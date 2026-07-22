„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

Lidská schopnost snášet osamělost je velká a touha být milován je přirozená. Bohužel není nouze o lidi, kteří jsou ochotni těchto skutečností zneužít k vlastnímu finančnímu prospěchu, informuje Lotyšská televize (LTV).
Téměř sto tisíc eur (zhruba 2,4 milionu korun) je nejvyšší částka, kterou v posledních letech převedla lotyšská žena podvodníkovi, který ji svedl přes internet. Další lotyšská žena se momentálně nachází v Africe, kam odletěla, aby se setkala se svým přítelem, kterého poznala právě na internetu.
Stále více žen se stává obětí podvodů v rámci romantických vztahů. Věříc člověku, kterého potkaly na sociálních sítích, mu převádějí velké částky peněz, někdy i po celá léta. A někdy si také ze zoufalství vezmou život.
Bloger zabývající se kyberbezpečností Elvis Strazdiņš se snaží varovat lidi před nebezpečím takových podvodů a ukazuje, jak typický internetový podvodník vypadá.
Podle LTV je Elvis poslední nadějí jedné nejmenované rodiny. Na letišti se pokusil odradit šedesátiletou ženu od jejího záměru. Neuspěl. Odletěla do Ghany, aby se setkala se svým čtyřiadvacetiletým milencem, s nímž udržovala vztah na dálku. A tento šejdíř překvapil dokonce i Strazdiņše.
„Problém je v tom, že ten chlap byl o krok před námi. Znám ten plán, už jsem viděl spoustu takových podvodů. Ale on to dotáhl o chlup dál. Přijel do toho hotelu v Ghaně. Byla s ním jeden nebo dva dny. Ten podvodník samozřejmě jde jen po jejích penězích,“ popsal.
Přesně tímto způsobem převedl další klient banky SEB v Lotyšsku podvodníkovi téměř sto tisíc eur.
„Je to do očí bijící (případ). Není to typické. Ale částky jsou vysoké. Obvykle to trvá roky. Pět, sedm. Částky se zvyšují. Investují se vlastní peníze. Vezmou si půjčku,“ uvedl Mārcis Pelcis, vedoucí bezpečnostního oddělení banky SEB.
Podvodníci přitom vždycky hrají na city svých obětí.
„Každý to má – touhu cítit se potřebný, milovaný, žádaný. A pak často ty racionální úvahy nefungují. Podvodníci to přesně vědí a využívají toho,“ popsal Pelcis.
Banka využívá jediný prostředek, který má k dispozici – transakci zastaví, pokud se jedná o vysokou částku a je neobvykle směřována do zahraničí. A často jsou to právě otázky bankovních zaměstnanců, které sváděné osobě otevřou oči.
„Docela často, když se objeví neobvyklé náznaky, si klient začne klást otázku – ale vážně? Opravdu to teď budeme řešit virtuálně, přes internet? Pak si to sami uvědomí. Samozřejmě nám vyčítají, když transakce zastavíme. Ale právě tím získáváme čas na rozmyšlenou,“ vysvětlil odborník z banky.
Strazdiņš již v několika případech požádal o pomoc, když si rodina všimla, že se žena stala obětí podvodníků. A bohužel dochází i k úmrtím.
„Především doporučuji se zeptat – kolik toho dal on? A jestli dáváte jen vy. Pokud on nedává nic – žena také nedostane nic,“ řekl bloger zabývající se kyberbezpečností.
„Deprese je často důsledkem těchto podvodů,“ dodává. „Je třeba, aby u toho byl psycholog. Stává se, že to skončí sebevraždou. V Lotyšsku. Ano, příbuzní, prosím, neodvracejte se. Oni jsou v krizi! Musíte jim pomoci. I přes pláč a slzy! Ale udělejte vše pro to, abyste je z toho dostali.“
Článek napsala Aija Kincaová (Latvian Television), poprvé byl publikován 20. července 2026 13:53 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.