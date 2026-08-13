Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny


13. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Polské bezpečnostní složky zadržely před několika dny ruského občana naverbovaného ruskými zpravodajskými službami, který plánoval zabít ve Varšavě člověka s dvojím občanstvím – americkým a ukrajinským –, oznámil dle polských médií premiér Donald Tusk. Zamýšlená oběť byla podle něj nepohodlná z pohledu režimu ruského vládce Vladimira Putina. Moskva se zatím nevyjádřila.

„Té popravě se díky akci (polské kontrarozvědky) ABW a policie podařilo na poslední chvíli zabránit,“ uvedl Tusk podle serveru Wirtualna Polska (WP). Bezpečnostní složky podezřelého podle něj zadržely minulý pátek, další podrobnosti k samotnému případu premiér nesdělil. Tusk doplnil, že není oprávněn sdělit jméno člověka, který měl být obětí.

„Je to první taková situace, kdy se někdo na ruský rozkaz rozhodl zavraždit amerického občana na území jiné země NATO, konkrétně v Polsku, ve Varšavě,“ řekl předseda polské vlády a prohlásil, že Putinův režim se nejspíše bude snažit „eliminovat“ nepohodlné osoby na různých místech světa. „Proto budou naše kroky v této věci mimořádně intenzivní, abychom zabránili dalším eventuálním pokusům,“ prohlásil Tusk.

Omezený útok Ruska na NATO hrozí už na podzim, varují tajné služby USA
Ruský vládce Vladimir Putin

Krátce po Tuskovi se podle WP k zatčení Rusa vyjádřil polský ministr pověřený koordinací zpravodajských služeb Tomasz Siemoniak, který zveřejnil obdobné informace jako šéf vlády. Obětí měl být podle něj americký občan ukrajinského původu. Na zadržení podle něj spolupracovaly americké tajné služby.

Polská role ve válce na Ukrajině

Polsko, které leží na východním křídle Severoatlantické aliance a Evropské unie, po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 podpořilo bránící se Kyjev. Polští činitelé uvádějí, že vzhledem k roli země, přes kterou se dostává na Ukrajinu mimo jiné vojenská pomoc, je Polsko terčem ruské špionáže a útoků.

Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé
Při ruském dronovém útoku v Oděské oblasti zemřeli dva lidé

V červnu byl ve východopolském městě Biala Podlaska zastřelen ruský karikaturista kritický k Putinovu režimu Robert Kuzovkov, známý pod pseudonymem Semjon Skrepeckij. Tusk tehdy uvedl, že jeho zabití nese znaky politické vraždy. Obětí útoků se v zahraničí stalo více odpůrců ruského režimu, mimo jiné v Británii, Německu nebo Litvě, podotkla agentura AFP. Moskva účast na útocích odmítla.

Ruské velvyslanectví ve Varšavě na e-mailovou žádost o komentář ke čtvrtečnímu obvinění bezprostředně nereagovalo, napsala agentura Reuters. Moskva pravidelně odmítá obvinění evropských zemí z útoků nebo sabotáží a tvrdí, že Západ podněcuje protiruskou paranoiu.

Výběr redakce

V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, jeden mrtvý a několik zraněných

V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, jeden mrtvý a několik zraněných

13:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny

Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny

15:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

11:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Platforma Spotify označí AI profily

Platforma Spotify označí AI profily

před 2 hhodinami
Putin rozhněval Tokio návštěvou sporných Kuril

Putin rozhněval Tokio návštěvou sporných Kuril

09:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Stát u soudu žádá po ruském velvyslanectví 135 milionů za užívání budov v Česku

Stát u soudu žádá po ruském velvyslanectví 135 milionů za užívání budov v Česku

před 3 hhodinami
Osadníci obklíčili domy palestinských rodin, izraelský zásah nezabral

Osadníci obklíčili domy palestinských rodin, izraelský zásah nezabral

11:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ukrajinští piloti dronů při cvičení rozdrtili Američany, píše WSJ

Ukrajinští piloti dronů při cvičení rozdrtili Američany, píše WSJ

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, jeden mrtvý a několik zraněných

V rotterdamském přístavu v Nizozemsku ve čtvrtek kolem poledne došlo k explozi, která zabila jednoho člověka a několik dalších zranila, informovala agentura Reuters s odkazem na tamní policii. Příčina incidentu je podle ní zatím neznámá. Sabotáži podle ní nic nenasvědčuje, ale i tuto možnost policisté vyšetřují. Výbuch neměl dopad na provoz terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG) v přístavu, řekl jeho mluvčí.
13:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny

Polské bezpečnostní složky zadržely před několika dny ruského občana naverbovaného ruskými zpravodajskými službami, který plánoval zabít ve Varšavě člověka s dvojím občanstvím – americkým a ukrajinským –, oznámil dle polských médií premiér Donald Tusk. Zamýšlená oběť byla podle něj nepohodlná z pohledu režimu ruského vládce Vladimira Putina. Moskva se zatím nevyjádřila.
15:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Podle bulharské pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF) se v rodopské obci Borino připravuje vznik komunity zaměřené na pokojné soužití s medvědy. Borino by se tak mohlo stát první obcí v zemi s plánem pro soužití s těmito šelmami podle modelu „bear-smart communities“, který vznikl v Kanadě v 90. letech.
před 1 hhodinou

Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

Rusko zaútočilo dronem na osobní vlak v Oděské oblasti, dva lidé zemřeli. Ve stejné oblasti v noci na čtvrtek zaútočily ruské síly na říční přístav Izmajil. Ukrajinská obrana zneškodnila 111 ze 133 ruských dronů, uvádí letectvo napadené země. Ruské úřady tvrdí, že ukrajinské drony napadly Baškirsko, Orenburskou oblast a Sevastopol.
11:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Putin rozhněval Tokio návštěvou sporných Kuril

Ruský vládce Vladimir Putin poprvé navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů, o které Moskva od druhé světové války vede spor s Tokiem. Šéf Kremlu tak učinil den po rozsáhlém cvičení ruské Tichomořské flotily a poté, co KLDR odpálila další balistickou střelu do Japonského moře. Japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegise se proti cestě ohradil. Ostrovy označil za japonské území – a to jak historicky, tak i s ohledem na mezinárodní právo. Tokio si předvolalo ruského velvyslance.
09:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Stát u soudu žádá po ruském velvyslanectví 135 milionů za užívání budov v Česku

Městský soud v Praze se ve čtvrtek začal zabývat sporem o dlužné nájemné za využívání budov ruskou diplomatickou misí v Praze a na dalších místech v tuzemsku. Diplomatický servis, který je příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí a u soudu zastupuje český stát, požaduje v žalobě po ruském velvyslanectví zhruba 135 milionů korun. Soud ve čtvrtek přečetl listinné důkazy, jednání bude pokračovat v říjnu.
před 3 hhodinami

Osadníci obklíčili domy palestinských rodin, izraelský zásah nezabral

Izraelští osadníci od neděle obléhají několik palestinských rodin v jejich domovech na okupovaném Západním břehu Jordánu. Rodiny tvrdí, že jim docházejí zásoby, a organizace na ochranu lidských práv naléhají na úřady, aby zasáhly. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee nazval osadníky teroristy. Jeden z obléhaných domů patří americkému občanovi, napsala agentura AFP.
11:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ukrajinští piloti dronů při cvičení rozdrtili Američany, píše WSJ

Vojáci ze Spojených států se letos během vojenského cvičení Combined Resolve v Německu utkali s ukrajinskými operátory dronů a pro Američany to nedopadlo dobře, zjistil list The Wall Street Journal (WSJ). Ukrajinské síly snadno odhalily a „zlikvidovaly“ americké vojáky i obrněná vozidla, uvedly zdroje obeznámené s průběhem akce. Toto cvičení spolu s americkými ztrátami v Íránu ukazuje zranitelnost USA vůči dronům, upozorňuje WSJ.
před 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

před 1 hhodinou
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

včera v 17:55
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

včera v 16:16
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026