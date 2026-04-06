Víc peněz na zdravotnictví nebo obranu. Vláda chystá rozpočet na příští rok

Výrazně vyšší dotace do zdravotnictví, přijatelné ceny energií a paliv, rychlejší růst důchodů pro nejstarší penzisty a víc peněz na obranu. To jsou priority, které bude podle premiéra i ministryně financí obsahovat rozpočet na příští rok. Andrej Babiš (ANO) už před dvěma týdny České televizi řekl, že deficit by v roce 2027 mohl být i vyšší než letos. Aktuálně má vláda hospodařit se schodkem tři sta deset miliard korun. První návrh rozpočtu chce ministryně financí Alena Schillerová (ANO) členům vlády předložit v červnu.
Miliardy navíc pro svůj resort bude požadovat mimo jiné ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Na rozdíl od únorového jednání výboru pro obranu už ale nemluví o zvýšení výdajů o šedesát miliard. „Vycházím z toho, na co musí být ty zvýšené výdaje a musí být zvýšené výdaje na personál, už jen kvůli tomu nárůstu početních stavů,“ uvedl.
„Snad Andrej Babiš pochopí, že opravdu těch šedesát miliard v rozpočtu být musí,“ reagovala bývalá ministryně obrany a předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Černochová (ODS). Premiér Babiš na konci března řekl, že bezpečnost je v současné době prioritou, o jak velké navýšení obranných výdajů půjde ale zatím neví.
V navýšení dotací doufá i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ivana Duškova do té doby očekává efektivní hospodaření. Zároveň má pojišťovna začít proplácet nové účinné léky.
„Čeká mnoho inovativních léčiv, například na Alzheimerovu demenci, a ta jsou nesmírně nákladná, ale nesmírně efektivní. Politici očekávají, že budeme do toho systému pouštět takto inovativní léčiva,“ objasnil Duškov.
Ministr k tomu chce vytvořit podmínky. Třeba tím, že pro příští rok vyjedná na vládě výrazný růst plateb státu pojišťovnám za děti, důchodce či nezaměstnané a to o rekordních třicet miliard korun. „Pokud by nedošlo k tomuto navýšení, tak nejenom, že nebudou peníze na nějaký nárůst úhrad pro poskytovatele, ale vlastně chyběly by tam i peníze na mandatorní výdaje,“ dodal Vojtěch.
Sama VZP by z nárůstu dostala víc než polovinu, tedy zhruba osmnáct miliard. Zbytek by si rozdělilo šest menších pojišťoven. „Dovedu si představit, že tohle bude jedna z našich priorit,“ konstatovala Schillerová. Zda to bude zmiňovaných třicet miliard, ale nepotvrdila.
„Pokud vláda ukáže, kde na to v jiných prioritách vezme peníze, tak ať ukáže, budeme se o tom bavit. Ale dneska spíš vidíme jen rozhazování a zadlužování České republiky,“ řekl Lukáš Vlček (STAN).
Kabinet musí návrh státního rozpočtu na příští rok schválit do 30. září. V říjnu potom začnou tento klíčový vládní návrh projednávat poslanci.
- Ekonomika
- Domácí
- Vláda
- SPD
- Adam Vojtěch
- Jaromír Zůna
- ANO
- Ivan Duškov
- Andrej Babiš
- Lukáš Vlček
- STAN
- Jana Černochová
- ODS
- VZP
- Alena Schillerová
- Peníze
- Zdravotnictví
- Bezpečnost
- Rozpočet
- Navýšení
- Návrh
- Poslanci
- Deficit
- Důchodce
- Podmínky
- Mandatorní výdaje
- Pojišťovna
- Zadlužování
- Priority
- Obrana
- Všeobecná zdravotní pojišťovna
- Státní rozpočet
- Výběr redakce
- Výběr