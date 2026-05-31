Na jihu Čech se srazil autobus s autem, hlášeno je přes deset zraněných

Zřejmě víc než deset lidí se v neděli odpoledne zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou událost. Podle policie v autobuse cestovali cizinci. Silnice je zavřená, uvedla policie na síti X.
„Na místě zasahují tři posádky rychlé zdravotnické pomoci a dva lékařské vozy systému rendez-vous,“ upřesnil Míra. S převozem pacientů pomáhá také zdravotní dopravní služba.
Českem v neděli postupují bouřky, meteorologové varovali před srážkami, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Nehoda se stala právě za silného deště na silnici II/143. K 15. hodině museli jihočeští hasiči k odstraňování následků bouřek vyjíždět na patnáct míst – hlavně kvůli odklízení spadlých stromů a větví, někde museli i čerpat vodu ze sklepů.