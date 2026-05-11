Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta


11. 5. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK, ČSÚ, ČT24

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta z revidovaných 3,7 procenta v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby rostly o 1,2 procenta. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Tržby za nepotravinářské zboží meziročně vzrostly o 5,5 procenta, za potraviny o 4,8 procenta a za pohonné hmoty o 2,6 procenta, informuje ČSÚ.

„Vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s oděvy a obuví. Největší podíl na meziročním růstu maloobchodních tržeb měl prodej prostřednictvím internetu a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby meziročně vzrostly o 7,5 procenta, v obchodech s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 6,8 procenta. Prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci utržily meziročně více o 1,4 procenta, obchody s domácími potřebami o procento a obchody s počítačovým a komunikačním zařízením o 0,3 procenta více. Naopak prodejnám oděvů a obuvi tržby klesly o půl procenta.

Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin byly meziročně vyšší o 5,2 procenta a ve specializovaných potravinách o 0,6 procenta vyšší. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 6,6 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby meziročně vzrostly o 13,4 procenta.

Potraviny

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě bez započtení prodejů a oprav motorových vozů v březnu reálně zvýšily o 1,2 procenta. Za potraviny vzrostly o 1,8 procenta, za nepotravinářské zboží o procento a za pohonné hmoty o 0,1 procenta.

Tržby za prodej a opravy vozů meziměsíčně stagnovaly. Meziročně se zvýšily o dvě procenta, v tom za prodej aut včetně náhradních dílů vzrostly o 2,2 procenta a za opravy vozidel o 1,2 procenta.

„Výsledky za březen jsou až překvapivě velmi dobré. Ukazuje to na to, že poptávka domácností zůstává silná,“ míní hlavní ekonom MND Martin Janíčko. „Jedním z efektů, který za výsledky stojí, zcela nepochybně budou klesající ceny potravin. Je také otázka, jestli se nepropsala inflační očekávání – není vyloučené, že některé domácnosti se mohly předzásobit v očekávání toho, že inflační tlaky budou růst,“ dodal.

Hlavní ekonom MND Martin Janíčko o vývoji maloobchodních tržeb
Zdroj: ČT24

Východní část Česka zasáhnou odpoledne a v noci silné bouře, varuje ČHMÚ

Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

Některé voliče frustruju, ale ukážu jim, že se mýlí, řekl Starmer po propadu labouristů

Ropa zdražuje po Trumpově odmítnutí íránské odpovědi na mírový návrh

Trump psal o propuštění polských a moldavských vězňů z Běloruska a Ruska

Zůna bude jednat s Babišem o budoucím šéfovi armády

Podle Trumpa je íránská odpověď na návrh na ukončení války absolutně nepřijatelná

Ropa zdražuje po Trumpově odmítnutí íránské odpovědi na mírový návrh

Barel ropy zdražuje na začátku týdne zhruba o čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Severomořská ropa Brent přidávala kolem 7:30 SELČ 4,2 procenta na 105,45 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražuje o 4,8 procenta a jen nad 100 dolary za barel.
VideoObsluha dluhu dramaticky poroste a vláda o reformách nemluví, varují exministři

„Vláda a premiér spoléhají, že (státní) dluh je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízký, ale tempo nárůstu je zdrcující,“ řekl v Nedělní debatě bývalý ministr financí Ivan Pilip. Tento vývoj podle něj do budoucna vytěsní prostor pro další útraty, který už je nyní kvůli vysokému podílu mandatorních výdajů minimální. Taktéž bývalý šéf stejného resortu Ivan Pilný se domnívá, že problematická je v současnosti struktura daní. „Je tam spousta otázek, které by se měly řešit hlubší reformou,“ vyjádřil se s tím, že ke změnám chybí vůle. Totéž naznačil další exministr financí Miroslav Kalousek, podle něhož je potřeba zasáhnout i do mandatorních výdajů. „Nemůžete mít všechno a málo platit. Stali jsme se nárokovou společností,“ komentoval. Diskusi moderoval Martin Řezníček.
VideoPříliv zahraničních investic zpomaluje. Podle experta Česko usnulo na vavřínech

Příliv zahraničních investic do Česka v posledních letech zpomaluje. Důvodem je podle některých expertů například nedostatek připravených lokalit nebo zdlouhavé povolování. „Dá se říct, že Česko je v současné chvíli obětí svého úspěchu tím, že bylo dlouho lídrem v lákání přímých zahraničních investic – tak se zaplnila velká část připravených městských průmyslových zón a klesla míra nezaměstnanosti. (...) To vytváří určité prostředí pro to, aby se velcí investoři podívali jinam,“ uvedl v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem a Milanem Brunclíkem ředitel odboru investic a zahraničních aktivit z CzechInvest René Samek. Podle čestného předsedy Sdružení pro zahraniční investice – AFI Kamila Blažka Česko „usnulo na vavřínech“ a na tento vývoj dostatečně nereagovalo – nepokračovalo se dle něj například v rozvoji ploch určených k podnikání.
Léčba Čechů v zahraničí loni stála přes 1,7 miliardy. Roste zájem o polské zubaře

České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat Kanceláře zdravotního pojištění (KZP). Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí.
Válka s Íránem zdražuje plyn zejména pro nové zákazníky

Ceny zemního plynu na burze tento týden klesly, přesto zůstávají zhruba o třetinu vyšší než před začátkem americko-izraelských útoků na Írán. I proto začínají dodavatelé v Česku upravovat ceníky.
Spor o zahrnutí plateb kartou do EET může skončit u Ústavního soudu

Nová elektronická evidence tržeb (EET) nejspíš opět skončí u Ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě Ústavní soud vyjmul. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat.
Zpětně zdražovat letenky není možné, uvedla Evropská komise

Aerolinky nesmějí podle Evropské komise (EK) účtovat palivové příplatky k již zaplaceným letenkám kvůli situaci na Blízkém východě. Evropa se potýká se zdražováním kerosinu kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) nově otevřela cestu k využívání amerického leteckého paliva Jet A v EU.
