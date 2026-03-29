Teherán po nových útocích postihly výpadky proudu

Íránskou metropoli Teherán, její přilehlé okolí a provincii Alborz postihly výpadky elektřiny, které nastaly po úderech na íránskou energetickou infrastrukturu. Uvedlo to íránské ministerstvo energetiky. Izraelská armáda vzápětí oznámila další vlnu útoků na metropoli. Írán od konce února čelí americko-izraelským útokům, podle prezidenta USA Donalda Trumpa měly údery zajistit, že Teherán nevyvine jaderné zbraně.
Šéf Bílého domu minulý týden pohrozil, že zničí íránské elektrárny, jestliže Teherán do 48 hodin neukončí blokádu Hormuzského průlivu. Ve čtvrtek však americký prezident uvedl, že na žádost íránské vlády útoky na elektrárny odkládá o dalších deset dní, tedy do pondělí 6. dubna do 20:00 východního času (úterý 7. dubna 2:00 SELČ).
Teherán v odvetě za údery začal ostřelovat americké a izraelské cíle v regionu. Konflikt se ale rozšiřuje kvůli zapojení íránských spojenců v Libanonu, Iráku a Jemenu, kteří provádějí útoky v solidaritě s Teheránem. Íránské revoluční gardy také blokují zmíněný Hormuzský průliv.
Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Kvůli hrozbám a útokům na lodě ze strany Íránu provoz klesl přibližně o 90 procent, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy i plynu.