Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému, píše Handelsblatt


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému. S odkazem na zjištění listu zaměřeného na námořní dopravu Lloyd´s List o tom píše web deníku Handelsblatt.

Podle analýzy Handelsblattu zavedly íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu systém mýtného, aby kontrolovaly mezinárodní lodní dopravu. Lodě musejí předkládat kompletní dokumentaci.

Pak získají povolení, ale musejí akceptovat, že poplují jediným kontrolovaným koridorem kolem ostrova Larak v doprovodu revolučních gard. List se odvolává na údaje o lodní dopravě v Lloyd´s List a na několik zdrojů obeznámených s novým systémem.

Podle informací tří blíže nejmenovaných zdrojů se provozovatelé lodí před vyplutím musí obrátit na schválené zprostředkovatele s vazbami na revoluční gardy. Ti jim pak nařídí předložit dokumenty, například identifikační číslo, vlastnické poměry, nákladní list, místo určení a kompletní seznam posádky. Přednost nyní dostávají přepravci ropy. Revoluční gardy pak provádějí kontrolu.

V regionu uvázly po napadení Íránu Spojenými státy a Izraelem stovky tankerů a nákladních lodí. Západní přepravní společnosti prakticky nemají šanci sjednat na tyto cesty pojištění. Dopady pociťuje celý globální logistický sektor. Bez započtení vývozu energie by blokáda mohla způsobit škody v mezinárodním obchodu ve výši 400 miliard eur ročně (9,8 bilionu korun), píše Handelsblatt.

O tom, že Teherán již nyní po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem, ve čtvrtek už informovala agentura AP. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podle agentury Reuters řekl, že Írán by neměl mít možnost vybírat za průjezd průlivem mýtné.

„Ale oni to dělají,“ dodal pak Trump, který si v minulých dnech opakovaně stěžoval, že se jiné země, včetně spojenců z NATO, nechtějí podílet na znovuotevření plavby v klíčovém průlivu v době pokračujících bojů.

USA odkládá útoky na íránské elektrárny o deset dní, oznámil Trump
Donald Trump

Výběr redakce

03:27Aktualizovánopřed 14 mminutami
11:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
12:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami
11:27Aktualizovánopřed 4 hhodinami
09:07Aktualizovánopřed 5 hhodinami
před 6 hhodinami
14:35Aktualizovánopřed 7 hhodinami
před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o deset dní, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 SELČ). Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
03:27Aktualizovánopřed 14 mminutami

Ochranáři v Německu pokročili se záchranou uvázlé velryby

Ochranáři na severu Německa se ve čtvrtek opět pokoušeli vyprostit velrybu, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, uvedla agentura DPA. Práce ale večer musely ustat, pokračovat budou znovu v pátek. I tak se přes den podařilo velrybě dostat se několik metrů blíže k hlubší vodě, napsal deník Bild. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
11:40Aktualizovánopřed 53 mminutami

V Teheránu zněly opět výbuchy, Izrael oznámil útoky na vojenské závody

V Teheránu ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ opět zněly výbuchy, uvedly agentury. Íránská metropole už skoro celý měsíc čelí úderům amerických a izraelských sil. Izraelská armáda uvedla, že za poslední den zasáhla několik vojenských závodů.
před 1 hhodinou

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.
11:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky

Americký soudce odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu. Maduro s Floresovou byli na čtvrtečním soudním slyšení v New Yorku přítomni.
před 2 hhodinami

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 na osm procent, zredukuje i spotřební daň. Maximální cena paliv se bude stanovovat denně, oznámil ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Slovensko naopak od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou, uvedlo tamní ministerstvo financí v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
12:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

PŘEHLEDNĚ: Jak se financují veřejnoprávní média v Evropské unii

Členské země Evropské unie financují svá veřejnoprávní média nejčastěji pomocí televizních a rozhlasových poplatků nebo skrze státní rozpočet. Zároveň existují i různé kombinace těchto forem platby, stejně jako speciální daň, která poskytuje prostředky veřejnoprávním médiím. Novinář serveru iROZHLAS Vojtěch Dvořáček připravil přehled všech systémů v členských zemích Evropské unie i v další zemích na kontinentu a ve světě.
před 3 hhodinami
Načítání...