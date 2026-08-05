Vysokoškolské koleje hlásí plno. Místa jsou ještě v Plzni a Ústí nad Labem

Zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích letos výrazně roste a na řadě univerzit už jsou kapacity pro nadcházející akademický rok vyčerpané. Studenti z Univerzity Karlovy nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze stornovaných rezervací, zatímco v Plzni či Ústí nad Labem mají zájemci větší šanci kolej získat. Univerzity na zvýšenou poptávku reagují navyšováním kapacit, investicemi do výstavby i úpravami cen.
Největší nápor registruje Univerzita Karlova v Praze, která má své ubytování pro příští akademický rok v tuto chvíli kompletně rozebrané. Šance na získání lůžka ale pro zájemce ještě je. „V tuto chvíli je kapacita obsazena, avšak ze zkušeností víme, že ke konci letních prázdnin se ubytovací kapacity ještě uvolňují,“ sdělila mluvčí Univerzity Karlovy Šárka Bukvajová.
Škola nepoužívá klasické pořadníky, studenti si rezervují místa sami v online systému v reálném čase. Ceny se pohybují od 132 korun za noc za lůžko ve dvoulůžkovém pokoji po 444 korun za samostatný pokoj. Univerzita zároveň postupně navyšuje kapacity – letos o 32 lůžek, na přelomu let 2026 a 2027 přibude dalších 116. Přibližně 45 procent ubytovaných tvoří zahraniční studenti.
Plno hlásí Olomouc, Brno i Ostrava
Podobná situace je i na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde zmizela volná místa rychleji než v minulých letech. Kapacity navíc dočasně snížila oprava jednoho z bloků. „Jeden blok kolejí je rekonstruován a bude v nadcházejícím akademickém roce nedostupný,“ uvedl mluvčí univerzity Egon Havrlant. Tamní kolejné vzrostlo v průměru o 3,29 procenta, ceny začínají na 135 korunách za noc.
Vyšší poptávku zaznamenává také Mendelova univerzita v Brně. Kolejné instituce zvýšila přibližně o pět procent a kapacita narostla o 25 míst. Ceny se pohybují mezi 179 a 189 korunami za noc podle typu pokoje. „Registrujeme větší zájem o ubytování, zejména kvůli vyššímu počtu přijímaných studentů. Uvolněné kapacity přidělujeme studentům z čekací listiny,“ uvedla mluvčí univerzity Karolína Podborská.
Také v Ostravě jsou koleje plně obsazené a univerzity reagují investicemi. Ostravská univerzita s kapacitou 514 míst staví nové kolejní bloky. Přestože zájem převyšuje nabídku, ceny pro akademický rok 2026/2027 nezvyšuje. „Stavební práce mohou dočasně ovlivňovat komfort bydlení, proto jsme se rozhodli zachovat ceny na úrovni roku 2024,“ vysvětlil mluvčí Tomáš Neščák.
Sousední VŠB Technická univerzita Ostrava má ubytovací kapacitu přes 2300 míst rovněž obsazenou a uvolněná lůžka dává náhradníkům podle pořadníku. „Při jeho sestavování zohledňujeme i časovou náročnost dojezdu na univerzitu,“ doplňuje mluvčí VŠB TUO Jiří Šíma. Ceny zde začínají na 120 korunách za noc.
Na západě a severu je ještě šance
Naopak v Plzni a Ústí nad Labem zatím zůstávají volná místa. Západočeská univerzita nabízí zhruba 2500 lůžek a většinu z nich již obsadili studenti vyšších ročníků. „Od vyšších ročníků jsme dostali 1800 přihlášek o lůžko na kolejích, vyhověli jsme 1700. Počty přihlášek zatím nejsou finální. Čekáme na zájem prvních ročníků, kteří vybírají pokoje do 9. srpna,“ uvedla mluvčí Andrea Čandová. Ceny se zde meziročně neměnily a škola letos přidala 28 nových lůžek díky rekonstrukci.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem eviduje rychlý nárůst žádostí, přesto má ještě kapacitu. Pro nový akademický rok nabízí 869 lůžek a ceny zůstávají stejné jako loni. Kvůli plánované rekonstrukci ale dočasně ubude 52 míst, což povede ke zpřísnění podmínek.
„Standardně evidujeme pořadníky pro jednolůžkové pokoje. Tím, že rekonstrukcí dočasně přijdeme o 52 lůžek, předpokládáme, že díky vysokému zájmu o ubytování budeme muset otevřít pořadníky i pro klasické pokoje,“ uzavírá mluvčí ústecké univerzity Jana Kasaničová s tím, že noví studenti prvních ročníků si budou pokoje registrovat až v prvním zářijovém týdnu.
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