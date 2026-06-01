Vláda by se na jednání mohla vrátit k přesunu agend na ministerstva

Vláda by se na pondělním jednání mohla vrátit ke rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev. Plán kritizují experti, v pondělí kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování. Premiér Andrej Babiš (ANO) od expertů dostal připomínky minulý týden, posoudit je podle zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé (ANO) měl právě do pondělka.
Vláda před dvěma týdny schválila přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva spravedlnosti, práce, zdravotnictví a kultury. Přemístit by se mělo i zázemí osmi vládních rad. Experti žádají vládu, aby záměr přehodnotila.
Poukazují na to, že se převáděná témata týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Podle kabinetu bude nový model fungování efektivnější.
Kabinet má na programu i úpravu pravidel pro odvádění daně z přidané hodnoty v přeshraničním obchodě v Evropské unii. Negativně se asi postaví k novele TOP 09, která snižuje věkovou hranici pro hlasování v obecních volbách o dva roky na šestnáct let.
Neutrální stanovisko by mohla vláda zaujmout k návrhu pražského zastupitelstva na změnu energetického zákona, která by obcím usnadnila sdílení elektřiny vyrobené fotovoltaikou mezi jejich budovami.