Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta. V březnu rostly po revizi o 6,2 procenta. Údaje v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9 procenta klesly.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží, naopak za prodej pohonných hmot a potravin klesly. Nižší tržby jsme zaznamenali také u specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením,“ sdělila vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 5,3 procenta a meziměsíčně klesly o 0,3 procenta.

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta
Ilustrační foto

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