park Komenského, Centrální park Jižní Svahy nebo vznikající Centrální dětské hřiště Zlín–Vysoká Mez.
V Hradci Králové toalety u dětských hřišť nejsou, město jich má stovku. „Zejména v centru města se však nachází síť veřejných toalet v dostatečné docházkové vzdálenosti od hřišť,“ poznamenal PR manažer Technických služeb Patrik Palátka. Pokud by město připravovalo nový projekt, požadavek na vybudování toalet by se při jeho plánování dle něj „určitě mohl objevit“.
I v Liberci mají lidé, kteří jsou s dětmi na hřištích, možnost využít pouze veřejné toalety, které jsou v centru města. „Požadavek na zohlednění veřejných toalet při plánované výstavbě nového dětského hřiště doposud odbor dopravních staveb ani Kancelář architektury města Liberce nezaznamenaly,“ poznamenala mluvčí města Jana Kodymová.
Jihlava má toalety u velkých a nových hřišť. „U toho největšího a nejnovějšího v areálu Český mlýn jsou hned vedle veřejné toalety zdarma. Stejně je tomu u dětského hřiště v amfiteátru nebo u dětského dopravního hřiště. Na menších hřištích na sídlištích toalety nejsou. Tam se počítá s tím, že si děti s rodiči odskočí domů,“ nastínil mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.