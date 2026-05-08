VideoBaterií u domácích fotovoltaik přibývá. Stát chce pravidla recyklace


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Problémy s recyklací baterií
Zdroj: ČT24

Baterií u domácích fotovoltaik přibývá. V poslední době si ji pořizovalo osmdesát až devadesát procent domácností, které se rozhodly pro energii ze slunce. Celkem jich je asi dvě stě tisíc. V souvislosti s tím se ale objevují také otázky, co s vysloužilými bateriemi. Společnost Ecobat, která se o jejich sběr stará, upozorňuje, že chybí peníze na povinnou recyklaci. Část dodavatelů je totiž neplatila vůbec nebo v nedostatečné výši. Prodejci velkých baterií si dosud mohli vybrat. Buď se zapojit do kolektivního systému, nebo sběr a recyklaci řešit sami. Ne všichni na to ale podle společnosti Ecobat myslely a některé firmy i zkrachovaly. Nově má být zapojení do kolektivního systému povinné. Jasná pravidla zavede podle ministerstva životního prostředí novela o výrobcích s ukončenou životností. Ta je v současnosti podle mluvčí resortu před prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Výběr redakce

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

před 32 mminutami
Hosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

VideoHosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

před 45 mminutami
AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou děti

AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou děti

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Pavel se sejde s Babišem, projednají účast na červencovém summitu NATO v Ankaře

Pavel se sejde s Babišem, projednají účast na červencovém summitu NATO v Ankaře

05:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
David Attenborough slaví sté narozeniny. Změnil pohled lidí na svět

David Attenborough slaví sté narozeniny. Změnil pohled lidí na svět

před 1 hhodinou
Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

před 2 hhodinami
Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoBaterií u domácích fotovoltaik přibývá. Stát chce pravidla recyklace

Baterií u domácích fotovoltaik přibývá. V poslední době si ji pořizovalo osmdesát až devadesát procent domácností, které se rozhodly pro energii ze slunce. Celkem jich je asi dvě stě tisíc. V souvislosti s tím se ale objevují také otázky, co s vysloužilými bateriemi. Společnost Ecobat, která se o jejich sběr stará, upozorňuje, že chybí peníze na povinnou recyklaci. Část dodavatelů je totiž neplatila vůbec nebo v nedostatečné výši. Prodejci velkých baterií si dosud mohli vybrat. Buď se zapojit do kolektivního systému, nebo sběr a recyklaci řešit sami. Ne všichni na to ale podle společnosti Ecobat myslely a některé firmy i zkrachovaly. Nově má být zapojení do kolektivního systému povinné. Jasná pravidla zavede podle ministerstva životního prostředí novela o výrobcích s ukončenou životností. Ta je v současnosti podle mluvčí resortu před prvním čtením v Poslanecké sněmovně.
před 41 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

Hosté Události, komentářů probrali českou zahraniční politiku a spor prezidenta Petra Pavla s vládou Andreje Babiše (ANO) o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Pozvání přijali členové sněmovního zahraničního výboru Michal Ratiborský (ANO) a Barbora Urbanová (STAN). „Prezident a vláda se shodují v nutnosti naplňování závazku k výdajům na obranu, ale v zahraniční politice tomu tak není. Například v otázce Číny,“ uvedl Ratiborský. „Svět není černobílý. Nemáme dvě různé zahraniční politiky. Vláda a prezident by se měli shodovat a reprezentovat zájmy naší země,“ míní Urbanová. Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
před 45 mminutami

Pavel se sejde s Babišem, projednají účast na červencovém summitu NATO v Ankaře

Prezident Petr Pavel v pátek ráno přijme premiéra Andreje Babiše (ANO). Měli by jednat o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, podle Pavla také o jejich schůzkách s Babišem a výrocích zástupců vládních Motoristů. Prezident chce po schůzce společně s premiérem oznámit, že se summitu zúčastní oba, jinak je Pavel připraven podat kompetenční žalobu. Babiš dříve uvedl, že na summit pojede vládní delegace. Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Pavel, který má nicméně v úmyslu delegaci vést.
05:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

Letošní srážkový deficit je největší za posledních pětašedesát let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Sucho je nejpatrnější v povrchové vrstvě půdy a taky v korytech potoků a řek.
před 2 hhodinami

Pavel chce s Babišem oznámit společnou účast na summitu NATO, nevyloučil žalobu

Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba, jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části ve středu zveřejnil Deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. S Babišem chce v pátek také dojednat pravidelné schůzky. Pavel usiluje o vedení delegace na summitu, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.
před 11 hhodinami

ODS se možná kvůli novým pravidlům rozpočtové odpovědnosti obrátí na ÚS, říká Skopeček

Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka (ODS) je možné, že se klub ODS přidá ke Starostům, kteří oznámili, že nová pravidla pro rozpočtovou odpovědnost, pokud projdou legislativním procesem, napadnou u Ústavního soudu. Považuje za vhodné případnou žalobu řešit až poté, co nová rozpočtová pravidla schválí dolní komora. Nutné je podle něj zvážit, zda je žaloba k Ústavnímu soudu opodstatněná. V návrhu je podle něj i to, že vláda by nově měla rozhodovat i o kapitolách rozpočtu sněmovny, Ústavního soudu či Nejvyššího kontrolního úřadu – „instituce, která de facto vládu kontroluje“. „To bylo vždycky vyhrazeno rozpočtovému výboru,“ dodal Skopeček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
před 12 hhodinami

Soud v kauze radioaktivních úložišť uložil podmínky a pokuty

Soud uznal vinu čtyř osob a jedné firmy, které se měly dopustit manipulace se zakázkami Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Obžalovaní údajně ovlivňovali zadávání zakázek tak, aby připadly konkrétním podnikům. Týkat se to mělo například tendru na modernizaci jaderného úložiště v Dukovanech. Tři lidé od soudu odešli s podmíněnými tresty v délce od dvou do tří let a jednomu z nich navíc soud zakázal výkon řídících funkcí ve firmách na dva roky. Všem, včetně firmy, také uložil peněžité tresty v hodnotě celkem přes sedmnáct milionů korun, zjistila ČT24.
před 13 hhodinami

Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová cítí přes mediálně rozebírané kauzy podporu premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Na čtvrtečním brífinku řekla, že dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde se v té době stala starostkou, nepovažovala za nadstandard či něco špatného. Omluvila se naopak za nedůslednost v případě pozemku, na kterém jsou podle serveru Seznam Zprávy černé stavby. Zástupci Pirátů i STAN stále požadují její rezignaci.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...