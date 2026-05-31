Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Kvůli systému, který mezi obce přerozděluje výnosy z daní, se chce část senátorů obrátit na Ústavní soud. Podle zástupců některých měst současná pravidla zvýhodňují čtyři největší sídla a připravují ostatní samosprávy o stovky milionů korun ročně. Například Liberec každoroční ztrátu vyčíslil na 800 milionů, Olomouc pak na 500 milionů až jednu miliardu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se případným změnám nebrání, odmítá však negativní dopad na státní rozpočet.

Rekonstrukce bazénu za více než tři čtvrtě miliardy patří k největším současným investicím Liberce. Podle zástupců radnice by na ni nebylo nutné hledat úvěr, pokud by se daňové příjmy mezi obce rozdělovaly spravedlivěji.

„Současný zákon vytváří z Liberečanů jakési občany druhé kategorie a s tím se nemůžeme smířit. Když totiž srovnáme Plzeň jako čtvrté největší město a Liberec jako páté, tak zatímco Plzeň získává na jednoho obyvatele každý rok 36 tisíc, v Liberci je to 19 tisíc korun,“ vysvětlil předseda zastupitelského klubu Starostů pro Liberecký kraj Lukáš Hájek.

Samosprávy budou o změně rozpočtového určení daní s politiky dál jednat
Platné koeficienty zvýhodňují největší města

Platné koeficienty zvýhodňují čtyři největší města, protože ta zajišťují dopravu, školy nebo kulturní a zdravotnická zařízení i pro své širší okolí. Při výpočtu podílu na sdílených daních se proto jejich počet obyvatel násobí vyšším koeficientem. Například jeden Pražan má v přepočtu „váhu“ zhruba čtyř obyvatel běžné obce.

„My bychom se určitě chtěli pohybovat minimálně v pásmu těch tří měst, tedy Brna, Ostravy a Plzně. Víme, že u hlavního města s jeho velmi náročnou městskou hromadnou dopravou je vyšší koeficient zřejmě opodstatněný,“ poznamenal první náměstek primátora Olomouce Otakar Štěpán Bačák (Společně).

Zmíněný systém chce senátor a místopředseda senátního ústavně-právního výboru Michael Canov (SLK) napadnout u Ústavního soudu. Návrh na zrušení zákona už má připravený. „Toto je podle našeho názoru zjevně nespravedlivé, a dokonce protiústavní, protože to zakládá takovou nerovnost mezi obcemi. Na příštím plénu (Senátu), které se koná 17. června, bych sbíral podpisy,“ řekl Canov.

K podání návrhu potřebuje podporu celkem sedmnácti členů horní komory. Pokud ji získá, chce se bez odkladu obrátit na Ústavní soud.

Rozdělení peněz je třeba změnit, potřeby krajů se ale liší, říkají hejtmani
Události, komentáře: Josef Bělica a Martin Netolický k RUD

Skopeček: Je to politické téma

„Myslím, že podání stížnosti k Ústavnímu soudu není úplně nejšťastnější řešení. Tuto otázku je potřeba řešit komplexně, ať už jde o města, nebo kraje,“ poznamenal místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Vojtěch Krňanský (Motoristé).

Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka (ODS) je špatné přenášet problematiku přerozdělování daní na Ústavní soud. Jde podle něj o vysoce politické téma. „Je to o tom, jakým způsobem dojde k dohodě v rámci sněmovny, vlády i celého politického spektra,“ je přesvědčený.

Vysoký počet obcí přináší komplikace. Slučování také, namítají samosprávy
Schillerová: Nesmí to být na úkor státního rozpočtu

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se případným změnám nebrání. Rozhodujícím faktorem pro ni ale bude, aby na ně stát nedoplácel. „Jsem připravena s kolegy posoudit každý návrh, který přijde. Mám jedinou podmínku: nebude to na úkor státního rozpočtu,“ zdůraznila.

„Bylo by dobré podívat se na mapu ne podle velikosti obcí, ale podle toho, jakou roli daná obec plní. My jsme například podobně jako Krnov střediskovou obcí a zajišťujeme kulturní akce pro celou oblast. Kino i divadlo financujeme z našeho rozpočtu,“ vysvětlila poslankyně a starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09).

ÚS začal řešit rozdělování peněz krajům. Část je diskriminována, tvrdí návrh
Ústavní soud už řeší přerozdělování peněz mezi kraje

Podobně už část senátorů u Ústavního soudu napadla také systém, který rozděluje peníze mezi jednotlivé kraje. „Plenární kauzy jsou zpravidla rozhodnuty do jednoho roku. Jde však pouze o statistický údaj, který nezohledňuje například složitost právních otázek a další okolnosti. Konkrétní termín rozhodnutí v tuto chvíli nedokážu odhadnout,“ řekla k podání mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.

Dlouhodobě stávající parametry kritizují Pardubický, Středočeský, Jihomoravský a Zlínský kraj. Zpravodajem případu je soudce Jiří Přibáň.

Letošní hospodaření krajů a měst

Obce a kraje každopádně letos v prvním čtvrtletí hospodařily s přebytkem bezmála 13,5 miliardy korun. Jde o nejnižší výsledek za několik posledních let. Profesní svaz to přičítá výrazným investicím. Ve stejném období před dvěma lety vykázaly radnice a kraje rekordní přebytek přes 70,5 miliardy. Letošní výsledek je tak více než pětkrát nižší.

„Ti, kteří nastoupili na radnice před čtyřmi lety, začali s přípravou projektů a letos jejich realizace vrcholí. Je tedy logické, že se letos dokončuje mnoho staveb, jejichž příprava začala před čtyřmi lety,“ vysvětlila aktuální bilanci výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

„Jsou města a obce, které hospodaří velmi dobře, investují a zvládají to. Pak jsou ale i místa, kde se to úplně nedaří,“ poznamenala Schillerová. Na celý rok mají samosprávy naplánovaný deficit zhruba 112 miliard. Ministerstvo financí ale očekává, že nakonec naopak skončí v přebytku přes 25 miliard korun.

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Jihozápad Čech odpoledne zasáhly v sobotu první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu.
Předsedou KSČM se stal Roun, porazil Krajču a vystřídal Konečnou

Novým předsedou KSČM se stal dosavadní stranický mluvčí Roman Roun. Na uzavřeném sjezdu v pražském Top Hotelu podle informací ČTK porazil v sobotu ve druhém volebním kole místopředsedu komunistické strany Milana Krajču. Roun vystřídal v čele KSČM europoslankyni Kateřinu Konečnou. Roun ČTK řekl, že získal 94 delegátských hlasů, Krajča jich obdržel 82.
Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Počítá s tím i výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o dvě až čtyři procenta. Má to ale podmínku – 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo.
Mediálním zákonem od Klempíře už se vláda zabývat nebude, změní současný, řekl ČT Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) ČT řekl, že vláda už se mediálním zákonem předloženým ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) kvůli čtyřem stovkám připomínek zabývat nebude. K tomu, abychom převedli financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, využijeme změnu současného zákona, dodal předseda vlády. Babiš rovněž nevyloučil, že by prezident Petr Pavel nakonec mohl letět na červencový summit NATO do Ankary. Vláda o věci rozhodne 8. června.
Do Jablonného se vrátila lebka svaté Zdislavy, veřejnost ji viděla naposledy

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se při Zdislavské pouti v sobotu vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Přítomní stáli i v uličkách.
Nejdřív nevěřili, že ji vyprostí. Experti popsali záchranu relikvie z betonu

Přes šestnáct hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku v sobotu restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném.
VideoPolitické spektrum: HOP Hydra, JIHOČEŠI 2012, JaSaN

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 30. května přijali Libor Maleček (Hnutí občanů a podnikatelů – HOP Hydra), Radek Pileček (JIHOČEŠI 2012), Vladimír Štěpán (Jasný Signál Nezávislých – JaSaN). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
