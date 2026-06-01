Vláda by se na jednání mohla vrátit k přesunu agend na ministerstva


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Vláda by se na pondělním jednání mohla vrátit ke rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev. Plán kritizují experti, v pondělí kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování. Premiér Andrej Babiš (ANO) od expertů dostal připomínky minulý týden, posoudit je podle zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé (ANO) měl právě do pondělka.

Vláda před dvěma týdny schválila přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva spravedlnosti, práce, zdravotnictví a kultury. Přemístit by se mělo i zázemí osmi vládních rad. Experti žádají vládu, aby záměr přehodnotila.

Poukazují na to, že se převáděná témata týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Podle kabinetu bude nový model fungování efektivnější.

Kabinet má na programu i úpravu pravidel pro odvádění daně z přidané hodnoty v přeshraničním obchodě v Evropské unii. Negativně se asi postaví k novele TOP 09, která snižuje věkovou hranici pro hlasování v obecních volbách o dva roky na šestnáct let.

Neutrální stanovisko by mohla vláda zaujmout k návrhu pražského zastupitelstva na změnu energetického zákona, která by obcím usnadnila sdílení elektřiny vyrobené fotovoltaikou mezi jejich budovami.

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoResort chce pokračovat ve slučování škol a školek. Motivací mají být výhody

Ministerstvo chce pokračovat ve slučování škol nebo školek. Jeden ředitel by tak působil ve více zařízeních. Spojovat pod jednu správu by se mohly školy nejen v jediné obci, ale i napříč sousedními samosprávami. Už teď svazkové školy získávají skrze rozpočtové určení daní dvacet procent navíc na nepedagogické pracovníky. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by jim chtěl nabídnout další výhody. Třeba přes maximální počet vyučovacích hodin hrazených státem. Starosta obce Klučenice Václav Vozábal (KDU-ČSL) vidí nevýhody v tom, že „bude asi třeba redukce nepedagogických a administrativních pracovníků“. Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je důležité pohlídat, aby navzdory slučování bylo regionální školství dostupné.
před 8 hhodinami

Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček

Ohledně financování projektů souvisejících s dostavbou Dukovan panují neshody. Některé obce upozorňují na to, že budou potřebovat víc peněz například na výstavbu ubytovacích kapacit, rozšíření zdravotní péče, škol nebo vodovodů. Akční plán, který schválila minulá vláda, počítá s tím, že náklady dopadů výstavby nových jaderných bloků budou zhruba patnáct miliard korun. Na těchto opatřeních by se přitom měl z osmdesáti procent podílet stát a zbytek financovat kraje a obce. Nyní ale na takové projekty ve státním rozpočtu dost peněz není. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) ČT řekl, že podpora pro obce není automatická a kabinet ji bude posuzovat individuálně.
před 8 hhodinami

Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí

Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží – a to u letecké i automobilové dopravy.
před 8 hhodinami

VideoTejc navrhuje, aby policie povinně uváděla státní příslušnost pachatelů

Policie by mohla mít povinnost uvádět u cizinců, kteří spáchají trestný čin, jejich státní příslušnost. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO). Podle něj není důvod ji tajit. Snížila by se tak prý míra spekulací o národnosti pachatelů. Předsedkyně ústavně-právního výboru Renáta Vesecká (za Motoristy) míní, že pachatelé trestných činů si „tu ochranu nezaslouží“. Výjimka by platila v případech, kdy by zveřejnění mohlo ohrozit další vyšetřování. Někteří opoziční poslanci ke změně ovšem nevidí důvod. „Je to diskriminační a nelidské,“ kritizuje návrh exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).
před 8 hhodinami

Cesta na Tchaj-wan je hodnotová i pragmatická, řekl před odletem Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v neděli před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese „užitek i autoritu“. Ve Vystrčilově delegaci čítající pět desítek členů jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutí zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou, ne hodnotovou politiku.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Obraz Josefa Čapka Piják se vydražil za rekordních 34 milionů korun

Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30,6 milionu za obraz Nevěstka při aukci loni v listopadu. Olejomalba Piják z roku 1919 přitom začínala v nedělní aukci na vyvolávací ceně devět milionů, uvedla galerie v tiskové zprávě.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Na jihu Čech se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili třináct lidí

Při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou se v neděli odpoledne zranilo třináct lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil na hrudníku středně těžce. Ostatní byli zraněni lehce, informovala mluvčí krajských záchranářů Petra Kafková. Operační středisko vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Podle policie v autobuse i v osobním voze cestovali cizinci. Silnice je zavřená, uvedl sbor na síti X.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
