Tejc: Pokud by dotace Agrofertu byly vyplaceny nezákonně, musí být vymáhány

V případě, že by se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplaceny nezákonně, musí být po společnostech vymáhány. V pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové to v neděli řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu nadále vyplácí. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale pro ČTK potvrdil, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše (ANO) se i na zemědělské fondy vztahuje pozastavení výplaty dotací.
Evropská komise minulý týden v dopisu tuzemským úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů Babiše. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.
„Kdyby tu ty dotace byly vyplaceny a pak by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se to musí vymáhat a budou se vymáhat po společnostech, které je dostaly,“ vyjádřil se Tejc.
Podle exministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) Babiš ve střetu zájmů je, dopis Evropské komise je dle něj dalším potvrzením, že stejný názor mají i evropské struktury. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala podotkl, že je pro něj závazný názor ministerstva zemědělství. Rozpor by podle něj měly vyřešit soudy. Tejc i Fiala uvedli, že dopis je pracovní komunikací mezi úřady a nejde o závazné rozhodnutí.
ODS žádá v souvislosti s dotacemi prověření postupů
Opoziční ODS se tento týden obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert nedějí nezákonné postupy. STAN, TOP 09 a Piráti chtějí, aby se kvůli střetu zájmů mimořádně sešla sněmovna. Babiš v týdnu v dolní komoře zopakoval, že střet zájmů „vyřešil nadstandardně“.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zhruba před měsícem na základě analýz uvedl, že je řešení střetu zájmů premiéra ve vztahu k Agrofertu pomocí svěřenského fondu v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Jaký by byl případně další postup, pokud by Evropská komise rozhodla, že Česku neproplatí podpory, které SZIF nyní opětovně vyplácí firmám z Agrofertu, nechtěla mluvčí instituce předjímat.