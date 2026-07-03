Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

V noci na čtvrtek 2. července se během rozsáhlého ruského útoku na Kyjev ukrylo v metru 52 500 lidí, mezi nimi téměř 4500 dětí. Kyjevský dopravní podnik uvedl, že šlo o nejvyšší počet lidí, kteří se během nočního leteckého poplachu v posledních letech ukryli ve stanicích podzemní dráhy.

Během poplachu slouží jako kryty všech 46 podzemních stanic, jejichž vestibuly zůstávají otevřené.

Provozovatel metra zároveň doporučuje, aby lidé pokud možno využívali stanice v centru města, kde se během leteckých poplachů obvykle ukrývá méně lidí.

Dívka se schovává před ruským útokem ve stanici kyjevského metra (2. července 2026)
Zdroj: Kyiv City State Administration

Co je známo o ruském útoku na Kyjev z 2. července 2026?

Ruská armáda podnikla v noci na 2. července kombinovaný útok na Kyjev, při němž nasadila drony, střely s plochou dráhou letu i balistické rakety. Nejméně 23 lidí zemřelo a více než osmdesát obyvatel města utrpělo zranění.

Následky útoku byly zaznamenány ve všech městských čtvrtích. Požáry a škody zasáhly civilní infrastrukturu, obytné domy, tržiště i hotel. V Kyjevě byl 3. červenec vyhlášen dnem smutku.

Lidé se ukrývají ve stanici metra během rozsáhlého ruského útoku na Kyjev (2. července 2026)
Zdroj: Kyiv City State Administration

Rusko k útoku použilo útočné drony a různé typy raket odpalovaných ze vzduchu, ze země i z moře, celkem 570 prostředků vzdušného napadení. Ukrajinská protivzdušná obrana během noci zneškodnila 48 raket a 476 ruských dronů.

Článek napsala Anna Rybalsková (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 2. července 2026, 22:47 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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