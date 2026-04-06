Víc peněz na zdravotnictví nebo obranu. Vláda chystá rozpočet na příští rok


před 1 hhodinou | Zdroj: ČT24
Události: Příprava rozpočtu na příští rok
Výrazně vyšší dotace do zdravotnictví, přijatelné ceny energií a paliv, rychlejší růst důchodů pro nejstarší penzisty a víc peněz na obranu. To jsou priority, které bude podle premiéra i ministryně financí obsahovat rozpočet na příští rok. Andrej Babiš (ANO) už před dvěma týdny České televizi řekl, že deficit by v roce 2027 mohl být i vyšší než letos. Aktuálně má vláda hospodařit se schodkem tři sta deset miliard korun. První návrh rozpočtu chce ministryně financí Alena Schillerová (ANO) členům vlády předložit v červnu.

Miliardy navíc pro svůj resort bude požadovat mimo jiné ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Na rozdíl od únorového jednání výboru pro obranu už ale nemluví o zvýšení výdajů o šedesát miliard. „Vycházím z toho, na co musí být ty zvýšené výdaje a musí být zvýšené výdaje na personál, už jen kvůli tomu nárůstu početních stavů,“ uvedl.

„Snad Andrej Babiš pochopí, že opravdu těch šedesát miliard v rozpočtu být musí,“ reagovala bývalá ministryně obrany a předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Černochová (ODS). Premiér Babiš na konci března řekl, že bezpečnost je v současné době prioritou, o jak velké navýšení obranných výdajů půjde ale zatím neví.

Dávat víc než dvě procenta HDP na obranu je teď dle Schillerové nereálné
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve sněmovně

V navýšení dotací doufá i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ivana Duškova do té doby očekává efektivní hospodaření. Zároveň má pojišťovna začít proplácet nové účinné léky.

„Čeká mnoho inovativních léčiv, například na Alzheimerovu demenci, a ta jsou nesmírně nákladná, ale nesmírně efektivní. Politici očekávají, že budeme do toho systému pouštět takto inovativní léčiva,“ objasnil Duškov.

Ministr k tomu chce vytvořit podmínky. Třeba tím, že pro příští rok vyjedná na vládě výrazný růst plateb státu pojišťovnám za děti, důchodce či nezaměstnané a to o rekordních třicet miliard korun. „Pokud by nedošlo k tomuto navýšení, tak nejenom, že nebudou peníze na nějaký nárůst úhrad pro poskytovatele, ale vlastně chyběly by tam i peníze na mandatorní výdaje,“ dodal Vojtěch.

Nový šéf VZP se zaměří na reorganizaci, inovace nebo screeningy
Ilustrační foto

Sama VZP by z nárůstu dostala víc než polovinu, tedy zhruba osmnáct miliard. Zbytek by si rozdělilo šest menších pojišťoven. „Dovedu si představit, že tohle bude jedna z našich priorit,“ konstatovala Schillerová. Zda to bude zmiňovaných třicet miliard, ale nepotvrdila.

„Pokud vláda ukáže, kde na to v jiných prioritách vezme peníze, tak ať ukáže, budeme se o tom bavit. Ale dneska spíš vidíme jen rozhazování a zadlužování České republiky,“ řekl Lukáš Vlček (STAN).

Kabinet musí návrh státního rozpočtu na příští rok schválit do 30. září. V říjnu potom začnou tento klíčový vládní návrh projednávat poslanci.

Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků

Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků

před 22 mminutami
Invazní pták husice nilská se šíří po Česku

Invazní pták husice nilská se šíří po Česku

před 52 mminutami
Víc peněz na zdravotnictví nebo obranu. Vláda chystá rozpočet na příští rok

Víc peněz na zdravotnictví nebo obranu. Vláda chystá rozpočet na příští rok

před 1 hhodinou
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

před 10 hhodinami
Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

před 10 hhodinami
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

před 11 hhodinami
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

před 14 hhodinami

Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků

Do sněmovny se znovu vrátí diskuse o zrušení zákazu prodeje o vybraných státních svátcích. K návrhu ODS vláda zaujala neutrální stanovisko. Podporu má předloha třeba u zástupců koaličních Motoristů nebo Hospodářské komory. Naopak odbory jsou proti. Zákaz schválili poslanci v roce 2016. Pro zvedli ruku hlavně sociální demokraté, komunisté, lidovci i část bývalého hnutí Úsvit.
Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky,“ říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
Pět zemí EU požaduje zavedení mimořádné daně pro energetické firmy, píše Reuters

Pět zemí Evropské unie požaduje zavedení mimořádné daně ze zisků energetických společností. Reagují tak na rostoucí ceny pohonných hmot kvůli válce v Íránu, napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na dopis ministrů financí těchto zemí adresovaný Evropské komisi (EK), do kterého měla možnost nahlédnout.
Rostoucí ceny plynu, elektřiny či dopravy pociťují firmy i spotřebitelé

Zdražování plynu a zčásti i elektřiny už podle provedeného šetření pociťuje většina společností sdružených ve Svazu průmyslu a dopravy. Ekonomové předpokládají, že válka na Blízkém východě zbrzdí celé tuzemské hospodářství. Pokles HDP odhadují na několik desetin procentního bodu. Rozhodujícím faktorem nicméně bude délka konfliktu. První dodavatelé energií už také přistoupili ke zvýšení cen pro domácnosti.
VideoHosté Událostí, komentářů probrali budoucnost USA v NATO i ceny paliv

Americký prezident Donald Trump oznámil další tvrdé údery na Írán i horizont možného konce operací na Blízkém východě. Naopak znovu zkritizoval spojence v NATO, zpochybnil i možné setrvání Washingtonu v Alianci. Debata v Událostech, komentářích se zaměřila i na ceny pohonných hmot, které vlivem blízkovýchodního konfliktu pokračují v růstu, a rozhodnutí vlády o regulaci marží. Diskuze se zúčastnili místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO), místopředseda téhož výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), členka zahraničního výboru Katerina Demetrashvili (Piráti) a členka výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová (TOP 09). Do debaty, jíž provázel Lukáš Dolanský, se připojil i brigádní generál v záloze František Mičánek.
