WC karta usnadňuje přístup na toaletu dvěma tisícům pacientů


Zdroj: ČT24

Zhruba dva tisíce pacientů využívají takzvanou WC kartu, která jim může pomoct s využitím toalet. Vyplývá to z údajů organizace Pacienti IBD, která sdružuje nemocné s chronickými střevními záněty – například Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou. O kartu mohou žádat také stomici, lidé s inkontinencí nebo pacienti po operacích. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v Česku takových lidí více než 110 tisíc.

Denisa Hamroziova, která se léčí s Crohnovou nemocí i potravinovými alergiemi, se o WC kartě dozvěděla přes organizaci pacientů s IBD. Oceňuje její přínos hlavně na výletech. „Je těžké každému vysvětlovat, že mám akutní potřebu na toaletu. Karta prokazuje, že nejsem infekční pacient,“ vysvětluje. I když se sama s odmítnutím nesetkala, ví, že WC karta sama o sobě nezaručuje vždy jistý přístup. „K WC kartě je dobré mít Euroklíč právě kvůli snadnějšímu přístupu na WC,“ říká. WC karta a Euroklíč v kombinaci jsou podle pacientky „super dvojka“.

WC kartu na dobu neomezenou vydává sdružení Pacienti IBD. Nejčastěji ji využívají pacienti s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Pro její získání není rozhodující závažnost onemocnění, stačí potvrzení od lékaře. „Naším cílem je pacientům co nejvíce ulehčit každodenní život. Požádat o ni mohou pacienti s IBD, IBS, stomici či po operacích a rakovinách střev,“ uvádí předsedkyně Lucie Laštíková.

Uznat kartu konkrétní podniky nebo instituce mohou, ale nemusí, je to dobrovolné. Zapojených toalet je v Česku podle vydavatele 14 tisíc a najít je lze na mapě www.wckompas.cz. Členové sdružení Pacienti IBD mohou o kartu žádat s potvrzením lékaře po uhrazení ročního příspěvku. Bez členství přijde pacienta karta po předložení lékařského potvrzení na 150 korun.

Nemají jistotu, že se na ně dostanou. Handicapované trápí nedostatek veřejných WC
Veřejné WC

Kombinace s Euroklíčem

Lidé se zdravotním postižením a vybrané skupiny pacientů, včetně těch se střevními záněty, mohou žádat o takzvaný Euroklíč. Ten má podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) Václava Krásy téměř 77 tisíc lidí. Klíčem mohou otevřít 2324 vstupů vybavených Eurozámkem. Jedná se o veřejné toalety, ale také o plošiny. „WC karta neslouží k odemykání WC, ale k identifikaci jejího držitele. WC karta je průkaz velikosti kreditní karty pro pacienty s nespecifickými střevními záněty (IBD), stomiky nebo celiaky, který slouží k okamžitému přístupu na veřejné i neveřejné toalety při akutní potřebě,“ vysvětluje Krása.

Euroklíč lze využít i v zahraničí, zejména v Německu, Švýcarsku či Rakousku. I WC kartu mohou podniky v cizině jejím držitelům uznat. „Máme zkušenosti ze zahraničí, že pacienti kartičku použili. Karta obsahuje vysvětleni i v angličtině o tom, že je pacient neinfekční. A byla jim uznaná, ale není to pravidlo,“ doplňuje předsedkyně Pacienti IBD Laštíková.

Statistika ÚZIS

Podle údajů ÚZIS bylo v roce 2025 v Česku přibližně 44 tisíc osob s Crohnovou chorobou, 49 tisíc s ulcerózní kolitidou, 27 tisíc se syndromem dráždivého tračníku a 12 tisíc osob se stomií (mimo tracheostomii). Alespoň jedna z těchto diagnóz byla zaznamenána u celkem 119 tisíc lidí.

„Je však důležité dodat, že tato čísla vycházejí pouze z dat zdravotních pojišťoven, a zachycují tedy jen diagnostikované a vykázané případy – skutečný výskyt v populaci může být vyšší, zejména u syndromu dráždivého tračníku, který často zůstává nediagnostikován,“ vysvětluje analytička ústavu Klára Benešová.

Každoročně podle ÚZIS přibývá asi 12 tisíc nových pacientů s některým z těchto onemocnění. Celkový počet nemocných podle Benešové dlouhodobě mírně roste, přibližně do jednoho procenta ročně.

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

Migrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Desítky obcí a firem chtějí stavět nájemní byty, chybí jim ale státní podpora. Příslušný program Dostupné nájemní bydlení je od loňského června pozastavený, protože vyčerpal přidělených sedm miliard korun. Pod čarou tak zůstávají projekty za dalších zhruba deset miliard. Ministerstvo pro místní rozvoj teď hledá zdroje, které by umožnily zahájit výstavbu i u dalších žadatelů, a řeší podobu budoucí podpory.
Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu na Tchaj-wan, upozornil server Blesk.cz. Premiér podle něj nesouhlas zdůvodnil odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Pekingu. Informaci o neposkytnutí letadla následně ČT potvrdil Vystrčil. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
VideoNejistý vývoj na Blízkém východě budí větší zájem o tuzemské dovolené

Konflikt na Blízkém východě a nejasný vývoj jeho dopadů přispívá k většímu zájmu o letní dovolené v Česku. Hlavně resorty na horách a u vody evidují v rezervačních systémech víc objednávek než loni touto dobou. O pětinu víc rezervací mají velké hotely s bazény, wellness a programy pro děti. Silnou sezonu čekají i majitelé menších hotelů a penzionů. Ti jsou ale zvyklí, že si u nich hosté objednávají pokoje spíš na poslední chvíli, přičemž hodně záleží i na předpovědi počasí.
VideoFalešní policisté a bankéři obírají své oběti v přibývajících kyberpodvodech

Policie v týdnu ohlásila další nárůst počtu případů kyberkriminality. Lidé stále podléhají stejnému příběhu – spolupráci falešného bankéře s falešným policistou, kteří po telefonu vytvoří tlak na převod peněz z údajně ohroženého účtu. Redaktor ČT Miloš Spáčil našel i případ, kdy si zprvu důvěřivý klient vše vzápětí uvědomil a o úspory nepřišel. Letošní březen byl podle policie rekordní. Eviduje přes dva a půl tisíce případů kybernetické kriminality. Od začátku roku už škoda přesáhla 322 milionů korun.
Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby Američanku obviněnou v případu březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X. Už dříve poslal tento soud do vazby pět jiných obviněných. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.
Senioři učí pletení, náctiletí kyberbezpečnost. Projekty propojují generace

Kreativní workshopy, předčítání pohádek i sportovní turnaje. Roste počet obcí, které pořádají mezigenerační aktivity. Podle těch, které ČT oslovila, nejde jen o propojování různých generací, ale i zapojení nových obyvatel. Projekty, jež zastřešují takzvané místní akční skupiny (MAS), už podle nich ovlivnily životy desítek tisíc lidí. Jedním z posledních měst, které se do iniciativy zapojilo loni, je Kolín.
Zásadní je změnit společenské vnímání alkoholu, míní Prouza. Vobořil volá po prevenci

Hosté Událostí, komentářů probrali návrh na omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách. „Jakékoli omezení alkoholu je důležité, ale pro reálnou změnu je zásadní změnit společenské vnímání,“ míní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Mladiství vnímají skrze reklamu, že pití alkoholu je něco zcela normálního,“ dodal. Poradce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jindřich Vobořil je vůči omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách skeptický, protože na to není v Česku „nálada“. Podle něj je důležitější zaměřit se na prevenci a síť pomoci. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.
