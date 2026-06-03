Zoo Olomouc slaví 70 let. Z provizorního koutku se stala nejnavštěvovanější atrakcí kraje

Před sedmdesáti lety se na Svatém Kopečku v Olomouci otevřela zoologická zahrada. Z původně skromného areálu se během desetiletí stala nejnavštěvovanější turistická atrakce Olomouckého kraje. Dnes je domovem přibližně osmnácti set zvířat téměř čtyř set druhů a daří se jí i v odchovu mláďat. Na víkend zoo chystá oslavy.
Pavel Vidlář se stará o žirafy. V olomoucké zoo jich žije třináct, včetně nejnovějšího přírůstku. „Letošní mládě se narodilo 5. dubna. Matka je velmi hodná. Byla odchovaná člověkem, protože když se narodila, měla rozjeté nohy do stran. Museli jsme ji naučit chodit, lehat si i vstávat,“ popsal vedoucí úseku zimoviště afrických zvířat Pavel Vidlář.
Tehdy ji ošetřovatelé zachránili a během let se z ní stala čtyřnásobná matka. Právě v odchovu mláďat se zoo dlouhodobě daří. Letos se jich narodilo už 75.
I sám Vidlář slaví významné výročí. V zahradě pracuje už padesát let. Začínal jako šestnáctiletý brigádník, poté vystudoval školu a ke svým žirafám se vrátil. „Miluju žirafy, miluju zvířata, člověka naplňují,“ poznamenal.
Poslední dny jsou výjimečné také pro zooložku Jitku Vokurkovou. Po jedenácti letech se v zoo narodilo hned šest malých gepardů. „Pro nás je to obrovský úspěch. Nejen pro nás, ale i pro asociaci evropských zoologických zvířat,“ uvedla zooložka.
„Na samém začátku plnily zoologické zahrady funkci živých muzeí, která představovala jednotlivé druhy zvířat. Dnes se proměnily natolik, že se snaží chovat ohrožené druhy a poskytovat jim co nejpřirozenější prostředí,“ vysvětlil ředitel zoo Radomír Habáň.
Od zoo koutku ve Smetanových sadech k moderní zahradě
Historie olomoucké zoologické zahrady se začala psát už v 50. letech minulého století, kdy v olomouckém parku vznikl provizorní zoo koutek. K vidění v něm bylo jen několik běžných tuzemských zvířat, například jeleni, srnci nebo pár bažantů. Z exotičtějších druhů zde návštěvníci mohli spatřit snad jen pávy a andulky. Přesto si tuto malou výstavku rychle oblíbily především děti, a brzy tak padlo rozhodnutí vybudovat skutečnou zoologickou zahradu.
V té době přitom v českých zemích nefungovala ani desítka zoologických zahrad a většina z nich byla poměrně skromná. „Zjistili jsme, že zoo koutek ve Smetanových sadech vznikl a zanikl hned několikrát. Máme dobovou pohlednici s malpou (opicí), která tam vystupovala,“ řekl fotograf a historik zoo Milan Kořínek.
Uvažovalo se o různých lokalitách, nakonec však padlo rozhodnutí vybudovat zahradu na Svatém Kopečku. Pozemky zhruba deset kilometrů od centra Olomouce za poutní bazilikou Navštívení Panny Marie původně patřily premonstrátskému klášteru Hradisko. Přidělené území mělo nejprve rozlohu asi 24 hektarů, později se areál rozšířil na dnešních 42,5 hektaru.
Souhlas se zřízením zoo získali zakladatelé v březnu 1952 a už o měsíc později začala za výrazného přispění brigádníků výstavba areálu. Návštěvníkům se poprvé otevřel ve středu 3. června 1956.
Přibyli velbloudi, opice i papoušci
Většina tehdy chovaných zvířat nebyla příliš exotická. Výjimku představovali například pavián, dikobraz nebo pes dingo. Jedněmi z prvních skutečně exotických obyvatel zoo byli velbloudi, které zahrada chová dodnes. Ještě do konce 50. let přibyly opice, například malpy, makakové a kočkodani, ale také exotičtější druhy papoušků či lamy.
„V roce 1966, kdy zoo slavila deset let od otevření, ji po prázdninách navštívila pražská televize. Natočený pořad byl odvysílán 26. září,“ doplnil Kořínek.
Zpočátku se zoo potýkala s kritikou kvůli své vzdálenosti od centra Olomouce. První rok ji navštívilo necelých šedesát tisíc lidí, v 60. letech už ale překonala hranici sta tisíc návštěvníků ročně. I díky tomu odolala návrhům na zrušení nebo přestěhování, a naopak se dočkala významných investic. Její expozice tehdy získaly podobu, která se v mnoha ohledech zachovala dodnes.
Nové pavilony, rozhledna i safari
V 70. letech vznikly nové pavilony a také 32 metrů vysoká rozhledna, z níž je za příznivého počasí vidět až na Praděd. Právě tehdy byl založen také úspěšný chov žirafy Rothschildovy. Rozšiřoval se i chov plazů, který byl zpočátku velmi skromný. V polovině 60. let získali vlastní expozici krokodýli, leguáni a další plazi dovezení z Kuby. Další modernizace zázemí následovala v roce 1979 i v 90. letech a nová terária přibývají dodnes.
Významnou změnu přineslo budování safari, kterým návštěvníci projíždějí vláčkem. Práce začaly v roce 2011 a o dva roky později byla otevřena první část věnovaná zvířatům Eurasie. K vidění jsou zde kozorožci, jeleni sika, jeleni východosibiřští, zubři nebo losi. V létě 2015 se otevřelo africké safari s přímorožci a žirafami, o pět let později přibyla americká část s vlky, jejímž výběhem vláček přímo projíždí. Nejnovější expozice Austrálie a Arktidy je přístupná od dubna 2023.
Nejnavštěvovanější turistická atrakce kraje
Dnes patří zoo mezi nejoblíbenější turistické cíle v Olomouckém kraji. Návštěvníky láká na zhruba osmnáct set zvířat téměř čtyř set druhů. Počet lidí, kteří každoročně projdou jejími branami, se blíží 400 tisícům. Za sedmdesát let existence jich zahradu navštívilo více než osmnáct milionů.
Významnou část návštěvníků tvoří školní děti, kterých do zoo každoročně zavítá asi padesát tisíc. Účastní se zde vzdělávacích programů, kvůli nimž zahrada připravuje výstavbu nového vzdělávacího centra Loděnka.
Roční rozpočet zoo se v posledních letech pohybuje kolem 130 milionů korun. Přibližně dvě třetiny prostředků si zahrada vydělá vlastní činností, zbytek financí pochází převážně z rozpočtu města Olomouce.
Na víkend 6. a 7. června chystá Zoo Olomouc oslavy. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program – soutěžní stanoviště pro děti, historické panely, komentované krmení. Představí také čerstvá gepardí a levhartí mláďata.