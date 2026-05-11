Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta z revidovaných 3,7 procenta v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby rostly o 1,2 procenta. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Tržby za nepotravinářské zboží meziročně vzrostly o 5,5 procenta, za potraviny o 4,8 procenta a za pohonné hmoty o 2,6 procenta, informuje ČSÚ.
„Vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s oděvy a obuví. Největší podíl na meziročním růstu maloobchodních tržeb měl prodej prostřednictvím internetu a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby meziročně vzrostly o 7,5 procenta, v obchodech s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 6,8 procenta. Prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci utržily meziročně více o 1,4 procenta, obchody s domácími potřebami o procento a obchody s počítačovým a komunikačním zařízením o 0,3 procenta více. Naopak prodejnám oděvů a obuvi tržby klesly o půl procenta.
Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin byly meziročně vyšší o 5,2 procenta a ve specializovaných potravinách o 0,6 procenta vyšší. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 6,6 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby meziročně vzrostly o 13,4 procenta.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě bez započtení prodejů a oprav motorových vozů v březnu reálně zvýšily o 1,2 procenta. Za potraviny vzrostly o 1,8 procenta, za nepotravinářské zboží o procento a za pohonné hmoty o 0,1 procenta.
Tržby za prodej a opravy vozů meziměsíčně stagnovaly. Meziročně se zvýšily o dvě procenta, v tom za prodej aut včetně náhradních dílů vzrostly o 2,2 procenta a za opravy vozidel o 1,2 procenta.
„Výsledky za březen jsou až překvapivě velmi dobré. Ukazuje to na to, že poptávka domácností zůstává silná,“ míní hlavní ekonom MND Martin Janíčko. „Jedním z efektů, který za výsledky stojí, zcela nepochybně budou klesající ceny potravin. Je také otázka, jestli se nepropsala inflační očekávání – není vyloučené, že některé domácnosti se mohly předzásobit v očekávání toho, že inflační tlaky budou růst,“ dodal.