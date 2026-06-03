Zoo Olomouc slaví 70 let. Z provizorního koutku se stala nejnavštěvovanější atrakcí kraje


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Před sedmdesáti lety se na Svatém Kopečku v Olomouci otevřela zoologická zahrada. Z původně skromného areálu se během desetiletí stala nejnavštěvovanější turistická atrakce Olomouckého kraje. Dnes je domovem přibližně osmnácti set zvířat téměř čtyř set druhů a daří se jí i v odchovu mláďat. Na víkend zoo chystá oslavy.

Pavel Vidlář se stará o žirafy. V olomoucké zoo jich žije třináct, včetně nejnovějšího přírůstku. „Letošní mládě se narodilo 5. dubna. Matka je velmi hodná. Byla odchovaná člověkem, protože když se narodila, měla rozjeté nohy do stran. Museli jsme ji naučit chodit, lehat si i vstávat,“ popsal vedoucí úseku zimoviště afrických zvířat Pavel Vidlář.

Tehdy ji ošetřovatelé zachránili a během let se z ní stala čtyřnásobná matka. Právě v odchovu mláďat se zoo dlouhodobě daří. Letos se jich narodilo už 75.

Návštěvníci olomoucké zoo mohou vyrazit vláčkem mezi arktické vlky
Nový vlčí výběh v olomoucké zoo

I sám Vidlář slaví významné výročí. V zahradě pracuje už padesát let. Začínal jako šestnáctiletý brigádník, poté vystudoval školu a ke svým žirafám se vrátil. „Miluju žirafy, miluju zvířata, člověka naplňují,“ poznamenal.

Poslední dny jsou výjimečné také pro zooložku Jitku Vokurkovou. Po jedenácti letech se v zoo narodilo hned šest malých gepardů. „Pro nás je to obrovský úspěch. Nejen pro nás, ale i pro asociaci evropských zoologických zvířat,“ uvedla zooložka.

„Na samém začátku plnily zoologické zahrady funkci živých muzeí, která představovala jednotlivé druhy zvířat. Dnes se proměnily natolik, že se snaží chovat ohrožené druhy a poskytovat jim co nejpřirozenější prostředí,“ vysvětlil ředitel zoo Radomír Habáň.

V olomoucké zoo odchovali krokodýlí mláďata. Na zkoušku o ně pečuje matka
V olomoucké zoo odchovali krokodýlí mláďata

Od zoo koutku ve Smetanových sadech k moderní zahradě

Historie olomoucké zoologické zahrady se začala psát už v 50. letech minulého století, kdy v olomouckém parku vznikl provizorní zoo koutek. K vidění v něm bylo jen několik běžných tuzemských zvířat, například jeleni, srnci nebo pár bažantů. Z exotičtějších druhů zde návštěvníci mohli spatřit snad jen pávy a andulky. Přesto si tuto malou výstavku rychle oblíbily především děti, a brzy tak padlo rozhodnutí vybudovat skutečnou zoologickou zahradu.

V té době přitom v českých zemích nefungovala ani desítka zoologických zahrad a většina z nich byla poměrně skromná. „Zjistili jsme, že zoo koutek ve Smetanových sadech vznikl a zanikl hned několikrát. Máme dobovou pohlednici s malpou (opicí), která tam vystupovala,“ řekl fotograf a historik zoo Milan Kořínek.

Uvažovalo se o různých lokalitách, nakonec však padlo rozhodnutí vybudovat zahradu na Svatém Kopečku. Pozemky zhruba deset kilometrů od centra Olomouce za poutní bazilikou Navštívení Panny Marie původně patřily premonstrátskému klášteru Hradisko. Přidělené území mělo nejprve rozlohu asi 24 hektarů, později se areál rozšířil na dnešních 42,5 hektaru.

Souhlas se zřízením zoo získali zakladatelé v březnu 1952 a už o měsíc později začala za výrazného přispění brigádníků výstavba areálu. Návštěvníkům se poprvé otevřel ve středu 3. června 1956.

GALERIE
Zoo Olomouc

Přibyli velbloudi, opice i papoušci

Většina tehdy chovaných zvířat nebyla příliš exotická. Výjimku představovali například pavián, dikobraz nebo pes dingo. Jedněmi z prvních skutečně exotických obyvatel zoo byli velbloudi, které zahrada chová dodnes. Ještě do konce 50. let přibyly opice, například malpy, makakové a kočkodani, ale také exotičtější druhy papoušků či lamy.

„V roce 1966, kdy zoo slavila deset let od otevření, ji po prázdninách navštívila pražská televize. Natočený pořad byl odvysílán 26. září,“ doplnil Kořínek.

Zpočátku se zoo potýkala s kritikou kvůli své vzdálenosti od centra Olomouce. První rok ji navštívilo necelých šedesát tisíc lidí, v 60. letech už ale překonala hranici sta tisíc návštěvníků ročně. I díky tomu odolala návrhům na zrušení nebo přestěhování, a naopak se dočkala významných investic. Její expozice tehdy získaly podobu, která se v mnoha ohledech zachovala dodnes.

Nové pavilony, rozhledna i safari

V 70. letech vznikly nové pavilony a také 32 metrů vysoká rozhledna, z níž je za příznivého počasí vidět až na Praděd. Právě tehdy byl založen také úspěšný chov žirafy Rothschildovy. Rozšiřoval se i chov plazů, který byl zpočátku velmi skromný. V polovině 60. let získali vlastní expozici krokodýli, leguáni a další plazi dovezení z Kuby. Další modernizace zázemí následovala v roce 1979 i v 90. letech a nová terária přibývají dodnes.

Významnou změnu přineslo budování safari, kterým návštěvníci projíždějí vláčkem. Práce začaly v roce 2011 a o dva roky později byla otevřena první část věnovaná zvířatům Eurasie. K vidění jsou zde kozorožci, jeleni sika, jeleni východosibiřští, zubři nebo losi. V létě 2015 se otevřelo africké safari s přímorožci a žirafami, o pět let později přibyla americká část s vlky, jejímž výběhem vláček přímo projíždí. Nejnovější expozice Austrálie a Arktidy je přístupná od dubna 2023.

Šelmy si musí zachovat lovecké pudy. Zoo v Olomouci je má k aktivitě
Mladý lev s maketou prasete bradavičnatého

Nejnavštěvovanější turistická atrakce kraje

Dnes patří zoo mezi nejoblíbenější turistické cíle v Olomouckém kraji. Návštěvníky láká na zhruba osmnáct set zvířat téměř čtyř set druhů. Počet lidí, kteří každoročně projdou jejími branami, se blíží 400 tisícům. Za sedmdesát let existence jich zahradu navštívilo více než osmnáct milionů.

Významnou část návštěvníků tvoří školní děti, kterých do zoo každoročně zavítá asi padesát tisíc. Účastní se zde vzdělávacích programů, kvůli nimž zahrada připravuje výstavbu nového vzdělávacího centra Loděnka.

Roční rozpočet zoo se v posledních letech pohybuje kolem 130 milionů korun. Přibližně dvě třetiny prostředků si zahrada vydělá vlastní činností, zbytek financí pochází převážně z rozpočtu města Olomouce.

Na víkend 6. a 7. června chystá Zoo Olomouc oslavy. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program – soutěžní stanoviště pro děti, historické panely, komentované krmení. Představí také čerstvá gepardí a levhartí mláďata.

Výběr redakce

Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina

Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina

08:24Aktualizovánopřed 41 mminutami
Sněmovna řeší znovuzavedení EET

ŽivěSněmovna řeší znovuzavedení EET

14:30Aktualizovánopřed 47 mminutami
Zadržený ruský duchovní měl v autě kokain, uvedla policie

Zadržený ruský duchovní měl v autě kokain, uvedla policie

17:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Za dotační podvody potrestal soud Vrabela podmínkou a zákazem vést firmy

Za dotační podvody potrestal soud Vrabela podmínkou a zákazem vést firmy

před 2 hhodinami
Smrt mladíka spoutaného policisty vyvolala násilné protesty v Southamptonu

Smrt mladíka spoutaného policisty vyvolala násilné protesty v Southamptonu

před 2 hhodinami
Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty

Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty

14:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a přes šedesát zraněných

Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a přes šedesát zraněných

02:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření

Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření

11:33Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Zoo Olomouc slaví 70 let. Z provizorního koutku se stala nejnavštěvovanější atrakcí kraje

Před sedmdesáti lety se na Svatém Kopečku v Olomouci otevřela zoologická zahrada. Z původně skromného areálu se během desetiletí stala nejnavštěvovanější turistická atrakce Olomouckého kraje. Dnes je domovem přibližně osmnácti set zvířat téměř čtyř set druhů a daří se jí i v odchovu mláďat. Na víkend zoo chystá oslavy.
před 35 mminutami

Za dotační podvody potrestal soud Vrabela podmínkou a zákazem vést firmy

Okresní soud v Českých Budějovicích potrestal pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrabela za dotační podvody. Za manipulace s žádostmi o podporu pro firmy v době pandemie covidu-19 mu soud vyměřil osmnáctiměsíční podmínku s odkladem na třicet měsíců. Dva a půl roku také nesmí vést firmy. České televizi to sdělila mluvčí soudu Markéta Bartizalová. Vrabel podle obžaloby způsobil státu škodu přes 568 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.
před 2 hhodinami

Policie obvinila čtyři lidi a firmy za dovoz odpadu z Německa

Policisté z Bruntálu v souvislosti s dovozem zhruba šesti set tun nelegálního německého odpadu do Česka obvinili čtyři osoby a stejný počet firem. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až pětiletý pobyt ve vězení, oznámila ve středu mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Potvrdila informace serveru Seznam Zprávy.
14:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Zaměstnanci ČT a ČRo protestovali v černém proti změnám financování

Stovky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v černém oblečení ve středu protestovaly proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice. Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala shromáždění na Kavčích horách symbolicky pět minut před dvanáctou hodinu. Zaměstnanci ČRo se shromáždili před hlavním vchodem na Vinohradech po poledni. Pracovníci obou médií se sešli také v Brně a Ostravě.
13:30Aktualizovánopřed 5 hhodinami

U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo, dva lidé zemřeli

U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě, informovala policie na síti X. Okolnostmi pádu letadla se budou nyní zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné, jeho provozovatelem je společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště sdělil, že havarovaný stroj nebyl jejich.
včeraAktualizovánovčera v 18:39

Semtex v igelitce i zbraně z druhé světové. Za měsíc končí zbraňová amnestie

Zbraňová amnestie, během které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo, potrvá poslední měsíc. Od ledna Češi policii předali 3736 zbraní. Množství se blíží minulé amnestii z roku 2021, při které jich lidé odevzdali 3820, sdělila ČT mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Do konce června je možné je dobrovolně předat na kterékoli služebně.
včera v 17:36

Středočeský a Jihočeský kraj od července propojí své dopravní systémy

Středočeský a Jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami PID budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou, s jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami. Změny se dotknou i organizace některých autobusových linek.
včera v 14:45

Policie chce kvůli požáru v Mostě poslat dva lidi před soud

Kriminalisté navrhli obžalovat dva lidi obviněné v souvislosti s tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. České televizi to sdělil mluvčí ústeckých policistů Kamil Marek. K tragickému požáru došlo loni v lednu a vyžádal si sedm mrtvých a deset zraněných. V případě odsouzení hrozí obviněným až deset let vězení.
včera v 09:07
Načítání...