Rozdělení peněz je třeba změnit, potřeby krajů se ale liší, říkají hejtmani

Současný systém přerozdělování peněz mezi kraji je zastaralý a nespravedlivý, kraje by měly najít shodu na návrhu, který předloží vládě, shodli se v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským hejtmani Pardubického kraje Martin Netolický (MY) a Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Vláda návrh změn, jenž měl zvýšit podíl krajů na daních a upravit kritéria přerozdělování a který podal Pardubický kraj, odmítla. Dle premiéra Andreje Babiše (ANO) by debata měla proběhnout právě až ve chvíli, kdy se kraje shodnou na společném návrhu.
„My jsme se v uplynulém volebním období byli schopni dohodnout v jedenácti krajích ze čtrnácti. To bylo maximum možného z hlediska toho, co bylo možné dojednat. Samozřejmě teď je situace jiná, protože byly krajské volby, pak i volby do Poslanecké sněmovny,“ řekl Netolický.
Podstatné podle něj je, že premiér označil stávající systém za zastaralý. „My jsme samozřejmě připraveni jednat s ostatními kraji o kompromisním řešení, které opravdu vyřeší problém, který tu je více než dvacet let. Stávající přerozdělení je velmi nespravedlivé,“ dodal Netolický.
S Bělicou se shoduje na tom, že je nutné systém změnit a hledat kompromis. Moravskoslezský kraj si proto nechal zpracovat analýzy od Vysoké školy báňské a Karlovy univerzity, které by mohly sloužit jako podklad pro další diskusi.
Velké rozdíly
„Neshodneme se poměrně zásadně na kritériích, protože jde o ryze politickou diskusi. S původním návrhem jsme nebyli spokojeni,“ uvedl Bělica. Připomněl také, že návrh počítal s tím, že vláda přidá deset miliard korun navíc. „Na komisi Asociace krajů pro majetek a financování nám ale zástupce ministerstva financí otevřeně řekl, že s tím vláda od počátku nepočítala. Dohoda tehdejších hejtmanů tak nebyla vládou respektována,“ dodal. Podle něj je proto nutné hledat nový kompromis co nejrychleji.
Podle Netolického se kraje shodnou jen do chvíle, než začnou jednotlivá kritéria přepočítávat na vlastní podmínky. „Analýza Vysoké školy báňské je určitě zajímavá. Přináší jiný model přerozdělení a akcentuje výdajovou stránku veřejných služeb, které poskytujeme,“ uvedl. Pardubický kraj podle něj v současném systému získává asi o miliardu korun ročně méně oproti srovnatelným krajům. „Jsme připraveni vést diskusi o jakémkoli nastavení, které bude spravedlivější než současný fixní model,“ dodal.
Bělica upozornil, že hlavním problémem jsou velké rozdíly mezi kraji, každému vyhovují jiná kritéria. „Karlovarský kraj má podobný počet obyvatel jako Ostrava a Havířov dohromady, zatímco Moravskoslezský kraj má zhruba tři sta obcí. Je proto obtížné zvolit jedno kritérium, například jen počet obyvatel,“ vysvětlil. Podle něj by kritérií mělo být méně a měla by být flexibilní.
Podle Bělicy neplatí, že by kraje měly na účtech volné miliardy, které nedokážou využít. „Náš kraj pravidelně čerpá úvěry, aby mohl financovat investice. Všechny akce musíme soutěžit podle zákona o zadávání veřejných zakázek a mít je kryté v rozpočtu,“ uvedl.
Netolický doplnil, že problémem je i způsob, jak stát vnímá finanční rezervy krajů. „Na některé peníze nemůžeme sáhnout. Ministerstvo nerozlišuje, které prostředky jsou závazkové a které ne. Samostatným tématem je pak Praha, kde se naopak volné zdroje kumulují,“ poznamenal. Podle něj by se stát měl touto nerovnováhou zabývat.