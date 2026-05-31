Tejc: Pokud by dotace Agrofertu byly vyplaceny nezákonně, musí být vymáhány


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V případě, že by se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplaceny nezákonně, musí být po společnostech vymáhány. V pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové to v neděli řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu nadále vyplácí. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale pro ČTK potvrdil, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše (ANO) se i na zemědělské fondy vztahuje pozastavení výplaty dotací.

Evropská komise minulý týden v dopisu tuzemským úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů Babiše. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.

„Kdyby tu ty dotace byly vyplaceny a pak by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se to musí vymáhat a budou se vymáhat po společnostech, které je dostaly,“ vyjádřil se Tejc.

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD)

Podle exministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) Babiš ve střetu zájmů je, dopis Evropské komise je dle něj dalším potvrzením, že stejný názor mají i evropské struktury. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala podotkl, že je pro něj závazný názor ministerstva zemědělství. Rozpor by podle něj měly vyřešit soudy. Tejc i Fiala uvedli, že dopis je pracovní komunikací mezi úřady a nejde o závazné rozhodnutí.

ODS žádá v souvislosti s dotacemi prověření postupů

Opoziční ODS se tento týden obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert nedějí nezákonné postupy. STAN, TOP 09 a Piráti chtějí, aby se kvůli střetu zájmů mimořádně sešla sněmovna. Babiš v týdnu v dolní komoře zopakoval, že střet zájmů „vyřešil nadstandardně“.

ODS chce po šéfce státní služby, aby prověřila postupy kolem dotací Agrofertu
Logo Agrofertu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zhruba před měsícem na základě analýz uvedl, že je řešení střetu zájmů premiéra ve vztahu k Agrofertu pomocí svěřenského fondu v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Jaký by byl případně další postup, pokud by Evropská komise rozhodla, že Česku neproplatí podpory, které SZIF nyní opětovně vyplácí firmám z Agrofertu, nechtěla mluvčí instituce předjímat.

Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

07:34Aktualizovánopřed 14 mminutami
Po vítězství PSG ve Francii vypukly násilnosti, zraněných je přes 200

08:27Aktualizovánopřed 15 mminutami
V Čechách místy bouří, meteorologové zpřísnili výstrahu

12:07Aktualizovánopřed 35 mminutami
Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

před 7 hhodinami
Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

před 8 hhodinami
Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

před 18 hhodinami
Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

před 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoPřístup vlády k muniční iniciativě nevysílá dobrý signál, míní Šedivý a Kühnl

„Určitě to není dobrý signál. Jestliže něco organizujeme a jsme lídrem projektu, měli bychom se tak také chovat,“ řekl bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý o přístupu současné vlády k muniční iniciativě pro Ukrajinu. V současné době na ni Česko žádné peníze nepřispívá a věnuje se její správě. „Každý člověk by měl jít příkladem. Čím více se budeme blížit ke splnění našich závazků, tím lépe se budou přesvědčovat partneři,“ dodal bývalý ministr obrany Karel Kühnl v Nedělní debatě.
před 2 mminutami

před 1 hhodinou

Žen v záchranných složkách přibývá, u policie dokonce rekordním tempem

Policistky, hasičky nebo záchranářky. Žen v integrovaném záchranném systému přibývá. Nejrychleji roste počet policistek. Jejich podíl se dle dat policejního prezidia za deset let zvýšil z patnácti na dvacet procent. Více je také lékařek u záchranné služby, řídit sanitky ale příliš nechtějí. U profesionálních hasičů pak ženy ve výjezdu zůstávají výjimkou, v celé republice jich slouží aktuálně sedm. I to ale představuje nárůst – do roku 2022 to totiž nebyla ani jedna.
před 5 hhodinami

Babiš: Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu

Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), zopakoval v neděli zveřejněném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Tuzemsko má ale podle Babiše výhodu v tom, že je premiér mezi evropskými lídry jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa.
09:23Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Cesta na Tchaj-wan je hodnotová i pragmatická, řekl před odletem Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v neděli před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese „užitek i autoritu“. Ve Vystrčilově delegaci čítající pět desítek členů jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutí zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou, ne hodnotovou politiku.
před 5 hhodinami

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Kvůli systému, který mezi obce přerozděluje výnosy z daní, se chce část senátorů obrátit na Ústavní soud. Podle zástupců některých měst současná pravidla zvýhodňují čtyři největší sídla a připravují ostatní samosprávy o stovky milionů korun ročně. Například Liberec každoroční ztrátu vyčíslil na 800 milionů, Olomouc pak na 500 milionů až jednu miliardu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se případným změnám nebrání, odmítá však negativní dopad na státní rozpočet.
před 8 hhodinami

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Jihozápad Čech odpoledne zasáhly v sobotu první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Předsedou KSČM se stal Roun, porazil Krajču a vystřídal Konečnou

Novým předsedou KSČM se stal dosavadní stranický mluvčí Roman Roun. Na uzavřeném sjezdu v pražském Top Hotelu podle informací ČTK porazil v sobotu ve druhém volebním kole místopředsedu komunistické strany Milana Krajču. Roun vystřídal v čele KSČM europoslankyni Kateřinu Konečnou. Roun ČTK řekl, že získal 94 delegátských hlasů, Krajča jich obdržel 82.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
