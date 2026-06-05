Sněmovna reprezentantů USA schválila návrh zákona pro další podporu Ukrajiny


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit více než miliardu dolarů určených pro obranu a rekonstrukci a dalších osm miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Přestože legislativu předloženou demokratickým poslancem Gregory Meeksem podpořilo několik republikánů, podle agentury AP se nepředpokládá, že ji schválí republikány ovládaný Senát.

Pro návrh hlasovalo 226 poslanců, včetně osmnácti členů republikánské strany, která má ve sněmovně většinu. Proti bylo 195 poslanců, mezi nimiž byla jediná demokratka, Ilhan Omarová. Skutečnost, že návrh zákona podpořila řada republikánů, podle serveru The Hill svědčí o ochotě některých členů strany postavit se v otázkách zahraniční politiky prezidentovi Donaldu Trumpovi.

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Návrh zákona podle serveru zahrnuje pomoc při obnově Ukrajiny, poskytnutí půjček na nákup zbraní a dalšího vojenského vybavení, podporu boje proti ruským hybridním hrozbám, zavedení nových protiruských sankcí a také rozšíření bezpečnostní pomoci pobaltským zemím.

Naposledy Kongres schválil velký balík vojenské pomoci pro Ukrajinu, a to ve výši několika desítek miliard dolarů, v dubnu 2024.

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