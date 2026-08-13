Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny

Polské bezpečnostní složky zadržely před několika dny ruského občana naverbovaného ruskými zpravodajskými službami, který plánoval zabít ve Varšavě člověka s dvojím občanstvím – americkým a ukrajinským –, oznámil dle polských médií premiér Donald Tusk. Zamýšlená oběť byla podle něj nepohodlná z pohledu režimu ruského vládce Vladimira Putina. Moskva se zatím nevyjádřila.
„Té popravě se díky akci (polské kontrarozvědky) ABW a policie podařilo na poslední chvíli zabránit,“ uvedl Tusk podle serveru Wirtualna Polska (WP). Bezpečnostní složky podezřelého podle něj zadržely minulý pátek, další podrobnosti k samotnému případu premiér nesdělil. Tusk doplnil, že není oprávněn sdělit jméno člověka, který měl být obětí.
„Je to první taková situace, kdy se někdo na ruský rozkaz rozhodl zavraždit amerického občana na území jiné země NATO, konkrétně v Polsku, ve Varšavě,“ řekl předseda polské vlády a prohlásil, že Putinův režim se nejspíše bude snažit „eliminovat“ nepohodlné osoby na různých místech světa. „Proto budou naše kroky v této věci mimořádně intenzivní, abychom zabránili dalším eventuálním pokusům,“ prohlásil Tusk.
Krátce po Tuskovi se podle WP k zatčení Rusa vyjádřil polský ministr pověřený koordinací zpravodajských služeb Tomasz Siemoniak, který zveřejnil obdobné informace jako šéf vlády. Obětí měl být podle něj americký občan ukrajinského původu. Na zadržení podle něj spolupracovaly americké tajné služby.
Polská role ve válce na Ukrajině
Polsko, které leží na východním křídle Severoatlantické aliance a Evropské unie, po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 podpořilo bránící se Kyjev. Polští činitelé uvádějí, že vzhledem k roli země, přes kterou se dostává na Ukrajinu mimo jiné vojenská pomoc, je Polsko terčem ruské špionáže a útoků.
V červnu byl ve východopolském městě Biala Podlaska zastřelen ruský karikaturista kritický k Putinovu režimu Robert Kuzovkov, známý pod pseudonymem Semjon Skrepeckij. Tusk tehdy uvedl, že jeho zabití nese znaky politické vraždy. Obětí útoků se v zahraničí stalo více odpůrců ruského režimu, mimo jiné v Británii, Německu nebo Litvě, podotkla agentura AFP. Moskva účast na útocích odmítla.
Ruské velvyslanectví ve Varšavě na e-mailovou žádost o komentář ke čtvrtečnímu obvinění bezprostředně nereagovalo, napsala agentura Reuters. Moskva pravidelně odmítá obvinění evropských zemí z útoků nebo sabotáží a tvrdí, že Západ podněcuje protiruskou paranoiu.