Ukrajinští piloti dronů při cvičení rozdrtili Američany, píše WSJ

Vojáci ze Spojených států se letos během vojenského cvičení Combined Resolve v Německu utkali s ukrajinskými operátory dronů a pro Američany to nedopadlo dobře, zjistil list The Wall Street Journal (WSJ). Ukrajinské síly snadno odhalily a „zlikvidovaly“ americké vojáky i obrněná vozidla, uvedly zdroje obeznámené s průběhem akce. Toto cvičení spolu s americkými ztrátami v Íránu ukazuje zranitelnost USA vůči dronům, upozorňuje WSJ.
USA už před několika lety učinily z bezpilotních systémů zásadní součást vedení války. Amerika byla průkopníkem v používání dronů s dlouhým doletem ve válce. Pentagon v poslední době utratil miliardy za nákup nových technologií pro drony i pro boj proti nim a vytvořil speciální jednotky pro jejich obsluhu, připomíná WSJ.
Přesto Spojené státy letos na Blízkém východě s obtížemi čelily íránským dronům s dlouhým doletem, které zabily a zranily americké vojáky a ničily jejich letadla.
Cvičení v Německu, které se konalo v dubnu a květnu a Ukrajinci v něm Američany drtivě porazili, testovalo schopnost hostujících jednotek operovat a bránit se proti masivnímu rozšíření menších dronů, využívaných na frontě, které dominují konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.
Cvičení jako Combined Resolve se pořádají právě proto, aby si síly mohly vyzkoušet realistické bojové podmínky. Velitelé armády v Evropě v posledních letech využívají přítomnosti ukrajinských sil, které se zapojují do cvičení a předávají své těžce nabyté dovednosti americkým a spojeneckým vojákům v praxi na simulovaných bojištích. Ukrajincům se už dříve dařilo i v utkáních s Brity nebo Švédy v Pobaltí.
„Takový výcvik ve Spojených státech nezískáte,“ komentoval jejich triumf generál letectva Alexus Grynkewich, vysoce postavený vojenský představitel NATO. Eliot Cohen z think tanku Center for Strategic and International Studies uvedl, že nedávné zkušenosti z bojiště ukazují, jak jsou drony všech druhů pro moderní válku zásadní. „Je životně důležité, aby to americká armáda zvládla, a to se bohužel zatím neděje,“ řekl.
Combined Resolve se zaměřilo na rozsáhlé pozemní bojové operace, v nichž rotující americké síly využívají obrněné divize podporované pozemními jednotkami, vrtulníky, drony a dalšími vojenskými prostředky.
Letos se akce zúčastnilo přibližně 3500 amerických vojáků, převážně z 3. obrněné brigády, 1. jízdní divize. Jejich úkolem bylo zaútočit na pozici bráněnou opozičními silami armádního cvičiště (OPFOR), které byly posíleny ukrajinskými jednotkami ze 412. pluku bezpilotních systémů (Nemesis), sdělily zdroje obeznámené s touto záležitostí.
Likvidace americké obrněné brigády
Podle armádního úředníka byli rotující vojáci vybaveni standardními systémy elektronického boje a boje proti dronům. Nové mobilní brigádní bojové týmy, vybavené nejmodernějším vybavením a taktikou, si ve cvičeních vedly mnohem lépe, konstatoval armádní úředník.
Ukrajinští operátoři dronů nicméně během cvičení zlikvidovali americkou obrněnou brigádu, uvedli američtí představitelé informovaní o cvičení a jednom z jeho účastníků.
Podle tohoto zdroje vyslaly jednotky do boje těžká obrněná vozidla, která zvedala prach a pro ukrajinské průzkumné drony je tedy bylo snadné odhalit. Tyto drony následovaly drony s výbušninami a bezpilotní stroje s pohledem z první osoby (FPV), které v boji narážejí do cílů, popsal účastník akce. V rámci cvičení těmto strojům stačilo přiletět na určitou dobu do blízkosti těžké techniky, aby ji podle pravidel „zlikvidovaly“.
Americkým operátorům dronů chybí zkušenosti s opravami a vyzbrojováním dronů pod palbou, poznamenal zdroj. USA v současné době testují ukrajinské drony, které plánují odkoupit, a používají ukrajinské protidronové systémy k obraně svých sil v konfliktu s Íránem.
Ministr obrany Pete Hegseth v květnu senátorům řekl, že zvýšil počet amerických vojáků vyslaných na Ukrajinu, aby studovali ukrajinskou taktiku válčení s drony.