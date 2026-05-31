Na jihu Čech se srazil autobus s autem, hlášeno je přes deset zraněných


31. 5. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Zřejmě víc než deset lidí se v neděli odpoledne zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou událost. Podle policie v autobuse cestovali cizinci. Silnice je zavřená, uvedla policie na síti X.

„Na místě zasahují tři posádky rychlé zdravotnické pomoci a dva lékařské vozy systému rendez-vous,“ upřesnil Míra. S převozem pacientů pomáhá také zdravotní dopravní služba.

Českem v neděli postupují bouřky, meteorologové varovali před srážkami, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Nehoda se stala právě za silného deště na silnici II/143. K 15. hodině museli jihočeští hasiči k odstraňování následků bouřek vyjíždět na patnáct míst – hlavně kvůli odklízení spadlých stromů a větví, někde museli i čerpat vodu ze sklepů.

Výběr redakce

Na jihu Čech se srazil autobus s autem, hlášeno je přes deset zraněných

Na jihu Čech se srazil autobus s autem, hlášeno je přes deset zraněných

16:05Aktualizovánopřed 25 mminutami
V Čechách místy bouří, meteorologové zpřísnili výstrahu

V Čechách místy bouří, meteorologové zpřísnili výstrahu

12:07Aktualizovánopřed 36 mminutami
Polští archeologové odkryli hrob dvou žen pod katedrálou. Zvažují, co to znamená

Polští archeologové odkryli hrob dvou žen pod katedrálou. Zvažují, co to znamená

před 1 hhodinou
Opozice dle Juchelky blokuje sněmovnu. Jurečka mluví o kádrování kandidátů

Opozice dle Juchelky blokuje sněmovnu. Jurečka mluví o kádrování kandidátů

před 1 hhodinou
Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

07:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po vítězství PSG ve Francii vypukly násilnosti, zraněných je přes 200

Po vítězství PSG ve Francii vypukly násilnosti, zraněných je přes 200

08:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

před 8 hhodinami
Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Na jihu Čech se srazil autobus s autem, hlášeno je přes deset zraněných

Zřejmě víc než deset lidí se v neděli odpoledne zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou událost. Podle policie v autobuse cestovali cizinci. Silnice je zavřená, uvedla policie na síti X.
16:05Aktualizovánopřed 25 mminutami

Tejc: Pokud by dotace Agrofertu byly vyplaceny nezákonně, musí být vymáhány

V případě, že by se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplaceny nezákonně, musí být po společnostech vymáhány. V pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové to v neděli řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu nadále vyplácí. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale pro ČTK potvrdil, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše (ANO) se i na zemědělské fondy vztahuje pozastavení výplaty dotací.
13:31Aktualizovánopřed 50 mminutami

Opozice dle Juchelky blokuje sněmovnu. Jurečka mluví o kádrování kandidátů

Poslanecká sněmovna řeší spory mimo jiné kvůli neobsazeným funkcím i napjatým vztahům mezi vládou a opozicí. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Nedělní debatě ČT hovořil o „bezskrupulózním blokování“ dolní komory ze strany současné opozice, naopak poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) zkritizoval „kádrování“ kandidátů opozice do sněmovních funkcí. Poslanec ODS Jiří Havránek upozornil, že některé neobsazené pozice jsou důležité pro chod státu. Poslanci SPD Tomáši Doležalovi pak více než dlouhé projevy vadí osobní útoky na zákonodárce. Debatu moderoval Martin Řezníček.
před 1 hhodinou

VideoPřístup vlády k muniční iniciativě nevysílá dobrý signál, míní Šedivý a Kühnl

„Určitě to není dobrý signál. Jestliže něco organizujeme a jsme lídrem projektu, měli bychom se tak také chovat,“ řekl bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý o přístupu současné vlády k muniční iniciativě pro Ukrajinu. V současné době na ni Česko žádné peníze nepřispívá a věnuje se její správě. „Každý člověk by měl jít příkladem. Čím více se budeme blížit ke splnění našich závazků, tím lépe se budou přesvědčovat partneři,“ dodal bývalý ministr obrany Karel Kühnl v Nedělní debatě.
před 1 hhodinou

Žen v záchranných složkách přibývá, u policie dokonce rekordním tempem

Policistky, hasičky nebo záchranářky. Žen v integrovaném záchranném systému přibývá. Nejrychleji roste počet policistek. Jejich podíl se dle dat policejního prezidia za deset let zvýšil z patnácti na dvacet procent. Více je také lékařek u záchranné služby, řídit sanitky ale příliš nechtějí. U profesionálních hasičů pak ženy ve výjezdu zůstávají výjimkou, v celé republice jich slouží aktuálně sedm. I to ale představuje nárůst – do roku 2022 to totiž nebyla ani jedna.
před 6 hhodinami

Babiš: Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu

Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), zopakoval v neděli zveřejněném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Tuzemsko má ale podle Babiše výhodu v tom, že je premiér mezi evropskými lídry jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa.
09:23Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Cesta na Tchaj-wan je hodnotová i pragmatická, řekl před odletem Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v neděli před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese „užitek i autoritu“. Ve Vystrčilově delegaci čítající pět desítek členů jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutí zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou, ne hodnotovou politiku.
před 7 hhodinami

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Kvůli systému, který mezi obce přerozděluje výnosy z daní, se chce část senátorů obrátit na Ústavní soud. Podle zástupců některých měst současná pravidla zvýhodňují čtyři největší sídla a připravují ostatní samosprávy o stovky milionů korun ročně. Například Liberec každoroční ztrátu vyčíslil na 800 milionů, Olomouc pak na 500 milionů až jednu miliardu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se případným změnám nebrání, odmítá však negativní dopad na státní rozpočet.
před 9 hhodinami
Načítání...