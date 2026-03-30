Snímky ukazují poškozený radarový letoun amerického letectva, píše BBC

Na letecké základně v Saúdské Arábii bylo zničeno americké letadlo Boeing E3 Sentry, které disponuje otáčivým radarem, napsala veřejnoprávní stanice BBC s odkazem na ověřené snímky. Daný stroj poskytuje velení informace o rozložení sil na bojišti v reálném čase, a proto je klíčový pro řízení bojových operací. Írán uvedl, že letoun zasáhl dronem Šáhed. Americká armáda situaci dosud nekomentovala.
Na snímcích je vidět, že letadlo E-3 Sentry bylo zřejmě rozlomeno na dvě části. Server BBC ověřil, že fotografie byly pořízeny na letecké základně Prince Sultan asi sto kilometrů jihovýchodně od saúdského hlavního města Rijádu. Prvky viditelné na snímcích, včetně stožárů, skladovacích jednotek a značení na zpevněných plochách, se shodují se satelitními snímky.
V neděli íránská agentura Fars, spojená s Íránskými revolučními gardami, uvedla, že letadlo E3 Sentry zasáhl dron typu Šáhed.
Satelitní snímek pořízený v pátek zřejmě zachycuje požár na odbavovací ploše letecké základny, asi 1600 metrů východně od letounu E3. Není jasné, zda se jednalo o součást stejného útoku, při kterém byl poškozen letoun zachycený na těchto snímcích.
V pátek americký představitel sdělil agentuře Reuters, že při íránském vojenském útoku na leteckou základnu bylo zraněno 12 amerických vojáků, dva z nich vážně. Deník Wall Street Journal uvedl, že poškozena byla také nejméně dvě americká tankovací letadla.
Centrální velitelství USA (CENTCOM), pod které spadají americké ozbrojené síly na Blízkém východu, se k incidentu dosud veřejně nevyjádřilo. BBC požádala o komentář.
Satelitní snímky základny
BBC letadlo E3 Sentry na letecké základně Prince Sultan zaznamenalo na satelitním snímku z 11. března. Nelze s jistotou říci, zda se jedná o stejné letadlo.
Na jedné z ověřených fotografií zničeného letounu je vidět číslo na jeho ocasu. Na základě toho BBC zjistila s pomocí webu pro sledování letů Flightradar24, že letadlo bylo 18. března ve vzduchu poblíž základny.
E3 Sentry používá konstrukci dopravního letounu
Boeing E-3 AWACS – zkratka znamená Airborne Warning and Control System (letecký varovný a řídící systém) – vznikl na základě dopravního letadla Boeing 707 a má v zadní části trupu konstrukci s rotujících radarovým diskem.
Radar letadlu umožňuje detekovat a sledovat potenciální cíle na velké vzdálenosti a poskytovat včasné varování před možnými hrozbami během bojových operací. Letoun poskytuje „informace velitelům leteckých operací, aby získali a udrželi kontrolu nad leteckým bojem“, uvádí webová stránka amerického letectva.
Podle dostupných informací měly Spojené státy před útokem na leteckou základnu v Saúdské Arábii k dispozici pouze 16 provozuschopných letadel typu E3 Sentry, což představuje pokles oproti flotile čítající přibližně třicet strojů, kterými USA disponovaly v uplynulých letech, napsal server The Times of Israel.
Za letadla E3 Sentry není k dispozici žádná snadno dostupná náhrada. Stroj E7 Wedgetail, který by je mohl nahradit, podle odhadů stojí 700 milionů dolarů (15 miliard korun).