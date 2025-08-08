Některé univerzity v Česku už mají naplněné kapacity kolejí. Univerzita Karlova v Praze měla všechna lůžka zamluvená dříve než loni. Pořadníky pro neúspěšné zájemce už zavedla Masarykova univerzita v Brně. Tamní Mendelova univerzita už obsazuje zbylá jednotlivá lůžka. Podobně je na tom Univerzita Palackého v Olomouci. Volná místa eviduje brněnské Vysoké učení technické. Pět ze sedmi oslovených univerzit České televizi potvrdilo, že kolejné zůstává na loňské úrovni.
Vysokoškolské koleje mají poslední volná místa
Univerzita Karlova v Praze měla letos zaplněný rezervační systém kolejí dříve než minulý rok. „Zájem je vyšší. Měli jsme letos dříve vyčerpanou kapacitu než loni, ale teď probíhá i rušení rezervací, navíc dostáváme informace o tom, jak to bude se zahraničními studenty. Zájemci tak musí sledovat rezervační systém,“ uvedla ředitelka kolejí a menz Miroslava Hurdová s tím, že většinou obdrží zhruba o pět procent více žádostí, než jaké jsou kapacitní možnosti.
Masarykova univerzita v Brně spustila pro první ročníky rezervace v pondělí 4. srpna, na některé se nedostalo. „Studenty evidujeme i nadále v pořadníku a v případě uvolňování lůžek budeme studenty kontaktovat na univerzitní e-mail,“ uvádí univerzita na webu.
„V současné době obsazujeme pouze jednotlivá uvolněná lůžka,“ informovala mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Tereza Pospíchalová. Tři tisíce lůžek jsou podle mluvčí dostatečné množství. „Už v prosinci začínají opouštět univerzitu a tím i koleje první studenti a uvolňují se lůžka, takže navyšovat počty lůžek neplánujeme,“ vysvětlila Pospíchalová.
Některé koleje má už naplněné Univerzita Palackého v Olomouci. „K 6. srpnu jsme obdrželi přes 4800 žádostí, dosud jsme mohli uspokojit 85 procent žadatelů. Volné jsou už pouze jednotky lůžek, některé z kolejí jsou už plně obsazeny,“ říká mluvčí Egon Havrlant s tím, že místa se ještě mohou uvolnit. Loni byla situace podobná, z kapacitních důvodů se nemohlo ubytovat více než pět set zájemců.
O dvě stě žádostí více, než kolik lůžek má k dispozici, už teď eviduje také Ostravská univerzita.
Volná místa má stále Vysoké učení technické v Brně s nejvyšší kapacitou lůžek na kolejích tamních univerzit. „Studující nadále až do konce srpna mohou podávat žádosti o lůžka, která jsou stále k dispozici,“ uvedla mluvčí Kamila Šmídková. Dosud zde napočítali přes čtyři tisíce žádostí, podobně jako loni touto dobou. Minulý akademický rok škola evidovala až o patnáct set více žádostí, než bylo lůžek.
Rekonstrukce a nová lůžka
Některé univerzity mají pro studenty na nový akademický rok více lůžek než loni. Například Masarykova univerzita v Brně může po rekonstrukci areálu koleje Kounicova za 200 milionů korun ubytovat o stovky studentů více. „Pro nadcházející akademický rok nabízíme v jedenácti budovách kolejí celkem 4034 lůžek, což je zhruba o šest set více než loni,“ uvedl mluvčí Radim Sajbot. Dodal, že nová lůžka budou primárně pro nové studenty.
Univerzita Karlova přidala 92 nových míst v centru Krystal a počítá s dalšími 116 lůžky na další rok po rekonstrukci koleje v Hostivaři.
Kvůli opravám ale školy také počty lůžek někde omezily. „Kapacita se pro letošní rok snížila o tři sta lůžek v souvislosti s rekonstrukcí části kolejního kampusu,“ informoval za Univerzitu Palackého Havrlant. Místa byla částečně nahrazena vyšším počtem lůžek na pokojích.
Méně zájemců ubytují také na školách v Ostravě. Koleje Technické univerzity v Ostravě budou mít kvůli rekonstrukci o tři sta lůžek méně a nižší kapacitu bude mít i Ostravská univerzita. „Oproti loňsku je kapacita o něco snížena, což je způsobeno nutnou koordinací související s výstavbou nových bloků studentských kolejí,“ dodal mluvčí Ostravské univerzity Tomáš Neščák.
Ceny většinou zůstávají stejné
Většina z oslovených univerzit ponechá stejné kolejné jako minulý semestr. Ceny se zvýší pro studenty Univerzity Palackého a Technické univerzity Ostrava. „Poplatek se zvýší od čtyř do 46 korun na osobu na noc v závislosti na typu pokoje,“ informoval o dopadech inflace a nárůstu nákladů Havrlant. „Cena je oproti loňsku mírně vyšší, aby pokrývala nezbytné náklady ubytovatele,“ informoval Petr Ptašek z oddělení vztahů k veřejnosti Technické univerzity Ostrava.
Kolejné vyjde zhruba na tři až sedm tisíc měsíčně, záleží na typu pokoje a také městě, kde se univerzita nachází. Za postel ve dvoulůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením studenti Masarykovy univerzity zaplatí na koleji Mánesova od 5310 korun měsíčně. Zájemci o kolej Josefa Jařaba Univerzity Palackého za takový pokoj zaplatí od 3300 korun. Na koleji 17. listopadu Univerzity Karlovy vyjde dvoulůžkový pokoj na 4230 korun měsíčně.