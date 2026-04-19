WC karta usnadňuje přístup na toaletu dvěma tisícům pacientů

Zhruba dva tisíce pacientů využívají takzvanou WC kartu, která jim může pomoct s využitím toalet. Vyplývá to z údajů organizace Pacienti IBD, která sdružuje nemocné s chronickými střevními záněty – například Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou. O kartu mohou žádat také stomici, lidé s inkontinencí nebo pacienti po operacích. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v Česku takových lidí více než 110 tisíc.
Denisa Hamroziova, která se léčí s Crohnovou nemocí i potravinovými alergiemi, se o WC kartě dozvěděla přes organizaci pacientů s IBD. Oceňuje její přínos hlavně na výletech. „Je těžké každému vysvětlovat, že mám akutní potřebu na toaletu. Karta prokazuje, že nejsem infekční pacient,“ vysvětluje. I když se sama s odmítnutím nesetkala, ví, že WC karta sama o sobě nezaručuje vždy jistý přístup. „K WC kartě je dobré mít Euroklíč právě kvůli snadnějšímu přístupu na WC,“ říká. WC karta a Euroklíč v kombinaci jsou podle pacientky „super dvojka“.
WC kartu na dobu neomezenou vydává sdružení Pacienti IBD. Nejčastěji ji využívají pacienti s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Pro její získání není rozhodující závažnost onemocnění, stačí potvrzení od lékaře. „Naším cílem je pacientům co nejvíce ulehčit každodenní život. Požádat o ni mohou pacienti s IBD, IBS, stomici či po operacích a rakovinách střev,“ uvádí předsedkyně Lucie Laštíková.
Uznat kartu konkrétní podniky nebo instituce mohou, ale nemusí, je to dobrovolné. Zapojených toalet je v Česku podle vydavatele 14 tisíc a najít je lze na mapě www.wckompas.cz. Členové sdružení Pacienti IBD mohou o kartu žádat s potvrzením lékaře po uhrazení ročního příspěvku. Bez členství přijde pacienta karta po předložení lékařského potvrzení na 150 korun.
Kombinace s Euroklíčem
Lidé se zdravotním postižením a vybrané skupiny pacientů, včetně těch se střevními záněty, mohou žádat o takzvaný Euroklíč. Ten má podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) Václava Krásy téměř 77 tisíc lidí. Klíčem mohou otevřít 2324 vstupů vybavených Eurozámkem. Jedná se o veřejné toalety, ale také o plošiny. „WC karta neslouží k odemykání WC, ale k identifikaci jejího držitele. WC karta je průkaz velikosti kreditní karty pro pacienty s nespecifickými střevními záněty (IBD), stomiky nebo celiaky, který slouží k okamžitému přístupu na veřejné i neveřejné toalety při akutní potřebě,“ vysvětluje Krása.
Euroklíč lze využít i v zahraničí, zejména v Německu, Švýcarsku či Rakousku. I WC kartu mohou podniky v cizině jejím držitelům uznat. „Máme zkušenosti ze zahraničí, že pacienti kartičku použili. Karta obsahuje vysvětleni i v angličtině o tom, že je pacient neinfekční. A byla jim uznaná, ale není to pravidlo,“ doplňuje předsedkyně Pacienti IBD Laštíková.
Statistika ÚZIS
Podle údajů ÚZIS bylo v roce 2025 v Česku přibližně 44 tisíc osob s Crohnovou chorobou, 49 tisíc s ulcerózní kolitidou, 27 tisíc se syndromem dráždivého tračníku a 12 tisíc osob se stomií (mimo tracheostomii). Alespoň jedna z těchto diagnóz byla zaznamenána u celkem 119 tisíc lidí.
„Je však důležité dodat, že tato čísla vycházejí pouze z dat zdravotních pojišťoven, a zachycují tedy jen diagnostikované a vykázané případy – skutečný výskyt v populaci může být vyšší, zejména u syndromu dráždivého tračníku, který často zůstává nediagnostikován,“ vysvětluje analytička ústavu Klára Benešová.
Každoročně podle ÚZIS přibývá asi 12 tisíc nových pacientů s některým z těchto onemocnění. Celkový počet nemocných podle Benešové dlouhodobě mírně roste, přibližně do jednoho procenta ročně.